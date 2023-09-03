بالمايوه .. فاليري أبو شقرا تكشف أنها حامل بصورةٍ جريئة (شاهد)

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وطن – كشفت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا، ملكة جمال لبنان للعام 2015، عن أنها حامل بطريقةٍ مثيرة، عبر صورة نشرتها على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه.

وانهالت تعليقات الجمهور والمتابعين على صورة فاليري أبو شقرا، عبر حسابها في انستغرام، متمنين لها أن تضع مولودها بسلام. بينما تساءل قسم آخر عن شهر الحَمل الذي وصلته الفنانة اللبنانية.

فاليري أبو شقرا

وكانت أول ملاحظة على حمـل فاليري أبو شقرا، في أواخر يونيو/حزيران الماضي. حيث نشرت صوراً أثارت شكوك المتابعين بسبب حجم بطن الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها عن إمكانية حملـها مجدداً.

توأم فاليري أبو شقرا

ولدى فاليري أبو شقرا توأم إناث، من زوجها زياد عمار، الذي دخلت معه القفص الذهبي مطلع شهر أغسطس/آب من عام 2020 .

بينما نشرت الفنانة فاليري أبو شقرا قبل أيام قليلة، صوراً من أحدث ظهورٍ لها مع توأمها .

يذكر أنّ فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015. واحتلت المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم.