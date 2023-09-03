ضحايا السيول في الجزائر.. الداخلية تنشر صورا مروعة وتكشف العدد

- Advertisement -

وطن- تعرضت عدة مناطق في الجزائر لموجة من السيول القوية نتيجة هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى تسجيل 7 وفيات ولحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات وزيادة في قلق السكان. وتأتي هذه الحوادث في ظل تزايد حالات الطقس الغير متوقعة والتغيرات المناخية في المنطقة.

وكشفت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأحد، ضمن بلاغات متفرّقة، عن وفاة 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين في ولايتي (تلمسان والبيض)، جراء ارتفاع منسوب مياه الوديان بعد أمطار غزيرة هطلت في المنطقة.

السيول تنهي حياة 7 جزائريين

وأوضحت الحماية المدنية أن الأمر يتعلق بـ 4 أشخاص، رجلان وامرأتان، تم انتشالهم من سيارة جرفتها مياه أمطار على مستوى “واد الدالية” ببلدية باب العسة بولاية تلمسان أقصى الغرب.

كما تم انتشال 3 جثث، امرأتان ورجل، جرفتهم المياه بواديي الدفلى وبن جراد، في ولاية البيض، بالجنوب الغربي للجزائر، فيما فُقد شخصان آخران، وجاري البحث عنهما.

الجدير بالذكر أن مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، كانت قد أصدرت -الجمعة- تنبيهاً خاصاً يفيد بتساقط أمطار رعدية على المناطق الغربية للبلاد، متوقعة تجاوز كمياتها 40 مليمتراً.

تقلّبات جوية في الجزائر

ومنذ يوم أمس السبت، تشهد مدن جزائرية تقلبات جوية قويّة، وقد حذرت نشرية من اسلمستوى البرتقالي، صادرة عن الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار بـ 7 ولايات وهي البليدة (شمال) تلمسان ووهران وعين تموشنت (غرب)، وتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار (أقصى جنوب البلاد).

- Advertisement -

وتأتي هذه التقلّبات الجوية القويّة بعد شهر ونصف تقريباً على موجة حرائق خطيرة أدت لوفاة عشرات الجزائريين، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المعنية لإغاثة ومساعدة المنكوبين.

وكشفت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان بتاريخ 24 يوليو تموز -الماضي- أن 34 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون في سلسلة حرائق بمناطق شرق وشمال البلاد، تزامنا مع موجة حر شديدة تجتاح المنطقة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن نشوب 97 حريقا في 16 ولاية، أكبرها في ولايات بجاية وجيجل والبويرة شرق وجنوبَ العاصمة.