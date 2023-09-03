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وطن- تلقى حامل اللقب فريق نابولي الخسارة أمام لاتسيو، السبت، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي 2023-2024 الممتاز لكرة القدم.

وافتتح لاتسيو أولى أهداف المباراة داخل مرمى شباك نابولي، عن طريق اللاعب لويس ألبيرتو عند الدقيقة ال30.

وأدرك نابولي هدف التعادل بعدها بدقيقتين فقط، من توقيع اللاعب بيوتر زيلينسكي.

مباراة نابولي أمام لاتسيو

كما وسجل لاتسيو هدف الانتصار وخطف النقاط الثلاثة الغالية من منافسه نابولي، في الدقيقة ال52. عن طريق اللاعب دايتشي كامادا.

من صفات النسور، الذكاء وحسن التصرف 🌟 نقدم لكم نسر العاصمة، لويس ألبرتو 🦅 #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/X5gOSij2Ll — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) September 3, 2023

ورغم الخسارة إلا أن فريق نابولي كان المتفوق على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام لاتسيو، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 22 تسديدة، وباستحواذ وصلت نسبته 62% في المباراة.

عادوا سريعاً..

نابولي يتعادل بعد دقيقتين من هدف لاتسيو بتسديدة زيلينسكي#الدوري_الإيطالي#نابولي_لاتسيو pic.twitter.com/Lqd1dTMLG0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2023

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على عكس الفريق الفائز لاتسيو، الذي وصلت عدد تسديداته إلى 6 تسديدات في المباراة، كما وباستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

لاتسيو يسجل الثاني..

تمريرة من أنديرسون وتمويه من لويس ألبيرتو والتسديدة من كامادا لتكتمل الصورة#الدوري_الإيطالي#نابولي_لاتسيو pic.twitter.com/RhTBMLy1wQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 2, 2023

ترتيب الدوري الإيطالي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي 2023، بعد خسارة نابولي أمام لاتسيو في منافسات الجولة الثالثة، كما يلي:

ميلان 9 نقاط.

إنتر ميلان 6 نقاط.

أتالانتا 6 نقاط.

نابولي 6 نقاط.

هيلاس فيرونا 6 نقاط.

فيورنتينا 4 نقاط.

يوفنتوس 4 نقاط.

ليتشي 4 نقاط.

بولونيا 4 نقاط.

فروزينوني كالتشيو 4 نقاط.

جنوى 3 نقاط.

لاتسيو 3 نقاط.

ساسولو 3 نقاط.

مونزا 3 نقاط.

ساليرنيتانا نقطتين.

أودينيزي نقطتين.

تورينو نقطة واحدة.

روما نقطة واحدة.

كالياري نقطة واحدة.

إمبولي بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي الممتاز (الكالتشيو)، بعد فترة التوقف الدولي، السبت، بمباراة يوفنتوس ولاتسيو في ال16 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم. كما وستختتم بمواجهة هيلاس فيرونا وبولونيا في ال18 من الشهر نفسه.