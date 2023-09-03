فاطمة المؤمن تورط 4 سياسيين.. تخفيف الحكم مقابل التكتم على ما حدث في السهرة!

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وطن– ادعى حساب “شربليتا”، المتخصص بفضح المشاهير، أنه تم صدر قرار بسجن الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، ثلاث سنوات، بعد تسببها بمقتل شابين في حادث مؤلم.

وقال حساب شربليتا عبر انستجرام أن فريق الدفاع عن فاطمة المؤمن، يحاول الآن استئناف القرار مع المحاولة لتقديم عرض على المحكمة الكويتية.

خفايا السهرة!

وأشارت “شربليتا” إلى أن العرض يدور حول الكشف عن خفايا السهرة التي كانت متواجدة بها فاطمة المؤمن مع عدد كبير من مشاهير الكويت من ضمنهم 4 سياسيين كويتيين.

وتابعت: “تدخل أحد السياسيين الذين كانوا متواجدين في السهرة لتخفيف الحكم عليها مقابل تكتمها عن ماكان يجري خلال تلك الليلة”.

كما ادعت شربليتا أن أحد النواب، عرض على عائلات الضحايا مبلغ ضخم مقابل عدم الادعاء على فاطمة. وكان له ما أراد.

براءة

هذا وقد أثار المحامي الكويتي علي الدويخ الجدل، حين أكد أن فاطمة ستخرج براءة إذا ثبت أنها غير متسببة في الحادث.

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وقال علي الدويخ بفيديو عبر “تيك توك”: “إذا تبيّن أنها تجاوزت الإشارة الحمراء ستعاقب بـ 3 أشهر حبس.. أما إذا كانت تقود السيارة تحت تأثير الكحول ستصل عقوبتها لسنة واحدة”.

وأوضح المحامي أنه لو أثبتت التحقيقات أن المؤمن تسبب في قتل الأشخاص، فإن عقوبتها 3 سنوات حبس. وإذا كانت متعاطية المواد المخدرة عقوبتها 5 سنوات حبس.

وإذا ظهر أن فاطمة ارتكبت هذه المخالفات معاًـ ستعاقب بأشد عقوبة، وهي 5 سنوات حبس فقط.