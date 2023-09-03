فيديو محاولة اغتيال عبد اللطيف المشاي في تركيا.. يرقد في العناية المركزة

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وطن – تعرض رجل الأعمال الليبي “عبد اللطيف المشاي” لمحاولة اغتيال في إسطنبول بتركيا، بحسب أنباء متداولة أثارت جدلا واسعا بين الليبيين عبر مواقع التواصل.

ووفق روايات النشطاء فقد أفادوا بأن مجموعة مسلحة مجهولة أطلقت عليه ثلاث رصاصات، في شارع “أكسراي” تحديدا، مما أدى إلى إصابته بجروح وتم نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية الفائقة.

ويعد عبد اللطيف المشاي، أحد المقربين من العقيد الليبي الراحل محمود الورفلي، قائد كتيبة 20-20، وأيضا كان مقربا من صدام حفتر نجل الجنرال الليبي البارز.

#عاجل

عملية أغتيال للرجل الأعمال عبد اللطيف المشاي في تركيا قبل قليل يدخل فيها إلي العناية بعد وابل من رصاص ..#العاصمة pic.twitter.com/PaiwRMcjC0 — هنـا_العاصمة (@aleasima_17) September 3, 2023

تفاصيل محاولة اغتيال عبد اللطـيف المشاي في تركيا

والمشاي أيضا يعد أحد أبرز رجال الأعمال في مدينة بنغازي، حيث يمتلك سلسلة من المحلات، ومستشفى وفندق، وغيرها من الأملاك.

خطف قبل أسبوعين من قبل كتيبة طارق بن زياد التابعة لابن حفتر، صدام.

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وجاء هروبه من بنغازي نتيجة محاولة اغتياله واعتقاله من قبل “صدام حفتر” ومصادرة أعماله وفق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع “faith sondakika” وتم تمويه المشاي الذي بدا مرتدياً كنزة سوداء مرقطة وسروالاً قصيراً، وهو مستلق على الأرض ويحمل جوالاً في يده اليمنى فيما يحاول بعض الأشخاص مساعدته.

ووثق الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة محاولة اغـتيال عبد اللطيف المشاي رجل الأعمال الداعم للقوات المسلحة وللكتيبة 20-20 بقيادة العقيد الراحل محمود الورفلي.

وقال نشطاء إن محاولة اغـتيال عبد اللطيف المشاي، تأتي بعد هروبه من بنغازي نتيجة اعتقالات صدام حفتر المتواليه له ومصادرة أعماله.

وعبد اللطيف المشاي، هو رجل الأعمال وشريك عبد الرزاق الناظوري وتعرض لمحاولة الاغتيال في منطقة “اكسراي” بإسطنبول.