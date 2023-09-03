الأحد, سبتمبر 3, 2023
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سبب اعتذار الكويت عن عدم استقبال عبدالفتاح البرهان.. وقطر تدخل على الخط

كان مقررا أن يزور البرهان ووفد من قوى الحرية والتغيير دولة الكويت في زيارتين منفصلتين الأسبوع الجاري

كتب خالد الأحمد
سبب اعتذار الكويت عن عدم استقبال عبدالفتاح البرهان.. وقطر تدخل على الخط
عبد الفتاح البرهان
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وطن- فجرت صحيفة سودانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها عن أن السلطات الكويتية طلبت تأجيل زيارة مجدولة كان مقررا أن يُجريها رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى الدولة الخليجية.

ونقل موقع “سودان تربيون” عن مصادر موثوقة، قولها إن الكويت اعتذرت عن عدم استقبال قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووفد لقوى الحرية والتغيير، وطلبت تأجيل الزيارتين لأواخر سبتمبر الحالي لارتباطات طارئة تتعلق بالقيادة الكويتية.

وكان مقررا أن يزور البرهان ووفد من قوى الحرية والتغيير، دولة الكويت في زيارتين منفصلتين الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر في قوى الحرية والتغيير للصحيفة، إنه تم تأجيل زيارة وفد التحالف الموجود حاليا في الدوحة للكويت إلى نهاية سبتمبر الجاري.

وأضافت المصادر أن ما سمتها “ارتباطات طارئة” حدثت للقيادة في الكويت، لذلك تم تأجيل كل المقابلات إلى نهاية الشهر الحالي.

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البرهان يزور دولة قطر

يُشار إلى وفدا من قوى الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي، بدأ يوم الخميس الماضي، زيارة إلى دولة قطر، في إطار مساعي لإيقاف الحرب الدائرة في السودان منذ منتصف أبريل الماضي.

وكشفت الصحيفة السودانية نفسها، نقلا عن مصادر مطلعة، أن البرهان يرتب لزيارة قطر خلال أيام، لإجراء مباحثات تتعلق بالحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

البرهان يتعهد بمواصلة القتال

وفيما تقترب الحرب في السودان من إكمال شهرها الخامس، جدد رئيس مجلس السيادة، التعهد بمواصلة القتال ضد قوات الدعم السريع والقضاء عليها.

الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

وقال البرهان لدى مخاطبته حشدا عسكريا في قاعدة “سنكات” بولاية البحر الأحمر، إن الجيش والشعب متفقون على دحر التمرد، ولن نوقف القتال حتى القضاء على هذا السرطان والشعب والجيش في خندق واحد وقوات التمرد في نقصان وهم يعلمون ذلك.

وفي كسلا التي وصلها أيضا لتفقد القوات العسكرية هناك، وجه البرهان انتقادات لاذعة لقوات الدعم السريع، واتهمها بارتكاب عادات دخيلة تضرر منها كل الشعب السوداني- في إشارة إلى جرائم القتل ونهب المنازل وسيارات المواطنين وتدمير المرافق الخدمية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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