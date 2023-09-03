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كيف نجحت السعودية في شراء “تيران وصنافير” وعجزت عن شراء محمد صلاح!

مدرب ليفربول يورغن كلوب: lحمد صلاح كان "طبيعيا تماما" بعد أن رفضت إدارة "الريدز" عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضمه من نادي الاتحاد السعودي

كتب أنس السالم
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول وعرض انتقاله الى الاتحاد السعودي
مدرب ليفربول أكد بقاء محمد صلاح في النادي
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وطن – وسط التقارير التي تتحدث عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي، وأنباء انتقاله الى نادي الاتحاد السعودي، عقد الإعلامي المصري البارز أسامة جاويش مقارنة بين شراء السعودية لأراضٍ مصرية “بسهولة”، وعدم قدرتها على “شراء صلاح”.

وقال جاويش في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع X “تويتر سابقا” إن السعودية بكلّ ما تملك من أموال لم تتمكن من شراء محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي. لافتاً الى أن الأندية السعودية تعمل بأموال الصندوق السيادي السعودي.

واستغرب الإعلامي المصري تمكّن السعودية من شراء أرض مصرية “تيران وصنافير“. بينما لم تنجح “رياضياً” في ذلك مع “صلاح” .

كما لفت إلى تصريحات سابقة لنقيب الصحفيين المصريين الراحل مكرم محمد أحمد، عام 2016، كشف فيها ان :الملك سلمان خلال زيارته لمصر في أبريل 2016. رفض نزول طيارته إلا بموافقة النظام المصري بقيادة السيسي على تسليم الجزيرتين للسعودية، وهو ما حدث بالفعل”.

زيارة الملك سلمان الى مصر 2016
زيارة الملك سلمان الى مصر 2016

وقال الاعلامي المصري: “نحن نعيش في حقبة، تباع فيها الارض المصرية للسعودية بشكلٍ أسهل من بيع محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة السعودي”.

محمد صلاح .. إدارة ليفربول رفضت عرض الاتحاد السعودي

في السياق، قال مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، الأحد، إن محمد صلاح كان “طبيعيا تماما” بعد أن رفضت إدارة “الريدز” عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضمه من نادي الاتحاد السعودي. وفق ما نقلت “سكاي نيوز” عن شبكة “سكاي سبورتس”.

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مدرب ليفربول ومحمد صلاح
مدرب ليفربول يورغن كلوب ومحمد صلاح

ووسط الأخبار المتتالية عن انتقال محمد صلاح من عدمه إلى نادي الاتحاد السعودي لم يصدر عن النجم المصري أي تعليق رسمي يحسم ما يتداول عن مستقبله مع النادي الإنجليزي.

المصدررصد وطن (X) + مواقع الكترونية

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