مغنية الراب إيجي آزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية تفضح تركي آل الشيخ بعد مغادرتها السعودية!

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وطن- بعد واقعة تمزق بنطالها وأدائها لأغنية تطاولت فيها وأهانت الذات الإلهية خلل حفلها بالرياض قبل أيام خلال فعاليات مهرجان “الجيمرز”، فضحت مغنية الراب الأسترالية إيجي أزاليا رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ والمسؤولين عن تنظيم الحفل.

وخلال حفلها في الرياض، أدت مغنية الراب إيجي زاليا أغنيتها الشهيرة التي تعرف بعنوان:” Just Wanna” مع حركات بذيئة ومثيرة.

Iggy Azalea performando “Just Wanna” durante seu show no #Gamers8 na Arábia Saudita. pic.twitter.com/1NvY4i7Bvu — IABR (@iggyazaleanobr) August 26, 2023

و شملت الأغنية التي أدتها على المسرح في البوليفارد على إهانات وتطاول على الذات الإلهية، حيث تقول كلماتها:” أيها الإله دعني أخبرك شيئا.. أن تقول لأنبيائك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا.. اركع للإلهة الأنثى.. اسجد للإلهة الأنثى.. لا أحد يستطيع أن يمنعنا. اسجد للإلهة الأنثى. أيها الإله أخبرني إذا فهمت ذلك.. أخبر أنبياءك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا”، وفق تعبيرها.

الشيخ البشير عصام المراكشي @aissambachir الفاضل:

الذي يعرف عنكم هو قربكم واطلاعكم لما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي، فقبل أيام انتشر مقطع لمغنية تتطاول على الذات الالهية في حفلة أقامتها هيئة الترفيه في الرياض، برأيكم ماهو دور المؤثرين والمشاهير في إنكار هذا الكفر البواح؟ pic.twitter.com/19Rru2iuZ1 — علماء السلطان (@HDMshk2) September 3, 2023

استغراب مغردة أجنبية

أداء إيجي أزاليا للأغنية التي تسببت بغضب المغردين العرب، أثار تساؤلات المغردين الأجانب أيضا، حيث علقت إحدى الفتيات قائلة:” لم تكن إيجي تختار أغنيتها الأكثر شرًا لتؤديها في بلد متدين للغاية”، في إشارة للسعودية.

Not iggy choosing her nastiest song to perform in a very religious strict country😭😭 https://t.co/kawlTPI508 — BLOCKIANA (@NICKl_lGGY) August 26, 2023

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إيجي أزاليا تفضح تركي آل الشيخ

لترد عليها إيجي أزاليا عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا) فاضحة تركي آل الشيخ ومعاونيه بالقول:” وافقوا على قائمة الحب المحددة. مضحك جداً”، في إشارة إلى أنهم وافقوا على اداء الأغنية قبل غنائها على المسرح.

They approve the set list love. Lol — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) August 26, 2023

تمزق سروال إيجي زاليا على المسرح

يشار إلى أن تأدية إيجي أزاليا لأغنيتها التي أثارت جدلا كبيرا، تزامن مع لحظة تمزق لسروالها كاشفة أجزاء حساسة من جسدها أعقبها منعها من مواصلة حفلها الذي وصفه ناشطون بأنه “ماجن” وفي غاية الانحطاط، معربين عن استيائهم من إقامة هذه الحفلات برعاية ودعم النظام السعودي.

أوضح لقطة للحظة تمزق سروال الفنانة #ايغي_أزاليا خلال حفلها المقام في #السعودية #موسم_الجيمرز pic.twitter.com/sUXEQm97DP — جريدة تحت المجهر من أمريكا (@almjharNews) August 30, 2023

موجة غضب ودعوة لعلماء الدين لاتخاذ موقف

وعقب الواقعة، صب رواد مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بسبب ما وصلت له المملكة في عهدهما من تغريب، مستنكرين صمت العلماء والدعاة على ما آلت إليه الأمور، حاثين إياهم على إعلان موقف رافض لمثل هذه الحفلات.

اختتام فعاليات مهرجان الجيمرز

واختتم في الرياض يوم 31 أغسطس الفائت فعاليات النسخة الثانية من موسم الجيمرز “أرض الأبطال” الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي.

وشملت الفعاليات المزج بين الرياضة والترفيه من خلال مجموعة من البطولات في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة من اللاعبين وإجمالي جوائز تجاوز مبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، وذلك وفقا للموقع الرسمي “جيمرز8“.