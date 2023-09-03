الأحد, سبتمبر 3, 2023
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد خسارة نابولي أمام لاتسيو
رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد خسارة نابولي أمام لاتسيو

منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز 2023 -2024

كتب فارس أبو شيحة
لاتسيو الإيطالي
احتفال نجوم فريق لاتسيو بعد الفوز على نابولي
- Advertisement -

وطن- تلقى حامل اللقب فريق نابولي الخسارة أمام لاتسيو، السبت، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2023-2024 الممتاز لكرة القدم.

وافتتح لاتسيو أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك نابولي، عن طريق اللاعب لويس ألبيرتو عند الدقيقة ال30.

وأدرك نابولي هدف التعادل بعدها بدقيقتين فقط، من توقيع اللاعب بيوتر زيلينسكي.

مباراة نابولي أمام لاتسيو

كما وسجل لاتسيو هدف الانتصار وخطف النقاط الثلاثة الغالية من منافسه نابولي، في الدقيقة ال52. عن طريق اللاعب دايتشي كامادا.

ورغم الخسارة إلا أن فريق نابولي كان المتفوق على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام لاتسيو، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، وباستحواذ وصلت نسبته 62% في المباراة.

- Advertisement -

على عكس الفريق الفائز لاتسيو، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 6 تسديدات في المباراة، كما وباستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بعد خسارة نابولي أمام لاتسيو في منافسات الجولة الثالثة، كما يلي:

ميلان 9 نقاط.

إنتر ميلان 6 نقاط.

أتالانتا 6 نقاط.

نابولي 6 نقاط.

هيلاس فيرونا 6 نقاط.

فيورنتينا 4 نقاط.

كفاراتسخيليا
خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي

يوفنتوس 4 نقاط.

ليتشي 4 نقاط.

بولونيا 4 نقاط.

فروزينوني كالتشيو 4 نقاط.

جنوى 3 نقاط.

لاتسيو 3 نقاط.

ساسولو 3 نقاط.

مونزا 3 نقاط.

ساليرنيتانا نقطتين.

أودينيزي نقطتين.

نابولي ولاتسيو
مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي الممتاز

تورينو نقطة واحدة.

روما نقطة واحدة.

كالياري نقطة واحدة.

إمبولي بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، بعد فترة التوقف الدولي، السبت، بمباراة يوفنتوس ولاتسيو في ال16 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم. كما وستختتم بمواجهة هيلاس فيرونا وبولونيا في ال18 من الشهر نفسه.

المصدروطن + أبو ظبي الرياضية/ منصة x + نادي نابولي/ منصة x

اقرأ أيضاً

رياضة

فرض عقوبة جديدة على رئيس يوفنتوس السابق لهذا السبب

رياضة

اعتزال إبراهيموفيتش.. السلطان يكتب كلمة النهاية بالدموع ورسائل مؤثرة (شاهد)

رياضة

جماهير روما تنتقم من حكم نهائي الدوري الأوروبي.. شاهد ما فعلوا به

رياضة

عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس لهذا السبب

رياضة

تشكيلة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والموعد في نهائي كأس إيطاليا 2023

رياضة

تشكيلة يوفنتوس ضد إشبيلية والموعد في بطولة الدوري الأوروبي 2023

رياضة

لم يُعلّق حذاءه بعد.. إبراهيموفيتش يُحدد وجهته المقبلة

رياضة

بعد غياب لنحو 33 عاماً.. نابولي يتربع على عرش إيطاليا (فيديو)

رياضة

نابولي يقترب خطوة من حسم اللقب.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز بعد فوز نابولي على يوفنتوس في الوقت القاتل

رياضة

ديبالا على رأس القائمة.. تشكيلة روما ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

رياضة

موعد ميلان أمام نابولي والتشكيلة في دوري أبطال أوروبا 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

زوجة ملحم زين تثير الإعجاب بملابسها في ظهور جديد نادر لها (فيديو)

ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

“تدنيس القرآن الكريم” يكبد الحكومة السويدية خسائر مالية كبيرة

صفقة محمد صلاح.. أمير سعودي يرد على اتهام المملكة بخطف القوى الناعمة المصرية

فشل جديد يحاصر نظام السيسي.. أسباب ومآلات تخفيض الديون المصرية

السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضرب والخطف في لبنان والقضاء يتحرك (فيديو)

موعد مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس والتشكيلة في الدوري الأمريكي

سلطان النيادي ينشر آخر فيديو له من محطة الفضاء ويوجه عدة رسائل

فاطمة المؤمن تورط 4 سياسيين.. تخفيف الحكم مقابل التكتم على ما حدث في السهرة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

ثروة محمد الفايد .. كيف يمكن أن تثير وفاة الملياردير صراعاً بين أبنائه حول الميراث الضخم!

الأمير سلطان للسفير الأمريكي اكينز عام (١٩٧٤) احتفظ بهذا السر: الأمير فهد ملكنا القادم!.‎

استقالة نتنياهو وتخفيف محاكمته الجنائية مقابل التطبيع مع السعودية.. ما حقيقة هذه الصفقة؟

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC