نور الغندور فعلتها وظهرت بالمايوه لأول مرة.. هل تقصد إثارة إعجاب جورجينا؟ (فيديو)

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وطن- فاجأت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، متابعيها بظهور جريء لأول مرة بملابس السباحة “المايوه”.

ونشرت نور الغندور، مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على انستجرام، وهي تمارس السباحة، مرتدية مايوه باللون الأسود.

نظارات غريبة

وحاولت نور الغندور تغطية جسدها وعدم التركيز على مفاتنها.

ولفتت النجمة المشهورة في الخليج، الأنظار بنظاراتها الشمسية الغريبة التي وضعتها أثناء السباحة.

الجدير بالذكر أن نور الغندور، أول فنانة عربية تلفت بجمالها أنظار جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو.

جورجينا تتابعها

حيث تفاجأ الجمهور بعمل جورجينا متابعة لنور الغندور على انستغرام.

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واتضح ذلك بمراجعة حساب “رودريغيز” على انستغرام، الذي تتابع جورجينا من خلاله 946 حساباً فقط بات من ضمنهم حساب نور الغندور.

ومن جانبها، تتابع نور الغندور أيضاً حساب جورجينا الرسمي على انستغرام.

عامل مشترك

لكن لم يجمع نور بجورجينا أي لقاء سابق ولا تظهر أي صور لهما معاً تبرر خطوة متابعة “رودريغيز” للفنانة المصرية الجميلة.

إلا أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما قد يكون هو السبب، ألا وهو مصمم الأزياء التونسي علي قروي، صديق جورجينا المقرب.