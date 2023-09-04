الإثنين, سبتمبر 4, 2023
الرئيسيةالهدهدالذكاء الاصطناعي "ChatGPT" يرفض كتابة نكتة ساخرة عن النبي محمد
الهدهد

الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” يرفض كتابة نكتة ساخرة عن النبي محمد

برامج الذكاء الاصطناعي عادة ما يكون لها قواعدها الخاصّة ولوائحها الأخلاقية التي لا يجب على المستخدمين تجاوزها

كتب فهمي الورغمي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي ChatGPT
- Advertisement -

وطن- تعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي من أهم التطورات التكنولوجية خلال العقود الماضية. وهي تعتمد على القدرة على تعلم الأنظمة الحاسوبية وتنفيذ الأوامر بناءً على البيانات والسياق.

ومع ذلك، تحذّر الشركات المالكة لهذه البرامج من أنّه يجب استخدام هذه التقنية بحذر واحترام للقوانين والأخلاقيات.

وهو بالفعل ما حدث مع نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفضت بعض برامج الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” تنفيذ أمر بطلب نكتة ساخرة عن الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد نجح ذات الأمر مع النبي عيسى، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

الذكاء الاصطناعي يرفض السخرية من الرسول محمّد

حيث تداول ناشطون في المنطقة العربية لقطات شاشة طَلب فيها شخص مجهول، نكتة ساخرة من النبيّ عيسى عبر تطبيق “شات جي بي تي” فسارع إلى كتابتها دون تردد! فطلب نفس الأمر ولكن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتذر الموقع.

ويُجادل مُطوّرو أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنّ الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي تسيء لأي شخص أو ديانة، بما في ذلك نكت السخرية، هي أمر مرفوض ولايمكن التهاون معه.

- Advertisement -

مؤكدين أنه يجب على تلك الأنظمة أن تكون قادرة على فهم السياق الثقافي والديني للأوامر التي تستلمها. وهذا يعني أنها يجب أن تتعلم كيفية التفريق بين الأوامر العادية وتلك التي تمتلك محتوى ساخر أو مسيء.

تغريدة الشؤون الإسلامية حول مقال الذكاء الاصطناعي يرفض السخرية من الرسول محمّد
تغريدة الشؤون الإسلامية حول مقال الذكاء الاصطناعي يرفض السخرية من الرسول محمّد

الرفض الذي قوبل طلب الشخص المجهول بتكوين نكات عن الأنبياء والشخصيات المقدّسة في العالم، قوبل بتفاعل واسع بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شدّد البعض على ضرورة أن تُراعي برامج الذكاء الاصطناعي الأخلاقيات الدينية والخصوصيات الدقيقة لكل مجتمع أو أقلية حول العالم.

وطالب العديد من النشطاء في هذا السياق، الشباب المتخصص في البرمجة بمحاولة توصيل رسالة بضرورة منع السخرية من الأنبياء جميعًا، أو عمل حملة موسعة تطالب بحظر السخرية من سيدنا عيسى عليه السلام وجميع الأنبياء.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

صور مُخلة وتقنية مرعبة.. إعلامي عماني يحذر نساء وبنات السلطنة من أمر خطير (فيديو)

حياتنا

كلمات المرور في خطر .. الذكاء الاصطناعي يسرق كلمة سرك بهذه الطريقة!

حياتنا

مخترع ChatGPT يحمل حقيبة ظهر يمكن أن تنقذنا من نهاية العالم!

حياتنا

لن تعرفها.. رجوة آل سيف كما لم تراها من قبل وفق تصور الذكاء الاصطناعي (شاهد)

الهدهد

فضيحة إماراتية.. حسابات مزيفة تروج لرئاسة قمة المناخ وهذا ما فعلته بشأن الإخوان والسودان

تقارير

“مُخيفة” .. ما هي “رقائق نفيديا” التي تتسابق السعودية والإمارات على شراء الآلاف منها!

حياتنا

رجوة آل سيف تثير غيرة ملكة جمال السعودية رومي القحطاني.. شاهد ما فعلته !

حياتنا

روبوت ذكاء اصطناعي يثير الخوف ويجيب على جميع الأسئلة..

حياتنا

لا تفكر في دراسة هذا الاختصاص.. لقد دمر الذكاء الاصطناعي الوظيفة المستقبليّة

الهدهد

بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية “سارة” تفاجئ مذيع العربية

الهدهد

صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

حياتنا

الذكاء الاصطناعي.. 6 مجالات ستغير حياتنا ومجتمعنا تمامًا بحلول عام 2030

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“عيب العمانيين الأكبر”.. محاضرة يوتيوبر بحريني في السلطنة تثير جدلا

أسطورة ستفوق ميسي ورونالدو.. لامين يامال وهو طفل ومهارات خارقة (فيديو)

“عكاظ” تُدافع عن قبلة روبياليس على شفاه هيرموسو.. وداعية سعودي يعلق

وسط حنق شعبي ضدّها.. صحيفة جزائرية تُحذّر الإمارات على طريقتها الخاصّة.. ما القصّة؟

الإمارات تدشن هيئة لإدارة اليانصيب للسماح بالقمار وفتح الكازينوهات على أراضيها

1000 سيارة تحت الحصار.. فيديو مرعب لتكدس مروري خانق أمام مدرسة صينية

وضع إصبعه في مؤخرة زميله.. تقنية الفار تكشف تصرفًا غير لائق من اللاعب عمر ميندوزا!

خمسة شبان يورطون نتنياهو.. اغتصبوا بريطانية بشكل جماعي في هذا التوقيت!

مغامرة خطيرة: يمني يسافر مع أسرته المكونة من 9 أفراد على دراجة نارية! (فيديو)

الممثلة السورية عفراء حمشو تستعرض حروق فخذيها بطريقة مثيرة من جزر سيشل! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC