سلطان النيادي ينشر آخر فيديو له من محطة الفضاء ويوجه عدة رسائل

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وطن- نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الفيديو الأخير له من محطة الفضاء الدولية، موجها الشكر لكل من دعمه خلال هذه المهمة التي وصفها بالناجحة.

وظهر النيادي في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يوثّق ظهوره الأخير، وعلق قائلا: “لعل هذا آخر فيديو لي قبل العودة وانتهاء مهمتنا على متن محطة الفضاء الدولية.. مهمة شاركت فيها معاكم أحلى اللحظات وأهم المحطات التي لا تنسى..شكرًا لكم جميعًا على تفاعلكم الجميل وشغفكم الأجمل بالعلم”.

لعل هذا آخر فيديو لي قبل العودة وانتهاء مهمتنا على متن محطة الفضاء الدولية..

مهمة شاركت فيها معاكم أحلى اللحظات وأهم المحطات التي لا تنسى..

شكرًا لكم جميعًا على تفاعلكم الجميل وشغفكم الأجمل بالعلم.. pic.twitter.com/uIwpknxs8B — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023

رسالة لمركز محمد بن راشد للفضاء

كما نشر النيادي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقف أمام شعار مركز محمد بن راشد للفضاء، وحرص على توجيه الشكر لزملائه، وقال إن علم المركز وصل الفضاء للمرة الثانية.

وأضاف أن المهمة كانت ناجحة بكل المقاييس، وحققت العديد من الأهداف، مؤكدا في الوقت نفسه، أن المهمة مستمرة وأن هناك المزيد من الأهداف يُنتظر تحقيقها؛ للدفع بعلوم الفضاء سواء في بلاده الإمارات أو في المنطقة.

وتابع: “حبيت أشارككم الرسالة التي قد تكون الأخيرة من محطة الفضاء الدولية.. شكرا لكم على الدعم المستمر خلال المهمة”.

وراء كل رائد فضاء ناجح، فريق عمل عظيم يسهر ليل ونهار. شكرًا لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، ممتن لكل الفرق الذين ثابروا وعملوا واجتهدوا لإنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. pic.twitter.com/KZ8BdGWpXj — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023

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فريق كرو- 6 يستعد للعودة

ويستعد فريق كرو- 6 للعودة إلى الأرض بعد أن أمضى ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية، ومن بين أعضاء الفريق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي أنجز أول مهمة عربية طويلة الأمد في الفضاء.

موعد عودة سلطان النيادي

وسبق أن أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” وشركة “سبيس إكس”، أن الموعد المحتمل لانفصال المركبة “دراغون” عن المحطة لن يكون قبل الساعة 12.05 (بتوقيت غرينتش) من ظهر اليوم الأحد، على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر الساعة 04.07 فجرا، وذلك وفقاً لظروف الطقس.

وفجر الرابع من سبتمبر، وتحديدا في تمام الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، تبدأ مرحلة حرق خارج المدار، على أن يجري الهبوط على الأرض في موعد لا يتجاوز الساعة 4.07 فجرا.

مراحل عودة مركبة دراغون

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مراحل عودة مركبة “دراغون” التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل سبع مراحل، الأولى تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية، والثانية تتمثل في اشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار، أما الثالثة فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة.

وتتمثل المرحلة الرابعة، في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة، الخامسة هي الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، في حين المرحلة السادسة فهي عبارة عن فتح مظلات المركبة، ثم تُختتم العملية بهبوط المركبة دراغون في الماء.