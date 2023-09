مغنية الراب إيجي آزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية تفضح تركي آل الشيخ بعد مغادرتها السعودية!

- Advertisement -

وطن- بعد واقعة تمزق بنطالها وأدائها لأغنية تطاولت فيها وأهانت الذات الإلهية خلل حفلها بالرياض قبل أيام خلال فعاليات مهرجان “الجيمرز”، فضحت مغنية الراب الأسترالية إيجي أزاليا رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ والمسؤولين عن تنظيم الحفل.

وخلال حفلها في الرياض، أدت مغنية الراب إيجي زاليا أغنيتها الشهيرة التي تعرف بعنوان:” Just Wanna” مع حركات بذيئة ومثيرة.

و شملت الأغنية التي أدتها على المسرح في البوليفارد على إهانات وتطاول على الذات الإلهية، حيث تقول كلماتها:” أيها الإله دعني أخبرك شيئا.. أن تقول لأنبيائك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا.. اركع للإلهة الأنثى.. اسجد للإلهة الأنثى.. لا أحد يستطيع أن يمنعنا. اسجد للإلهة الأنثى. أيها الإله أخبرني إذا فهمت ذلك.. أخبر أنبياءك ليس هناك رجل يستطيع أن يوقفنا”، وفق تعبيرها.

أداء إيجي أزاليا للأغنية التي تسببت بغضب المغردين العرب، أثار تساؤلات المغردين الأجانب أيضا، حيث علقت إحدى الفتيات قائلة:” لم تكن إيجي تختار أغنيتها الأكثر شرًا لتؤديها في بلد متدين للغاية”، في إشارة للسعودية.

