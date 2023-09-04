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انفجر غضبا.. مغربي يُحرج الملك محمد السادس من أمام قنصلية الجزائر (فيديو)

السلطات الجزائرية كانت قد اعترفت بقلتها السائحين المغربيين بعد تجاوزهما الحدود البحرية، وعبر المواطن المغربي عن غضبه الشديد مما وصفه بضعف النظام المغربي

كتب فهمي الورغمي
انفجر غضبا.. مغربي يُحرج الملك محمد السادس من أمام قنصلية الجزائر
ملك المغرب محمد السادس
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وطن- على هامش وقفة تضامنية أمام القنصلية الجزائرية في المغرب، بعد مقتل مغربين برصاص البحرية الجزائرية، انفجر مواطن مغربي غضباً ممّا وصفه بـ ضعف النظام المغربي في مواجهة نظيره الجزائري.

وتسائل المواطن المغربي “لماذا يقتلون (القوات البحرية الجزائرية) أبناءنا ونحن ساكتون، في الوقت الذي لطالما دعا في الملك محمد السادس للحوار وأكد على سلمية المجتمع والنظام المغربيين تجاه الجارة الجزائر“.

وطالب ذات المُتحدّث، مسؤولي بلاده بالتحرّك والدفاع عن حقوق المغاربة. مستغرباً من الصمت المطبق الذي يفرضه الإعلام المغربي على الخوض في مثل تلك المواضيع، وهو -حسب كلامه- عكس ما يحدث في الجزائر التي تُناقشها إعلامياً بشكل مستمرّ.

الجزائر تقتل سائحين اثنين على حدودها

أصدرت السلطات الجزائرية، الأحد، بياناً توضيحياً حول مقتل مغربيين داخل المياه الإقليمية الجزائرية، الثلاثاء الماضي، قائلةً إن الضحيتين “رفضا الاستجابة لتحذير الحرس البحري”.

وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية اعترضت دراجات مائية “اخترقت مياهنا الإقليمية بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرتهم بالتوقف عدة مرات”، مضيفاً أن إطلاق التحذير الصوتي “قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.

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وفي الأثناء، دان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب “استعمال الرصاص الحي باتجاه مواطنين عزل”، واعتبر مقتل الشابين “انتهاكاً تعسفياً للحق في الحياة”.

وقال إنه “عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، تم استعمال الرصاص من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية“، في “انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

تغريدة النهار حول الجزائر تقتل سائحين اثنين على حدودها
تغريدة النهار حول الجزائر تقتل سائحين اثنين على حدودها

وكشف المجلس، وهو هيئة رسمية، عن أنه راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر من أجل العمل على تمتيع الشاب إسماعيل الصنابي، الموجود رهن الاعتقال بالجزائر، بـ”كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية”.

المصدرتوتير، يوتيوب، رصد وتحرير وطن

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