ضابط عراقي يمنع عبور بحرينيين إلا بعد “اللطم”.. فيديو فجر قنبلة غضب

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وطن- بث ناشطون على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يُظهر ضابطا عراقيا وهو يمنع بحرينيين من دخول العراق، إلا بعد ممارسة اللطم على سيدنا الحسين.

وبيّن مقطع الفيديو، عددا كبيرا من الأشخاص الذين كانوا يصطفون انتظارا للسماح لهم بالعبور، إلا أن الضابط أجبرهم على اللطم أولا، على أنغام أنشودة كان يؤديها شخص يقف بجوار الضابط.

ضابط عراقي يمنع بحرينين من دخول #العراق إن لم يلطموا على الحسين… #كربلاء pic.twitter.com/4w3gx4vRKX — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 2, 2023

تفاعل واسع وغضب كبير

أثار مقطع الفيديو، تفاعلا واسعا بين النشطاء على منصة “إكس”، فيما حملت الكثير من التعليقات التعبير عن الغضب من جراء ذلك.

فقال الناشط بن زلفان: “والله وبالله وتالله، إن الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه بل جميع آل بيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليهم، بريئون من العقائد المجوسية الشركية البدعية التي اخترعها مجوس إيران لصرف المسلمين الموحدين عن عقيدتهم وتوحيدهم لله رب العالمين نعوذ بالله من كل ذلك”.

وكتب مغرد: “هذه الأشكال قريب بإذن الله بتطير وبنشوف وين مكانهم .. بس خمسة شهور بإذن الله .. ويرجع العراق لأهله”.

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وغرد توفيق: “شو دخل الدين والمعتقدات في التعامل مع الناس شيء مقزز”، فيما قال ناشط: “ما يصير بالعراق خير لو بعد ١٠٠ سنة ما دام هؤلاء يحكمونه”.

ودعا “عبدالهادي”: “اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين”، وغرد سعيد: “لك الله بالعراق يأرض الحضارة والمعمار والتاريخ”.