زوجة ملحم زين تثير الإعجاب بملابسها في ظهور جديد نادر لها (فيديو)

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وطن- خطفت تماني البيض، زوجة الفنان اللبناني ملحم زين، الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها مؤخراً.

وظهرت تماني البيض بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، وهي تدخل إلى مكان مغلق برفقة زوجها ملحم زين، في إحدى المناسبات الاجتماعية.

أناقة وحشمة

وخطفت تماني الأنظار بأناقتها وحشمتها، حيث ارتدت ملابس رسمية عبارة عن بنطال أسود قماش، مع توب أبيض وجاكيت بنفسجي فاتح.

وتركت ابنة الرئيس اليمني السابق، علي سالم البيض، شعرها الأسود الكثيف منسدلا.

ناشطون يتغزلون

وأشاد الناشطون بجمال وحشمة ورقي زوجة ملحم زين، وجاء في التعليقات: “زوجته حلوة وشيك نشعر انها متحدرة من عائلة فخمة ومحترمه حالها “.

وكتب آخر: “زوجتة حلوة ومن عائلة محترمة وفخمة والفنان ملحم زين راقي”.

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وتغزلت ثالثة: “الزين والجمال زوجته”.

إعجاب ثم زواج

وكان الفنان اللبناني ملحم زين قد عقد قرانه على ابنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، “تماني“، في زفاف أسطوري في مجمع “البيال” في بيروت في السادس من آذار 2008.

ورزق الزوجان بـ 4 أولاد هم: فاطمة، علي، حسين، زينب.

وبدأت قصة ملحم زين مع تماني عندما كانت الأخيرة من أشد المعجبات به، فطلبت من والدها أن يدعوه لإحياء حفل عيد ميلادها.

وبعدها، حينما زارت هي وأسرتها لبنان، دعاها ملحم زين للغداء.

وزاد إعجابه بها، وتكلل هذا الإعجاب بالزواج عام 2008، وسط حفل ضم كثيراً من الشخصيات الفنية، والاجتماعية، والسياسية.