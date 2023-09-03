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بفيديو مقزز.. “MTV” تروج للشذوذ الجنسي علنا وتدعو لتقنينه في لبنان

نشرت قناة MTV مقطع فيديو دعائي روجت فيه للشذوذ والمثلية الجنسية تحت عنوان "الحب مش جريمة"

كتب خالد الأحمد
بفيديو مقزز..
المثلية الجنسية في لبنان
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وطن- أثارت قناة “MTV” اللبنانية جدلاً واسعاً في الساعات الماضية بعد بدء ترويجها للمثلية الجنسية تحت شعار “الحب مش جريمة”، في إعلان صريح على حساب القناة في منصة “أكس”-تويتر سابقاً، الأمر الذي فجر موجة من الغضب والاستياء في أوساط اللبنانيين داعين وزارة الإعلام والجهات المسؤولة إلى إغلاق القناة.

ونشرت قناة “MTV” مقطع فيديو دعائي وضعت له عنوان ”الحب مش جريمة، القتل جريمة، السرقة جريمة، الاغتصاب جريمة، بس الحب مش جريمة”، داعية إلى شن حملة تهدف إلى “إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني”.

وتنص المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تدعو القناة اللبنانية لإلغائها على ما يلي: “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة.” بدأ العمل بهذه المادة في 01-03-1943 وما زال ساريًا حتى اليوم.

“MTV” تروج للشذوذ

وظهر في مقطع الفيديو الدعائي الذي نشرته القناة اللبنانية، شابان يقومان بإيحاءات تشجع على الشذوذ الجنسي.

وأثار المقطع الدعائي الذي نشرته “MTV”، حالة من السخط بين عدد من أبناء المجتمع اللبناني، الذين عبّروا عن رفضهم وبشدة الترويج للشذوذ الجنسي.

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ولم تكتف القناة بذلك بل قامت باجتزاء كلام للبابا فرنسيس، بأنه قال “المثلية ليست جريمة لدعم دعوتها”، بينما قال البابا حرفياً بحسب موقع الفاتيكان الرسمي:” “المثليّة ليست جريمة لكنها خطيئة”.

وكرد على ذلك دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي في لبنان وسم “مقاطعة قناة MTV واجب”، للتعبير عن غضبهم واستيائهم من الترويج المُعلن والصريح للمثلية الجنسية، حتى تصدر قائمة الأكثر تفاعلًا في موقع التغريدات القصيرة “اكس” (“تويتر” سابقًا)، صباح اليوم الأحد.

الشذوذ الجنسي في لبنان
الشذوذ الجنسي في لبنان

انحطاط إعلامي

وتباينت ردود وتعليقات اللبنانيين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قامت به قناة MTV، وطالب مغردون بالوقوف أمام مروجي المثلية الجنسية ومنع محاولات تطويعها في المجتمع اللبناني.

وعلقت الإعلامية “فاطمة فتوني” :”ما وصلت إليه هذه القناة من انحلال أخلاقي وانحطاط اعلامي.. لا يمكن وصفه”.

واستدركت:”لا أستغرب من هذا المستوى أبداً لطالما راقبت تحريضها وإثارتها للنعرات الطائفية”. وختمت داعية المواطنين اللبنانيين إلى حماية عائلاتهم من الدمار والتفكك.

وفي السياق ذاته قال “محمد قازان” متحدثاً عن القناة اللبنانية:” لانه تم السكوت عنها وهي تدمر البلد تجرأَت على تدمير العائلة”.

وعلقت “بثينة علقي : “بكل وقاحة وفجور تقوم mtv قناة الشذوذ بالترويج للفعل القبيح الذي لا يشبه الا قبحها”.

وتابعت : “إذا أردنا أن يبقى في لبنان أدنى مستوى من القيم والأخلاق والمبادئ لا بد أن تتحرك الأجهزة القضائية لتقفل هذه المحطة”.

ورد آخر:“الحب خلاف الطبيعة هو جريمة وخطيّة وانحدار وسقوط أخلاقي لا يقبله دين ولا مجتمع ولا أي إنسان سوي”، مشيراً إلى أن “إلغاء مادة من القانون تعاقب الشاذين لا يلغي عقاب الله”.

وتابع “يكفي النظر إليهم لنرى كيف الله مسخهم، صاروا أشبه بمخلوقات عجيبة لا ينتمون إلى الإنسانية.. حتى الحيوانات أفضل منهم”.

هدايا مسمومة

وكان وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، حذر منتصف آب/أغسطس الماضي من “الهدايا المسمومة التي توزعها بعض المنظمات بهدف الترويج للشذوذ”، مؤكدا أن “لبنان والشذوذ نقيضان”.

ومؤخراً، أصدر المرتضى قرارا في ما يتعلق بـ”منع عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي الخيالي باربي بسبب ترويجه للشذوذ الجنسي”.

وفي السياق ذاته دعا المفتش العام المساعد في دار الفتوى في لبنان الشيخ حسن مرعب إلى مقاطعة قناة MTV التلفزيونية اللبنانية.

وقال مرعب في مقطع مصور نشره على حسابه في منصة “اكس“: “الأموال والدولارات أغرت هذه القناة لذلك تجب مقاطعتها لأنها تنشر الفاحشة والرذيلة، إنني أفتي أن مقاطعة قناة MTV اللبنانية واجب شرعي ومجتمعي وأخلاقي”.

وأردف يقول: “الترويج والتسويق للشذوذ الجنسي جريمة كبرى.. وقناة MTV تعمل على تدمير المجتمعات، لذا سنستمر بالدفاع عن عوائلنا وأسرنا.. سلاحنا الكلمة ومقاطعتنا لهذه القناة ستثمر وسنقاطع أي قناة تسير على نفس هذا النهج”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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