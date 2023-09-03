صحيفة تكشف أسرارا عن الأميرة مريم غازي في ذكرى زواجها من ابن عم ملك الأردن

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وطن- في مثل هذا اليوم، 3 سبتمبر من العام 2022، أعلنت العائلة المالكة الأردنية زواج الأمير غازي بن محمد والأميرة ميريام دي أونغريا، أميرة ترنوفو وأحد أفراد العائلة المالكة البلغارية.

كانت متزوجة من أمير تورنوفو، البلغاري كاردام تورنوفسكي. واحتفظت بعقيدتها الأرثوذكسية، على الرغم من إيمان زوجها الجديد بالإسلام. والعريس هو ابن عم ملك الأردن عبد الله الثاني، كما كان على صلة قرابة بالملكة رانيا.

الزواج الذي فاجأ ليس فقط الصحافة، ولكن أيضًا الأصدقاء والمعارف، حتى أولئك الموجودين في دائرته المباشرة.

وكان الحفل ذو طابع حميمي، وأقيم في قصر رغدان، حيث رافق العروسين أطفالهما. وقد سافر بوريس وبلتران من لندن ليكونا مع والدتهما التي يعشقونها.

زواجها من أمير بلغاري

عندما تعرض كاردام لحادث سير في عام 2008 أدى إلى دخوله في غيبوبة، كان على الطفلين، اللذين كانا يبلغان من العمر 12 و10 سنوات خلال ذلك الوقت، أن يكبرا في ظل وجود أب يجب رعايته. وقامت مريم بأعمال علاجية معهم وجعلت المأساة التي عاشوها في المنزل أقل قسوة.

قالت ميريام عن نفسها بعد سنوات في “فانيتي فير” إنها كانت واضحة جدًا منذ البداية”. وتابعت :”أخبرتهم أن والدهما كان في غيبوبة، وأنه يمكن أن يموت، لكنه يمكن أن يعيش أيضًا”.

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في حفل الزفاف الذي أقيم في الأردن، في سبتمبر الماضي، لم يتمكن (والدها) برناردو دي أونغريا من الحضور بسبب تقدمه في السن. وتوفي بعد شهر، في أكتوبر، عن عمر يناهز 98 عامًا. وكانت ميريام الابنة الوحيدة بين الأشقاء السبعة الذكور وكانت دائمًا قريبة جدًا من والدها ووالدتها كارمن لوبيز أوليجا.

كان زفافها المفاجئ من الأمير غازي بن محمد بمثابة فرحة لكل من أحبوها، وهذا ما أكدوه لمجلة فانيتاتيس الإسبانية قائلين أنّ :“ميريام تستحق أن تكون سعيدة. إنها امرأة جيدة وكريمة. لقد وجدت رجلاً يعتني بها، ويهتم بها، ويحميها”.

“كلاهما روحانيان للغاية وهذه الطريقة في رؤية الحياة توحدهما.” منذ زواجها، أصبحت تُعرف بـ مصممة المجوهرات “مريم غازي” وتحافظ على المظهر الذي كانت تريده دائمًا والذي ربما أصبح الآن أكثر صرامة نظرًا لعلاقتها بملك الأردن، الملك عبد الله الثاني.

“لقد ساعدت مآسيها في جعلها أقوى وإيجاد السلام والسعادة التي تتمتع بها الآن”، كما أخبروا فانيتاتيس. كما يؤكدون أنه لن يكون هناك حفل كبير للاحتفال بعيد ميلادها الستين”

عيد ميلاد “مريم غازي”

كانت عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات المزدوجة في الأردن، والتي، كما علمت مجلة فانيتاتيس، كانت حميمة وموجهة نحو الأسرة.

حتّى أنه وحسب ذات المصدر، كان من المُتاح لأبناء مريم غازي من زوجها السابق “بوريس وبلتران” الحضور، والذين على الرغم من أنهما يعيشان ويعملان في لندن، إلا أنهما يقضيان وقتًا مع والدتهم في ما يُعرف الآن ببلدهم “الثاني” أو “المُتبنّى”.

الآن، أصبح الزوجان غازي بن محمد ومريم غازي، أميران أردنيان وجزءاً من الديوان الملكي، وفي الواقع، تم توزيع الصورة الرسمية لزواجهما من خلال خزانة القصر الرسمية. كما ظهروا بجانب الملك عبد الله. في حفلات الزفاف الماضية لأبناء الملك عبد الله، كانت مريم جزءًا من الاحتفالات قبل وبعد حفل الزفاف نفسه.

أول ظهور لـ مريم غازي في زفاف الأميرة إيمان

أول ظهور علني للأميرة مريم الجديدة بعد زواجها كان في حفل زفاف الأميرة إيمان على جميل ألكسندر ثيرموتيس. حضر الحفل 150 ضيفًا، من بينهم الأميرة مريم غازي التي حضرت بوصفها أحد أفراد العائلة.

كما حضرت الأميرة مريم غازي، مجدداً، حفل زفاف ملكي آخر هو حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين والمهندسة السعودية رجوة آل سيف.

يؤكد أصدقاء “ميريام دي أونغريا” (مريم غازي)، في حديثهم لـ فانيتاتيس، أنها “سعيدة ومخلصة تمامًا لعائلتها وعملها الاجتماعي في الأردن. لقد أوقفت عملها كمصممة مجوهرات”.

وهي علامة تجارية خاصة بها، اسمها MdeU، كانت في وقت ما من أكثر العروض مبيعًا في كل من إسبانيا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تسافر كثيرًا قبل أن تبدأ علاقة الحب مع زوجها الأردني، الأمير غازي بن محمد.

مُصممة أحجار كريمة

حصلت ميريام على شهادة في تاريخ الفن والجغرافيا والتاريخ وفي تصميم الأحجار الكريمة، وبدأت العمل كموظفة في سن مبكرة جدًا في شركات مهمة ومعروفة ولكنها غير حديثة، ما دفع للنظر بطريقة مغايرة للسوق. حتّى أنها كانت تُفضل البقاء في الظل وعدم التوقيع على إبداعاتها.

وفي عام 2014 قررت أن تأخذ هذه الخطوة وقدمت خطها الأول من الخواتم والمعلقات والأساور والأقراط بنجاح كبير تحت اسم MdeU في El Corte Inglés.

وقالت هي نفسها لفانيتاتيس، في عام 2016، عندما قررت إغلاق منزلها في مدريد والاستقرار في لندن، حيث يعيش أطفالها: “أنا معتادة على التغييرات ولم يكن من الصعب علي اتخاذ القرار تغيير عنوان مدريد الخاص بي”.

“فيما يتعلّق بالعمل، من المثير للاهتمام مدى التقدم الذي يحدث في عملي بالمملكة المتحدة. لقد قمت بعمل العديد من المجموعات وقد عملت بشكل جيد للغاية. وأوضحت في أكتوبر 2019 أنها لا تزال على علاقة بمكتب ومورّدين وعملاء في مدريد. لكن “الآن، كأميرة، حياتها مختلفة أيضًا”.

وحسب فانيتاس “لديها التزامات مشتركة مع زوجها وتصميم المجوهرات جزء من سيرتها الذاتية السابقة وليس سيرتها الذاتية الحالية”.

وتابعت المجلة الإسبانية “الأمير غازي بن محمد حاصل على شهادة في الأدب من جامعة برينستون وشهادة في اللغات الحديثة وأدب العصور الوسطى من كامبريدج. وهو يشغل منصب كبير المستشارين لابن عمه الملك عبد الله في الأمور الدينية والثقافية. في عام 1997 تزوج من أريج الزواوي”.

ونتيجة لهذا الزواج، أنجب أربعة أطفال: الأميرة تسنيم، والأمير عبد الله، والأميرة جناح، والأميرة سلسبيل، التي ولدت بين عامي 1999 و2014. وفي مايو 2021، أعلن بيان من الديوان الملكي الهاشمي عن تغيير لقب الأميرة. أريج غازي للأميرة أريج بنت عمر الزواوي بعد طلاقهما.