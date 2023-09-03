ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

- Advertisement -

وطن – قد تؤدي وفاة الملياردير المصري الأصل، محمد الفايد، صاحب سلسلة متاجر هاردوز البريطانية، إلى نشوب صراع بين أبنائه من أجل ثروة وإمبراطورية الراحل البالغة 1.7 مليار جنيه إسترليني.

ستحتاج ثروة الملياردير إلى التوزيع بطريقة ما على أربعة من ورثته من زوجته الثانية الفنلندية هيني واثن (68 عامًا).بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

عندما توفي مالك هارودز، كان لا يزال لديه عدد استثنائي من الأصول المليونية، بما في ذلك فندق “ريتز” في باريس وقصر بالقرب من بلدة “أوكستيد” بمقاطعة سري.

الصراع على ثروة محمد الفايد

وسيحتاج أبناؤه ياسمين، 42 عامًا، وكريم، 39 عامًا، وكاميلا، 38 عامًا، وعمر، 35 عامًا، إلى حلّ عندما يتم توزيع إمبراطوريته على ورثته.

ورحل “عماد” الابن الأكبر في حادث شهير في أغسطس/آب من عام 1997، حينما لقي مصرعه رفقة الأميرة ديانا في باريس.

لكن ما يجعل الأمور صعبة للغاية هو أن عمر وكاميلا خاضا نزاعاً قضائياً انتهى في المحكمة العليا.

- Advertisement -

تشير الوثائق في المحكمة العليا إلى أن عمر كان يستخدم “الجيم” في مقر والده في “مقاطعة سري” خلال الإغلاق الأول في عام 2020 عندما دخل في نزاع مع واثن وكاميلا.

وقيل أن “اشتباكًا جسديًا” وقع بين عمر وزوج كاميلا.

وكشفت سلسلة من المزاعم والردود في المحكمة العليا عن الصراع في قلب العائلة.

كان عمر يطالب بتعويضات قدرها 100,000 جنيه إسترليني بسبب الاعتداء الذي اتهم فيه كاميلا وزوجها، رجل الأعمال السوري.

ونفا كلاهما المزاعم وقدما بدلاً من ذلك مجموعتهما الخاصة من الاتهامات التي رفضها عمر.

وكان من بينها أن عمر كان متعاطياً للمخدرات وأن سلوكه الفاسد والمستهتر هو مصدر إحراج للعائلة.

في مقابلة مع Mail في عام 2021، أصر على أنه لم يكن متعاطياً للمخدرات وقال إنه كان ضحية “صراع الأشقاء”.

أملاك محمد الفايد

من حيث أصوله، كان الفايد في وقت ما صاحب شقق فاخرة في “بارك لين” في لندن ومانهاتن في نيويورك.

تسع سيارات من نوع “رولز رويس”، ومجموعة فنية فاخرة وتمثاله الشهير لمايكل جاكسون في نادي فولهام لكرة القدم كانت من بين ممتلكاته.

تبلغ مساحة قصر محمد الفايد في منطقة “أوكستيد” 220 فدانًا، وفيه حمام سباحة، وأسطبلات، وحدائق. ويعتقد أن قيمته تبلغ حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

في الوقت نفسه، كلف فندق ريتز في باريس 10 ملايين جنيه إسترليني في عام 1979. ولكنه الآن يقدر بما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني.

ابن الفايد الأصغر “عمر” مدير لشركة مرتبطة بممتلكات والده. كما كان الملياردير الراحل معروفًا بامتلاكه شققًا فاخرة في نيويورك تقدر بملايين الدولارات.

توفي محمد الفايد في الذكرى السنوية السادسة والعشرين للحادث الذي قتل فيه نجله دودي، 42 عامًا، والأميرة ديانا، 36 عامًا، في 31 أغسطس 1997.

ودُفن محمد الفايد في غرفة بجوار تلك التي دُفن فيها ابنه في المقبرة العائلية في أوكستيد، سري.