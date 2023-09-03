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ماذا كان يفعل كاني ويست وزوجته على متن القارب! .. صور “غير محترمة” أغضبت السكان

وصف الإيطاليون ملابس "بيانكا" التي تشبه كيم كارداشيان بأنها "غير محترمة"

كتب أنس السالم
كاني ويست وزوجته بيانكا سينسوري بتصرفات وإطلالة فاضحة على متن قارب في إيطاليا
كاني ويست وزوجته بيانكا سينسوري بتصرفات وإطلالة فاضحة على متن قارب في إيطاليا
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وطن – أثارت تصرفات مغني الراب كاني ويست وزوجته بيانكا سينسوري الصادمة في إيطاليا، جدلاً واسعاً، وصل حد المطالبة باعتقالهما بعد “التعري الفاضح والفعل المخل” على متن قارب في البندقية.

وخلال رحلتهما على متن قارب في البندقية، تم رصد الثنائي وهما يقومان بتصرفات غير أخلاقية، حيث ظهر وهو يكشف مؤخرته بشكل واضح، ما أثار الغضب.

واعتبر كثيرون أن هذه الواقعة والعري يشكلان “خدشاً للحياء العام”.

كاني ويست يكشف مؤخرته على متن قارب في البندقية بإيطاليا
كاني ويست يكشف مؤخرته على متن قارب في البندقية بإيطاليا

ماذا كان يفعل كاني ويست وزوجته على متن القارب! 

وقد زعم مطلعون أن تصرفات الثنائي التي أثارت الجدل، هي في الواقع جزء من حيلة دعائية للترويج لألبوم كاني ويست الجديد المرتقب.

يُزعم أن الرابر الأمريكي، البالغ من العمر 46 عامًا، يخطط لعودة مهنية بدعم من زوجته “سينسوري”، البالغة من العمر 28 عامًا، بعد “فضيحته المعادية للسامية” في عام 2022.

علاوة على ذلك، زعمت مصادر أخرى أن ويست وسينسوري كانا يجذبان الانتباه في إيطاليا استعدادًا لإطلاق مجموعة أزياء جديدة لشركة Yeezy التي يمتلكها.

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وقال مصدر: “كلاهما (ويست وسينسوري) يعتقد أن أزياءهما ستغير الثقافة. يشعر كاني أنه على حافة عودة كبيرة”.

السكان المحليون في إيطاليا عبّروا عن غضبهم بسبب ارتداء سينسوري لملابس شفافة تكشف عن صدرها.

بيانكا سينسوري بملابس فاضحة وشفافة
بيانكا سينسوري بملابس فاضحة وشفافة في إيطاليا

وقد وصف الإيطاليون ملابس بيانكا، التي تشبه كيم كارداشيان، بأنها “غير محترمة”. مع التأكيد على أن الثنائي “غير متواضعين” وليس مرحبًا بهما في “بلد معروف بتراثه الكاثوليكي المحافظ”.وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة

تصرفات كاني ويست وزوجته تستحق غرامة

أما الإطلالة الأخيرة على متن القارب في البندقية، فقد اعتبرها النقاد تشكل “فاحشة عامة” – تهمة تأتي مع غرامة تصل إلى 309 يورو (520 دولار أسترالي). وفقًا للمحكمة الدستورية الإيطالية

كاني ويست وزوجته على متن القارب في وضع اعتبر خادشاً في ايطاليا
كاني ويست وزوجته على متن القارب في وضع اعتبر خادشاً في ايطاليا

ومع ذلك، زعم بعض خبراء العلاقات العامة أن الحيل الدعائية هي بالضبط ما يجب أن يقوم به ويست لإعادة إطلاق علامته التجارية.

قال وكيل المشاهير الرئيسي ماكس ماركسون: “إنها حيلة دعائية ممتازة وتولد بالفعل تغطية إعلامية عالمية لهما. وهذا يمكن أن يؤدي فقط إلى جذب الانتباه”.

ومع ذلك، ألقى خبراء آخرون بالشك على ما إذا كانت أحدث الفضائح التي واجهها ويست يمكن أن تساعد حقًا في إحياء علامته التجارية.

المصدرديلي ميل - bbc - وطن

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