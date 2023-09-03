سلمى حايك عارية بإطلالة مثيرة على الشاطئ احتفالاً بعيد ميلادها الـ57 (شاهد)

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وطن – احتفلت الممثلة المكسيكية سلمى حايك بعيد ميلادها الـ57، بصورٍ جريئة، ظهرت فيها عارية بـ”البكيني” الأحمر، على شاطئ البحر .

ونشرت سلمى حايك عبر حسابها في انستغرام، وفيها استعرضت منحنياتها، خلال رحلتها الاستجمامية في مكان مجهول.

سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 عارية

وكتبت سلمى حايك بالمناسبة: “أنا سعيدة جدًا بأنني على قيد الحياة وأشعر بالامتنان العميق لجميع النعم!”.

وأضافت: “عائلتي الحبيبة، أصدقائي الثمينين، صحتي، عملي الذي يبقيني مستمرة، فريقي المُلهم، علاقتي بالحيوانات والطبيعة، وحب جميع معجبي الوفيين”.

واختتمت قائلة: “عيد ميلاد سعيد لي في الـ57”.

وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن مكان احتفالها، فقد ألمحت النجمة سلمى حايك في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها كانت في رحلة مع ابنتها، فالنتينا بينو، البالغة من العمر 15 عامًا.

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كما شوهدت المرشحة لجائزة الأوسكار، الشهر الماضي، وهي تقضي عطلة مع زوجها، فرانسوا-هنري بينو.

في حين تزوج الثنائي في عيد الحب 2009 في باريس، وهي الآن أيضًا زوجة الأب لثلاثة من أطفاله من علاقات سابقة: الابن فرانسوا والابنة ماتيلد، من زواجه السابق مع دوروثي ليبير، والابن أوغوستين جيمس إيفانجيليستا، من علاقته مع العارضة الشهيرة ليندا إيفانجيليستا.بحسب ترجمة وطن صحيفة “ديل ميل” البريطانية

وسبق أن نفت سلمى حايك بشدة استخدامها للبوتوكس بعد أن طرح عليها سؤال عن بشرتها الرائعة.