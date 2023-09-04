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وطن- تعتبر تقنية الذكاء الاصطناعي من أهم التطورات التكنولوجية خلال العقود الماضية. وهي تعتمد على القدرة على تعلم الأنظمة الحاسوبية وتنفيذ الأوامر بناءً على البيانات والسياق.

ومع ذلك، تحذّر الشركات المالكة لهذه البرامج من أنّه يجب استخدام هذه التقنية بحذر واحترام للقوانين والأخلاقيات.

وهو بالفعل ما حدث مع نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفضت بعض برامج الذكاء الاصطناعي “ChatGPT” تنفيذ أمر بطلب نكتة ساخرة عن الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعد نجح ذات الأمر مع النبي عيسى، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

الذكاء الاصطناعي يرفض السخرية من الرسول محمّد

حيث تداول ناشطون في المنطقة العربية لقطات شاشة طَلب فيها شخص مجهول، نكتة ساخرة من النبيّ عيسى عبر تطبيق “شات جي بي تي” فسارع إلى كتابتها دون تردد! فطلب نفس الأمر ولكن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتذر الموقع.

للأسف الشديد هناك حملة على مواقع التواصل لبعض حسابات النصارى والملاحدة تشتكي من الذكاء الاصطناعي وتطالب بتعديل قواعد السخرية فيه!

باختصار قام أحدهم بطلب نكتة ساخرة من المسيح عبر تطبيق شات جي بي تي فسارع إلى كتابتها دون تردد!

فطلب نفس الأمر ولكن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم… pic.twitter.com/SpR0gH7RqA — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) September 3, 2023

ويُجادل مُطوّرو أنظمة الذكاء الاصطناعي بأنّ الامتناع عن تنفيذ الأوامر التي تسيء لأي شخص أو ديانة، بما في ذلك نكت السخرية، هي أمر مرفوض ولايمكن التهاون معه.

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مؤكدين أنه يجب على تلك الأنظمة أن تكون قادرة على فهم السياق الثقافي والديني للأوامر التي تستلمها. وهذا يعني أنها يجب أن تتعلم كيفية التفريق بين الأوامر العادية وتلك التي تمتلك محتوى ساخر أو مسيء.

الرفض الذي قوبل طلب الشخص المجهول بتكوين نكات عن الأنبياء والشخصيات المقدّسة في العالم، قوبل بتفاعل واسع بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث شدّد البعض على ضرورة أن تُراعي برامج الذكاء الاصطناعي الأخلاقيات الدينية والخصوصيات الدقيقة لكل مجتمع أو أقلية حول العالم.

وطالب العديد من النشطاء في هذا السياق، الشباب المتخصص في البرمجة بمحاولة توصيل رسالة بضرورة منع السخرية من الأنبياء جميعًا، أو عمل حملة موسعة تطالب بحظر السخرية من سيدنا عيسى عليه السلام وجميع الأنبياء.