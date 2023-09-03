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حقيقة “المقطع المتداول” الذي قلب سلطنة عمان وتصدر التريند

الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم العمانية والحساب الرسمي للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، لم ينشرا إلى الآن بشكل رسمي البلاغ المتداول بين النشطاء حول حقيقة مقطع الشجار بين الطالبين داخل قاعة الدرس

كتب فهمي الورغمي
شجار بين مراهقين
شجار بين مراهقين في مدرسة بسلطنة عمان
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وطن – تفاعل عمانيون مع مقطع فيديو متداول لمراهقين من الثانوية وقد انخرطا في تشابك عنيف بالأيدي، وسط مطالبات حثيثة من كثيرين لـ “وزارة التربية والتعليم” بالتدخل وتوضيح ما القصة؟

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شابين يرتديان الزيّ الخليجي الأبيض، بينما كان يكيلان عشرات اللكمات لبعضهما البعض وسط أحد قاعات الدرس، حسب ما زعم ناشرو المقطع.

حقيقة المقطع المتداول في سلطنة عمان

لاحقاً، تبيّن لناشطين عمانيين أنّ مقطع الفيديو المتداول غير دقيق، حيث أنه ليس حديثاً ولم يتمّ تصويره في مدارس السلطنة مؤخراَ.

وتداول البعض ما يُشبه البيان التوضيحي من وزارة التربية والتعليم جاء في نصّه: “تابعت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط الموضوع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه شجار بين طالبين في إحدى مدارس المحافظة”.

وتابع البيان “حول الموضوع تود المديرية التوضيح بأن المقطع قديم، يعود لسنوات سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة آنذاك وفقاً للائحة شؤون الطلبة. وتنوه المديرية بضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار وعدم نشر الشائعات والله ولي التوفيق”.

حقيقة مقطع شجار ين مراهقين في سلطنة عمان
حقيقة مقطع شجار ين مراهقين في سلطنة عمان

هل أصدرت وزارة التربية العمانية بياناً توضيحياً؟

الجدير بالذكر، على حدّ قول بعض المتفاعلين مع البيان، أن “الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان” على تويتر و”الحساب الرسمي للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط” على ذات المنصّة، لم يشيرا لهذا البيان المذكور.

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وفي هذا السياق تساءل البعض “من هو مصدر هذا المنشور وأين المتحدث الرسمي لوزارة التربية عن هذا الحدث المتداول؟”.

وزارة التربية والتعليم العمانية
توضيح مزيف من وزارة التربية والتعليم العمانية حول شجار بين مراهقين في سلطنة عمان

وفي الأثناء، لم تنشر المواقع الإخبارية العمانية أو الصحف الموثوقة في السلطنة ما يفيد بصحّة البيان المتداول.

لكن في نفس الوقت نقلت إذاعة “الشبيبة” العمانية، البيان ونسبته لوزارة التربية والتعليم العمانية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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