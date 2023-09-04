انفجر غضبا.. مغربي يُحرج الملك محمد السادس من أمام قنصلية الجزائر (فيديو)

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وطن- على هامش وقفة تضامنية أمام القنصلية الجزائرية في المغرب، بعد مقتل مغربين برصاص البحرية الجزائرية، انفجر مواطن مغربي غضباً ممّا وصفه بـ ضعف النظام المغربي في مواجهة نظيره الجزائري.

وتسائل المواطن المغربي “لماذا يقتلون (القوات البحرية الجزائرية) أبناءنا ونحن ساكتون، في الوقت الذي لطالما دعا في الملك محمد السادس للحوار وأكد على سلمية المجتمع والنظام المغربيين تجاه الجارة الجزائر“.

وطالب ذات المُتحدّث، مسؤولي بلاده بالتحرّك والدفاع عن حقوق المغاربة. مستغرباً من الصمت المطبق الذي يفرضه الإعلام المغربي على الخوض في مثل تلك المواضيع، وهو -حسب كلامه- عكس ما يحدث في الجزائر التي تُناقشها إعلامياً بشكل مستمرّ.

الجزائر تقتل سائحين اثنين على حدودها

أصدرت السلطات الجزائرية، الأحد، بياناً توضيحياً حول مقتل مغربيين داخل المياه الإقليمية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، قائلةً إن الضحيتين “رفضا الاستجابة لتحذير الحرس البحري”.

وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية اعترضت دراجات مائية “اخترقت مياهنا الإقليمية بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرتهم بالتوقف عدة مرات”، مضيفاً أن إطلاق التحذير الصوتي “قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.

🔴🔴وزارة الدفاع توضح حول حادثة إختراق دراجات مائية المياه الإقليمية الجزائرية 📌وزارة الدفاع: اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا… pic.twitter.com/c2q51DFhGA — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) September 3, 2023

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وفي الأثناء، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب “استعمال الرصاص الحي باتجاه مواطنين عزل”، واعتبر مقتل الشابين “انتهاكاً تعسفياً للحق في الحياة”.

وقال إنه “عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، تم استعمال الرصاص من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية“، في “انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وكشف المجلس، وهو هيئة رسمية، عن أنه راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر من أجل العمل على تمتيع الشاب إسماعيل الصنابي، الموجود رهن الاعتقال بالجزائر، بـ”كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية”.