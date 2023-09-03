الأحد, سبتمبر 3, 2023
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صفقة محمد صلاح.. أمير سعودي يرد على اتهام المملكة بخطف القوى الناعمة المصرية

العرض المغري الذي قدّمته إدارة نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح أثار حالة من الجدل بين المصريين الذين شكوا من المملكة تتوسع في خطف القوى الناعمة المصرية

كتب خالد السعدي
صفقة محمد صلاح.. أمير سعودي يرد على اتهام المملكة بخطف القوى الناعمة المصرية
محمد صلاح
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وطن- أثارت محاولات نادي الاتحاد، ضم النجم محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، حالة من التجاذب بين المصريين والسعوديين، بعد وصف المملكة بأنها تتوسع في شراء القوى الناعمة المصرية.

ففي تغريدة لافتة على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، اتهم ناشط مصري، المملكة العربية السعودية بشراء الموسيقيين والمغنيين والفنانين والأثريين والإعلاميين المصريين، كما أخذت الثقافات المصرية، فيما تسعى المملكة جاهدة لخطف محمد صلاح.

وعلق هذا المغرد: “اللي هيعمل لدوريهم أعلى مشاهدات هم الجمهور المصري. واللي بيثقفهم ويفهمهم عالمية هم المصريين”.

أمير سعودي يرد

أثارت هذه التغريدة، جدلا واسعا على موقع “إكس”، حتى دخل الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على خط هذا الجدل، وقال في تغريدة – مخاطبا المغرّد المصري: “نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولانرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم”.

وأضاف: “الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم ولا نشغل نفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة”.

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وتابع: “أما بالنسبة للاعب الكبير محمد صلاح، فنحن لا نسعى لشرائه بل لشراء عقده الذي بيع لأكثر من نادي منذ أن كان في نادي المقاولون إلى أن وصل لليفربول وأصبح من أهم لاعبي العالم، لذلك سعينا لشراء عقده ليساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من اهم خمس دوريات في العالم وسيكون كذلك وستراه وستعلق عليه بتعليق يفوق حنق تعليقك هذا”.

وختم قائلا: “إن جاء صلاح سيضيف للدوري السعودي وسنسعد به بين أهله وفي بلده وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك.. كل الإحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك”.

يُشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي يكافح بشدة من أجل ضم محمد صلاح، الذي يتمسك ناديه ليفربول بخدماته، ويصر مديره الفني الألماني يوروجن كلوب، على عدم التخلي على لاعبه المميز.

محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح والاتحاد السعودي

هل تخطف السعودية القوى الناعمة المصرية؟

العرض المغري الذي قدّمته إدارة نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح، أثار حالة من الجدل بين المصريين الذين شكوا من المملكة تتوسع في خطف القوى الناعمة المصرية.

انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي
المصري محمد صلاح

وربط أصحاب هذا الرأي، بين محاولات النادي السعودي لضم محمد صلاح، وبين الحفلات الفنية الصاخبة التي تنظمها السعودية عبر هيئة الترفيه للفنانين المصريين، والتي دائما ما يُصاحبها الكثير من الجدل.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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