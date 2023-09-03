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جورجينا رزق .. من يتخيّل أن هذه هي ملكة جمال لبنان والكون بعمر 70 عاماً! (شاهد)

حصلت جورجينا رزق على لقبي ملكة جمال لبنان في العام 1970. بينما حصلت على لقب ملكة جمال الكون في 1971 وهي قليلة الظهور الاعلامي وعلى مواقع التواصل

كتب أنس السالم
ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق في أحدث ظهور بعمر 70 عاماً
ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق
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وطن – خطفت ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق، الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

جاء ذلك بعدما نشر طبيب التجميل اللبناني الدكتور روي مطران، صورة جمعته بجورجينا رزق البالغة من العمر 70 عاماً، حيث رآى متابعون أنّها لا زالت تحتفظ بملامحها الجميلة.

جورجينا رزق مع طبيب التجميل اللبناني روي مطران
جورجينا رزق مع طبيب التجميل اللبناني روي مطران

وتفاعل الجمهور العربي مع أحدث ظهور، لملكة جمال لبنان والكون، متسائلين عن السر وراء حفاظ جورجينا رزق على جمالها رغم تقدّمها بالسن.

بينما تساءل آخرون عن سبب ظهور رزق برفقة الدكتور مطران، الذي يعتبر من أشهر أطباء التجميل في الوطن العربي، ملمحين إلى إمكانية ان يكون لقاؤهما بهدف إجرائها لعمليات تجميل.

كانت “رزق” أكدت خلال لقاء متلفز عدم معارضتها عمليات التجميل.

ومما جاء في تعليقات الجمهور: “كل عمرها ملكة الملكات واميرة الاميرات. وجميلة الجميلات لو بتصير بعمر المئة سنة”.

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جورجينا رزق ملكة جمال لبنان عام 1970
جورجينا رزق ملكة جمال لبنان عام 1970

وقال آخر: “كانت جورجـينا رزق ملكة جمال الكون تتمتع بجمال خارق كاملة الأوصاف. وعندما اصبحت عجوز تغيرت ملامحها وما زالت جميله بالنسبة لبنات جيلها”.

وحصلت جورجينا على لقبي ملكة جمال لبنان في العام 1970. بينما حصلت على لقب ملكة جمال الكون في 1971.

حصلت جورجينا رزق على لقب ملكة جمال الكون في 1971
حصلت جورجينا رِزق على لقب ملكة جمال الكون في 1971

كما شاركت “رزق” في العديد من الأفلام السنيمائيّة قبيل الحرب الأهلية اللبنانية ومنها “جيتار الحب”، “باي باي يا حلوة”، و”الملكة وأنا”.

وفي اغسطس الماضي، ورغم ظهورها النادر ومشاركاتها المحدودة في المناسبات الفنية والإجتماعية، حرصت جورجينا على مرافقة زوجها وليد توفيق في زيارته الأخيرة للأردن.

جورجينا رزق وزوجها وليد توفيق في الأردن
جورجينا رزق وزوجها وليد توفيق في الأردن

الزوج الأول لجورجينا رزق

كان الزوج الأول لجورجينا هو علي حسن سلامة الملقب بـ”الأمير الأحمر”. حيث ارتبط بها لفترة قصيرة لعدة سنوات، ولكنه اغتيل عام 1979 في عملية إسرائيلية من قبل الموساد الاسرائيلي.

وبعد اغتيال “سلامة”، تزوجت جورجينا مرة أخرى من المطرب اللبناني الشهير وليد توفيق عام 1990.

جورجينا رزق ووليد توفيق
جورجينا رزق ووليد توفيق

ونشأت بين جورجينا وتوفيق قصة حب كبيرة. وشاركت معه في العديد من الأفلام والأغاني وأنجبت منه الإبن الثاني لها الوليد، وابنتها نورهان.

المصدررصد وطن - انستغرام - مواقع الكترونية

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