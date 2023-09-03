الإثنين, سبتمبر 4, 2023
الرئيسيةالهدهدمغنية الراب إيجي آزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية تفضح تركي آل...
الهدهد

مغنية الراب إيجي آزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية تفضح تركي آل الشيخ بعد مغادرتها السعودية!

شهد الحفل واقعة تمزق سروال إيجي أزاليا على المسرح ما تسبب بموجة غضب كبيرة

كتب سالم حنفي
مغنية الراب إيجي آزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية تفضح تركي آل الشيخ بعد مغادرتها السعودية!
إيجي إزاليا
- Advertisement -

وطن- بعد واقعة تمزق بنطالها وأدائها لأغنية تطاولت فيها وأهانت الذات الإلهية خلل حفلها بالرياض قبل أيام خلال فعاليات مهرجان “الجيمرز”، فضحت  مغنية الراب الأسترالية إيجي أزاليا رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ والمسؤولين عن تنظيم الحفل.

وخلال حفلها في الرياض، أدت مغنية الراب إيجي زاليا أغنيتها الشهيرة التي تعرف بعنوان:” Just Wanna” مع حركات بذيئة ومثيرة.

و شملت الأغنية التي أدتها على المسرح في البوليفارد على إهانات وتطاول على الذات الإلهية، حيث تقول كلماتها:” أيها الإله دعني أخبرك شيئا.. أن تقول لأنبيائك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا.. اركع للإلهة الأنثى.. اسجد للإلهة الأنثى.. لا أحد يستطيع أن يمنعنا. اسجد للإلهة الأنثى. أيها الإله أخبرني إذا فهمت ذلك.. أخبر أنبياءك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا”، وفق تعبيرها.

استغراب مغردة أجنبية

أداء إيجي أزاليا للأغنية التي تسببت بغضب المغردين العرب، أثار تساؤلات المغردين الأجانب أيضا، حيث علقت إحدى الفتيات قائلة:” لم تكن إيجي تختار أغنيتها الأكثر شرًا لتؤديها في بلد متدين للغاية”، في إشارة للسعودية.

- Advertisement -

إيجي أزاليا تفضح تركي آل الشيخ

لترد عليها إيجي أزاليا عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا) فاضحة تركي آل الشيخ ومعاونيه بالقول:” وافقوا على قائمة الحب المحددة. مضحك جداً”، في إشارة إلى أنهم وافقوا على اداء الأغنية قبل غنائها على المسرح.

تمزق سروال إيجي زاليا على المسرح

يشار إلى أن تأدية إيجي أزاليا لأغنيتها التي أثارت جدلا كبيرا، تزامن مع لحظة تمزق لسروالها كاشفة أجزاء حساسة من جسدها أعقبها منعها من مواصلة حفلها الذي وصفه ناشطون بأنه “ماجن” وفي غاية الانحطاط، معربين عن استيائهم من إقامة هذه الحفلات برعاية ودعم النظام السعودي.

تمزق سروال إيجي أزاليا بالرياض
تمزق سروال إيجي أزاليا بالرياض

موجة غضب ودعوة لعلماء الدين لاتخاذ موقف

وعقب الواقعة، صب رواد مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بسبب ما وصلت له المملكة في عهدهما من تغريب، مستنكرين صمت العلماء والدعاة على ما آلت إليه الأمور، حاثين إياهم على إعلان موقف رافض لمثل هذه الحفلات.

اختتام فعاليات مهرجان الجيمرز

واختتم في الرياض يوم 31 أغسطس الفائت فعاليات النسخة الثانية من موسم الجيمرز “أرض الأبطال” الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض في بوليفارد رياض سيتي.

وشملت الفعاليات المزج بين الرياضة والترفيه من خلال مجموعة من البطولات في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة من اللاعبين وإجمالي جوائز تجاوز مبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، وذلك وفقا للموقع الرسمي “جيمرز8“.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

تحرش جماعي بفتاة في السعودية.. حاصروها كالذئاب وفيديو صادم!

حياتنا

حبيبة نيمار تتعرى وإطلالة فاضحة من السعودية على غرار جورجينا (شاهد)

حياتنا

رقصة المؤخرة وتطاول على الذات الإلهية.. لحظات ما قبل تمزق سروال إيجي أزاليا بالرياض

حياتنا

غيرة حسام حبيب على شيرين تثير الجدل.. هذا ما فعله حين أمسكت يد رجل آخر (فيديو)

حياتنا

بنطالها الفاضح تمزق وكشف منطقة حساسة.. حفل إيجي أزاليا في السعودية تحوّل لفضيحة (فيديو)

الهدهد

إيجي أزاليا عارية قبل حفلها في الرياض.. الممثلة الإباحية الأسترالية ومشاهد ممنوعة من العرض

الهدهد

سعودية تقوم بحركات إباحية وتستعرض بمؤخرتها في موسم “الجيمرز” (فيديو)

حياتنا

ميريام فارس تهزّ مؤخرتها برقصة مثيرة أمام آلاف في السعودية وتشعل جدلاً! (فيديو)

حياتنا

جورجينا رودريغيز تستغل دورة المياه لإبراز مؤخرتها بطريقة مثيرة (فيديو)

الهدهد

“الخليج الفارسي”.. فضيحة سعودية فجّرها وزير إيراني تكشف عمق الخلاف بين الرياض وأبوظبي

الهدهد

فضيحة سعودية.. رشاوى مالية ضخمة لتبييض صورة المملكة من انتهاكات حقوق الإنسان

الهدهد

“شركة صهيونية” أعدت استراتيجية وزارة الإعلام السعودية.. ما علاقة نتنياهو؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تسريب اجتماع كوهين والمنقوش.. هل يكون مخطط إسرائيلي لتمكين حفتر من حكم ليبيا بالكامل؟

سيرجيو راموس يرفض عرض الاتحاد السعودي من أجل العودة إلى إشبيلية

نور الغندور فعلتها وظهرت بالمايوه لأول مرة.. هل تقصد إثارة إعجاب جورجينا؟ (فيديو)

“سوبرمان أدار الصفقة”.. هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء فضيحة طائرة الكنز

فيديو محاولة اغتيال عبد اللطيف المشاي في تركيا.. يرقد في العناية المركزة

“هروب ماكر من الغابون” وتفاصيل حصرية عن رحلة محمد السادس إلى فرنسا

بعد “آكلة طفلها”.. جريمة تهز مصر لأم خنقت طفلتيها “بفوطة” حتى الموت

حقيقة “المقطع المتداول” الذي قلب سلطنة عمان وتصدر التريند

لماذا خصصت البحرين حرس شرف من الأجانب لاستقبال إيلي كوهين؟ (فيديو)

تحرش على الهواء.. بايدن لم يتمالك نفسه ويمسك بصدر فتاة بعد تقبيلها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC