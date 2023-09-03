الأحد, سبتمبر 3, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو محاولة اغتيال عبد اللطيف المشاي في تركيا.. يرقد في العناية المركزة
الهدهد

فيديو محاولة اغتيال عبد اللطيف المشاي في تركيا.. يرقد في العناية المركزة

أظهر مقطع فيديو رجل الأعمال الليبي المشاي، وهو مستلق على الأرض مصابا بأعيرة نارية ويحمل جوالاً في يده اليمنى فيما يحاول بعض الأشخاص مساعدته

كتب خالد الأحمد
عبد اللطيف المشاي
رجل الأعمال الليبي عبد اللطيف المشاي
- Advertisement -

وطن – تعرض رجل الأعمال الليبي “عبد اللطيف المشاي” لمحاولة اغتيال في إسطنبول بتركيا، بحسب أنباء متداولة أثارت جدلا واسعا بين الليبيين عبر مواقع التواصل.

ووفق روايات النشطاء فقد أفادوا بأن مجموعة مسلحة مجهولة أطلقت عليه ثلاث رصاصات، في شارع “أكسراي” تحديدا، مما أدى إلى إصابته بجروح وتم نقله إلى المستشفى وإدخاله العناية الفائقة.

ويعد عبد اللطيف المشاي، أحد المقربين من العقيد الليبي الراحل محمود الورفلي، قائد كتيبة 20-20، وأيضا كان مقربا من صدام حفتر نجل الجنرال الليبي البارز.

تفاصيل محاولة اغتيال عبد اللطـيف المشاي في تركيا

والمشاي أيضا يعد أحد أبرز رجال الأعمال في مدينة بنغازي، حيث يمتلك سلسلة من المحلات، ومستشفى وفندق، وغيرها من الأملاك.

خطف قبل أسبوعين من قبل كتيبة طارق بن زياد التابعة لابن حفتر، صدام.

- Advertisement -

وجاء هروبه من بنغازي نتيجة محاولة اغتياله واعتقاله من قبل “صدام حفتر” ومصادرة أعماله وفق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع “faith sondakika” وتم تمويه المشاي الذي بدا مرتدياً كنزة سوداء مرقطة وسروالاً قصيراً، وهو مستلق على الأرض ويحمل جوالاً في يده اليمنى فيما يحاول بعض الأشخاص مساعدته.

ووثق الفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة محاولة اغـتيال عبد اللطيف المشاي رجل الأعمال الداعم للقوات المسلحة وللكتيبة 20-20 بقيادة العقيد الراحل محمود الورفلي.

وقال نشطاء إن محاولة اغـتيال عبد اللطيف المشاي، تأتي بعد هروبه من بنغازي نتيجة اعتقالات صدام حفتر المتواليه له ومصادرة أعماله.

وعبد اللطيف المشاي، هو رجل الأعمال وشريك عبد الرزاق الناظوري وتعرض لمحاولة الاغتيال في منطقة “اكسراي” بإسطنبول.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

صورة مفبركة استبدلت زوجة أردوغان بنجلاء المنقوش بعد هروبها تثير جدلا

الهدهد

القذافي بُعث من جديد.. شبيه له حد التطابق يجوب ليبيا وسط حراسة مشددة

تقارير

وثائق: مخطط الإمارات لضرب قطر وتركيا من الخارج وتمويل التطرف ضد الجاليات المسلمة بأوروبا

الهدهد

حتى في سنوات التوتر.. تدفق لا يتوقف لأثرياء الخليج إلى تركيا

الهدهد

وكالة أمريكية تُحرج الدبيبة .. هكذا جعل المنقوش “كبش فداء” للتغطية على فضيحته

تقارير

بعد فضحها ووقفها عن العمل.. نجلاء المنقوش ترفض العودة إلى ليبيا ومصدر يكشف تفاصيل صادمة

تقارير

المونيتور: نساء وفتيات إدلب ضحايا للجنس والاتجار بالبشر على يد أبو عبدالله الكويتي وفهد السعودي!

الهدهد

نجلاء المنقوش في أزمة بعد تسريب تفاصيل لقاء سري جمعها بوزير خارجية إسرائيل

تقارير

صالح العاروري يتحدّى نتنياهو بعد ساعاتٍ قليلة من تهديده باغتياله (شاهد)

حياتنا

مريم حسين تشوه صورة المغربيات بعد ظهورها شبه عارية في تركيا (شاهد)

الهدهد

حرائق الغابات في اليونان.. لماذا فتحت باب الاعتداء على اللاجئين والمهاجرين؟

الهدهد

صهر أردوغان.. شاهد ما فعله سلجوق بيرقدار فوق أكبر حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“هروب ماكر من الغابون” وتفاصيل حصرية عن رحلة محمد السادس إلى فرنسا

بعد “آكلة طفلها”.. جريمة تهز مصر لأم خنقت طفلتيها “بفوطة” حتى الموت

حقيقة “المقطع المتداول” الذي قلب سلطنة عمان وتصدر التريند

لماذا خصصت البحرين حرس شرف من الأجانب لاستقبال إيلي كوهين؟ (فيديو)

تحرش على الهواء.. بايدن لم يتمالك نفسه ويمسك بصدر فتاة بعد تقبيلها

جورجينا رزق .. من يتخيّل أن هذه هي ملكة جمال لبنان والكون بعمر 70 عاماً! (شاهد)

صحيفة تابعة للإمارات تحرض ضد تبون وتروج لـ”مخطط الفوضى” في الجزائر

فيديو مروع من الأردن.. لص يسحل فتاة وكاد يسحقها تحت عجلات سيارتها

هل قصد إهانة المغرب؟.. تعليق غريب من لامين يامال يستفز المغاربة

كيف نجحت السعودية في شراء “تيران وصنافير” وعجزت عن شراء محمد صلاح!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC