تحرش على الهواء.. بايدن لم يتمالك نفسه ويمسك بصدر فتاة بعد تقبيلها

- Advertisement -

وطن – تداول مرتادو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتصرف بدا غريباً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع فتاة صغيرة مما أثار الاستغراب والدهشة واتهمه البعض بالتحرش بالفتاة جنسيا.

وفي مقطع الفيديو المتداول بدا “بايدن” وهو يقبل الفتاة بحميمية ثم يقوم بجس المنطقة العليا من صدرها، ثم يقوم بتقبيلها ثانية ويكرر الحركة الأولى.

ويذكر أن تصرفات مثل هذه لم تعد غريبة على رأس أكبر دولة في العالم، ففي آب أغسطس الماضي، رصدت الكاميرات لحظة غريبة لبايدن وهو يلمس صدر قارئة الطقس المذيعة “ستيفاني أبرامز”، ليطرد حشرة على الهواء مباشرة خلال مقابلة مباشرة، كان يتحدث فيها عن تغير المناخ وعدم إعلان حالة الطوارىء في الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما رأى حشرة على سترتها قام بإبعادها.

بايدن وفضائح التحرش على الهواء

فردت أبرامز على الرئيس بالقول “شكرًا، أقدر ذلك” قبل أن يعودا للحديث مرة أخرى عن قضية تغير المناخ.

وفي 9 يونيو 2023 أيضا، تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يهمس بملاحظة غير لائقة لطفل في حضن أمه.

وبحسب موقع the-express يظهر الفيديو بايدن وهو يميل نحو طفلة ويقول لها هامساً: “اسمحي لي أن أهمس لك سرًا، أنت طفلة مثيرة. لا تخبر أمك بما قلته لك.”

- Advertisement -

تحرش بممثلة أمريكية

وفي أيار الماضي، واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتهاماً بالتحرش. وذلك إثر محاولته لمس ثدي الممثلة الأمريكية الشهيرة إيفا لونغوريا.

وانتشر مقطع فيديو حقق مشاهدات كبيرة، أظهر كيف عانق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لونغوريا، بعد خطاب ألقاه في البيت الأبيض.

وفسّر كثير من النشطاء، مشهد بايدن مع لونغوريا، بأنه محاولة منه للمس ثدي الممثلة.

وفي مطلع يونيو الماضي اتهمت تارا، نائب الكونجرس آنذاك جو بايدن، بالتحرش بها جنسيا عندما كانت تعمل في مكتبه بالكونجرس، عام 1993، وأنكر الرئيس الأمريكي الاتهامات كليا قائلا “لم يحدث أبدا، وأعني أبدا”.

ووفق وسائل إعلام غربية كانت تارا تعمل مساعدة لبايدن عندما كان عضوا في الكونجرس، عن ولاية ديلاوير، ونشرت صحف ووسائل إعلام أمريكية اتهاماتها، خلال الحملات الانتخابية الرئاسية الماضية، عام 2020.

وقالت تارا إن بايدن تحرش بها في طرقات مبنى الكونجرس في كابيتول هيل، في العاصمة واشنطن، عندما كانت تبلغ من العمر 29 عاما، وقام بتحسس جسدها غصبا.

وكانت تارا واحدة من بين عدة نساء، اتهمن بايدن بالتحرش بهن جنسيا، خلال الحملة الانتخابية بين عامي 2019، و2020، وأكدت أنها تقدمت بشكوى رسمية وقتها، لكن لا يوجد أي شيء في السجلات، وليس من الواضح وجود أي تحقيقات رسمية بهذا الاتهام.