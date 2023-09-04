الإثنين, سبتمبر 4, 2023
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تفاصيل جريمة هزت الكويت.. هندي يقتل عاملة فلبينية في منزل كفليها ثم ينتحر

رجال المباحث حالياً على البحث والتحري وجمع المعلومات واستكمال إجراءات التحقيق وكشف ظروف الواقعة وملابساتها

كتب خالد السعدي
جريمة قتل في الكويت
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وطن- كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل جريمة مروعة هزّت البلاد، وذلك بعدما شخص هندي على قتل عاملة فلبينية في منزل كفيلها ثم انتحر.

وتلقت النيابة العامة، بلاغا يفيد بأن شخصا مقيما، يحمل الجنسية الهندية، وجه عدة طعنات إلى عاملة منزلية تحمل الجنسية الفلبينية، ونحرها حتى فارقت الحياة؛ ثم قام بنحر نفسه، وذلك بمسكن كفيلها الكائن بمنطقة العمرية.

في حين كشف مصدر أمني، متحدثا لصحيفة القبس، أن وزارة الداخلية تلقت بلاغاً من مواطن، أفاد خلاله بأنه فوجئ باقتحام وافد آسيوي منزله بلا سابق إنذار ولا استئذان، وأقدم على إخراج سكين من طيات ملابسه، ثم انهال بها طعناً في جسد عاملة فلبينية حتى فارقت الحياة على الفور، وبعد ذلك أقدم على نحر نفسه بالسكين نفسها.

صحيفة القبس
صحيفة القبس

وأضاف المصدر، أن رجال النجدة والمباحث الجنائية والأدلة الجنائية وصلوا إلى منزل المواطن وعثروا على الفتاة جثة هامدة، فيما جرى نقل الجاني الذي قتلها ثم نحر نفسه إلى مستشفى الفروانية لتلقي العلاج وذلك لكونه لم يفارق الحياة وقتها.

وأحال رجال الأدلة الجنائية، جثة العاملة المنزلية إلى الطب الشرعي، ثم انتقلوا إلى المستشفى لاستجواب قاتلها، فتبين أنه فارق الحياة متأثراً بالجروح التي أصاب بها نفسه قاصداً الانتحار.

ووفق الصحيفة، يعمل رجال المباحث حالياً على البحث والتحري وجمع المعلومات واستكمال إجراءات التحقيق وكشف ظروف الواقعة وملابساتها.

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جريمة قتل مروعة لفلبينية بعد اغتصابها

وحادثة قتل العاملة الفلبينية ليست الأولى من نوعها، ففي وقت سابق وقعت حادثة مروعة حيث تعرضت عاملة فلبينية لجريمة اغتصاب وقتل حرقا على يد مراهق كويتي، فيما قررت السلطات الفلبينية على إثرها منع إرسال العمالة المنزلية إلى الدولة الخليجية.

وكانت الشرطة الكويتية، قد عثرت في 22 يناير الماضي، على جثة امرأة محروقة في منطقة السالمية بالكويت، وبينت التحقيقات أن الجثة لعاملة فلبينية تعرضت للاغتصاب والقتل ثم الحرق وتهشيم للجمجمة.

وبدأت الجهات الجنائية بالتحقيق في الجريمة، وفحص البصمات ومعاينة موقع الجريمة، وتمكنت من القبض على القاتل، الذي أشارت السلطات أنه مراهق كويتي كانت تعمل الفلبينية في منزل ذويه.

الجالية الهندية في الكويت

في المقابل، فإن الجالية الهندية من بين أكثر الجاليات انتشارا في الكويت، التي توجد بها تسعة جاليات عربية وأجنبية رئيسية بعدد إجمالي يبلغ حوالي ثلاثة ملايين ومئتا ألف نسمة، وتشكل هذه الجاليات 75% من العدد الإجمالي من السكان.

وتشير إحصاءات إلى أن عدد الوافدين الهنود الموجودين في دولة الكويت حوالي مليون و12 ألف وافد، حيث يشكل هؤلاء الوافدون من دولة الهند ما نسبته حوالي 31.5% من إجمالي عدد السكان الموجود في الكويت.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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