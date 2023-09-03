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بالمايوه .. فاليري أبو شقرا تكشف أنها حامل بصورةٍ جريئة (شاهد)

ولدى فاليري أبو شقرا توأم إناث، من زوجها زياد عمار، الذي دخلت معه القفص الذهبي مطلع شهر أغسطس/آب من عام 2020

كتب أنس السالم
فاليري أبو شقرا تكشف أنها حامل
فاليري أبو شقرا تكشف أنها حامل بصورة بالمايوه
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وطن – كشفت الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا، ملكة جمال لبنان للعام 2015، عن أنها حامل بطريقةٍ مثيرة، عبر صورة نشرتها على حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي مايوه.

وانهالت تعليقات الجمهور والمتابعين على صورة فاليري أبو شقرا، عبر حسابها في انستغرام، متمنين لها أن تضع مولودها بسلام. بينما تساءل قسم آخر عن شهر الحَمل الذي وصلته الفنانة اللبنانية.

فاليري أبو شقرا حامل
فاليري أبو شقرا تستعرض حـملها (انستغرام)

فاليري أبو شقرا

وكانت أول ملاحظة على حمـل فاليري أبو شقرا، في أواخر يونيو/حزيران الماضي. حيث نشرت صوراً أثارت شكوك المتابعين بسبب حجم بطن الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها عن إمكانية حملـها مجدداً.

ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا
فاليري أبو شقرا ظهرت ببطن بارزة اثار شكوك حملها

توأم فاليري أبو شقرا

ولدى فاليري أبو شقرا توأم إناث، من زوجها زياد عمار، الذي دخلت معه القفص الذهبي مطلع شهر أغسطس/آب من عام 2020 .

بينما نشرت الفنانة فاليري أبو شقرا قبل أيام قليلة، صوراً من أحدث ظهورٍ لها مع توأمها .

فاليري أبو شقرا مع توأمها في أحدث ظهور
فاليري أبو شقرا مع توأمها في أحدث ظهور

يذكر أنّ فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015. واحتلت المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم.

فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015
فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015
المصدررصد وطن - انستغرام

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فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان للعام 2015

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