هل قصد إهانة المغرب؟.. تعليق غريب من لامين يامال يستفز المغاربة

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وطن – بعد قراره تمثيل المنتخب الإسباني بدلاً عن المنتخب المغربي، وذلك إثر استدعائه من قبل المدرب لويس دي لافوينتي للمشاركة مع الماتادور في مباراة قبرص جورجيا في تصفيات “يورو 2024″، صرح لامين يامال (16 عاماً)، لاعب برشلونة الواعد، لوسائل إعلام إسبانية أن اللعب لصالح إسبانيا كان حلماً بالنسبة له.

وقال يامال: “اللعب لمنتخب إسبانيا حلم بالنسبة لي، وسأشعر بالفخر إذا شاركت في أمم أوروبا”، حسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية.

وتحدّث لامين يامال عن شعوره فور علمه باستدعاء دي لا فوينتي قائلاً: “حين أخبروني بذلك ظل فمي عاجزاً عن التعبير من الدهشة، إنني سعيد للغاية بتحقيق حلمي، أريد اغتنام الفرصة والاستمتاع بفترة وجودي مع المنتخب الأول”.

🔴 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐞𝐥 𝐬𝐢́ 𝐚 𝐄𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐚 📌 La joven promesa del Barcelona elige a la selección de De la Fuente, que le convocará este vierneshttps://t.co/L7obRu2vVO — MARCA (@marca) August 29, 2023

وتابع اللاعب من أب مغربي وأمّ من غينيا الاستوائية: “منذ صغري أتابع نجوم المنتخب الإسباني، أشكر عائلتي وأصدقائي على دعمي حتى وصلت لتلك المرحلة”.

واعتبر ناشطون مغاربة هذه التصريحات بمثابة إهانة للمغرب، الذي رفض لامين يامال تمثيله وفضل عليه المنتخب الإسباني.

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فيما رأى آخرون أن تصريحات النجم الواعد عادية ولم يقصد فيها مكايدة المغاربة أو شيء من هذا القبيل كما ذكر البعض، لافتين إلى أن لا زال مراهقا في مقتبل العمر، وعبر عن شعوره بعفوية.