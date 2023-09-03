الأحد, سبتمبر 3, 2023
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هل قصد إهانة المغرب؟.. تعليق غريب من لامين يامال يستفز المغاربة

لامين يامال حسم قراره بشكل رسمي بالانضمام للمنتخب الإسباني لكرة القدم على حساب المنتخب المغربي الذي سعى جاهداً لاستقطاب موهبته

كتب فهمي الورغمي
لامين يامال
المغربي لاعب برشلونة الواعد لامين يامال
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وطن – بعد قراره تمثيل المنتخب الإسباني بدلاً عن المنتخب المغربي، وذلك إثر استدعائه من قبل المدرب لويس دي لافوينتي للمشاركة مع الماتادور في مباراة قبرص جورجيا في تصفيات “يورو 2024″، صرح لامين يامال (16 عاماً)، لاعب برشلونة الواعد، لوسائل إعلام إسبانية أن اللعب لصالح إسبانيا كان حلماً بالنسبة له.

وقال يامال: “اللعب لمنتخب إسبانيا حلم بالنسبة لي، وسأشعر بالفخر إذا شاركت في أمم أوروبا”، حسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

وتحدّث لامين يامال عن شعوره فور علمه باستدعاء دي لا فوينتي قائلاً: “حين أخبروني بذلك ظل فمي عاجزاً عن التعبير من الدهشة، إنني سعيد للغاية بتحقيق حلمي، أريد اغتنام الفرصة والاستمتاع بفترة وجودي مع المنتخب الأول”.

وتابع اللاعب من أب مغربي وأمّ من غينيا الاستوائية: “منذ صغري أتابع نجوم المنتخب الإسباني، أشكر عائلتي وأصدقائي على دعمي حتى وصلت لتلك المرحلة”.

واعتبر ناشطون مغاربة هذه التصريحات بمثابة إهانة للمغرب، الذي رفض لامين يامال تمثيله وفضل عليه المنتخب الإسباني.

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فيما رأى آخرون أن تصريحات النجم الواعد عادية ولم يقصد فيها مكايدة المغاربة أو شيء من هذا القبيل كما ذكر البعض، لافتين إلى أن لا زال مراهقا في مقتبل العمر، وعبر عن شعوره بعفوية.

المصدروسائل إعلام مغربية + ماركا - رصد وتحرير وطن

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