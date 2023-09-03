الأحد, سبتمبر 3, 2023
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حياتنا

سلمى حايك عارية بإطلالة مثيرة على الشاطئ احتفالاً بعيد ميلادها الـ57 (شاهد)

سبق أن نفت سلمى حايك بشدة استخدامها للبوتوكس بعد أن طرح عليها سؤال عن بشرتها الرائعة

كتب أنس السالم
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 عارية بالبكيني الأحمر
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57
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وطن – احتفلت الممثلة المكسيكية سلمى حايك بعيد ميلادها الـ57، بصورٍ جريئة، ظهرت فيها عارية بـ”البكيني” الأحمر، على شاطئ البحر .

ونشرت سلمى حايك عبر حسابها في انستغرام، وفيها استعرضت منحنياتها، خلال رحلتها الاستجمامية في مكان مجهول.

سلمى حايك بالبكيني الأحمر في عيد ميلادها الـ57
سلمى حايك بالبكيني الأحمر في عيد ميلادها الـ57

سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 عارية

وكتبت سلمى حايك بالمناسبة: “أنا سعيدة جدًا بأنني على قيد الحياة وأشعر بالامتنان العميق لجميع النعم!”.

وأضافت: “عائلتي الحبيبة، أصدقائي الثمينين، صحتي، عملي الذي يبقيني مستمرة، فريقي المُلهم، علاقتي بالحيوانات والطبيعة، وحب جميع معجبي الوفيين”.

سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57
سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57

واختتمت قائلة: “عيد ميلاد سعيد لي في الـ57”.

من احتفال سلمى حايك بعيد ميلادها على الشاطئ
من احتفال سلمى حايك بعيد ميـلادها على الشاطئ

وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن مكان احتفالها، فقد ألمحت النجمة سلمى حايك في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنها كانت في رحلة مع ابنتها، فالنتينا بينو، البالغة من العمر 15 عامًا.

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كما شوهدت المرشحة لجائزة الأوسكار، الشهر الماضي، وهي تقضي عطلة مع زوجها، فرانسوا-هنري بينو.

زوج سلمى حايك
زوج سلمى حايك

في حين تزوج الثنائي في عيد الحب 2009 في باريس، وهي الآن أيضًا زوجة الأب لثلاثة من أطفاله من علاقات سابقة: الابن فرانسوا والابنة ماتيلد، من زواجه السابق مع دوروثي ليبير، والابن أوغوستين جيمس إيفانجيليستا، من علاقته مع العارضة الشهيرة ليندا إيفانجيليستا.بحسب ترجمة وطن صحيفة “ديل ميل” البريطانية

وسبق أن نفت سلمى حايك بشدة استخدامها للبوتوكس بعد أن طرح عليها سؤال عن بشرتها الرائعة.

نفت سلمى بشدة استخدامها للبوتوكس
نفت سلمى بشدة استخدامها للبوتوكس
المصدرديلي ميل - انستغرام

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