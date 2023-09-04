خمسة شبان يورطون نتنياهو.. اغتصبوا بريطانية بشكل جماعي في هذا التوقيت!

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وطن– تم الحكم بالسجن لمدة ثمانية أيام على خمسة سائحين زعم أنهم اغتصبوا امرأة بريطانية بشكل جماعي في منتجع أيا نابا الاحتفالي.

وقالت الضحية، 20 عاما، لرجال الشرطة في قبرص إنها تعرضت للهجوم في الفندق الذي كانت تقيم فيه بعد ظهر يوم الأحد.

ألقت الشرطة القبض على خمسة رجال من إسرائيل بعد أن أبلغت السائحة من المملكة المتحدة عن الحادث المزعوم.

الضحية منزعجة

ومن المعلوم أن ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون من العمر 19 عامًا، بينما يبلغ عمر الاثنين الآخرين 20 عامًا.

ومثلوا أمام المحكمة في مدينة فاماغوستا هذا الصباح.

وقال مسؤولو المحكمة لصحيفة ذا صن، إنه صدرت أوامر باحتجاز الإسرائيليين الخمسة جميعًا ريثما يحقق رجال الشرطة في الهجوم المزعوم.

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وقال مصدر: “أمر القاضي باحتجازهم لمدة ثمانية أيام. حيث من المتوقع أن يمثلوا أمام المحكمة مرة أخرى بمجرد أن يكون لدى السلطات الوقت الكافي لمواصلة تحقيقاتها”.

ولم تمثل الضحية المزعومة – التي وصفتها مصادر الشرطة بأنها “منزعجة للغاية” – أمام المحكمة.

إنكار

وبعد المثول أمام القاضي، تم احتجاز الرجال الخمسة في مدينة باراليمني حيث سيبقون حتى الثلاثاء المقبل.

وأنكروا التهم في المحكمة.

وتم اعتقال الرجال الإسرائيليين في اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارة رفيعة المستوى لقبرص تستغرق يومين مع زوجته سارة.

وقال مصدر قبرصي لصحيفة ذا صن: “أثارت جنسية المتهمين درجة من الحساسية لدى السلطات. ولا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك.. فقد وصل نتنياهو يوم الأحد بينما كانت المرأة تتهم خمسة إسرائيليين بالاغتصاب”.