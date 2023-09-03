الأحد, سبتمبر 3, 2023
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حياتنا

السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضرب والخطف في لبنان والقضاء يتحرك (فيديو)

أكدت بيسان اسماعيل في فيديو لاحق أنه تم القبض على المعتدي وهو على ذمة التحقيق

كتب رفيف عبدالله
السورية بيسان اسماعيل تتعرض للضرب والخطف في لبنان والقضاء يتحرك (فيديو)
اليوتيوبر السورية بيسان اسماعيل
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وطن- كشفت اليوتيوبر السورية بيسان اسماعيل، تفاصيل تعرضها للضرب المبرح والخطف في منطقة الروشة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت بيسان اسماعيل في سلسلة مقاطع عبر حسابها على انستجرام وهي تبكي، إنها تعرضت للضرب والهجوم أثناء قيامها وعائلتها بجولة سياحية في الروشة.

هجوم ومحاولة خطف

وأوضحت أنها بينما كانت تهم و عائلتها لاستئجار مركب للتمتع بجولة بقرب صخرة الروشة الشهيرة، شعرت أن المبلغ الذي يطلبه صاحب القارب كبير جدا.

وحاولت بيسان أن تستوضح السعر الحقيقي من سياح كانوا بجانبها. لكنها تفاجأت بهجوم من شباب عاملين هناك.

وقالت أن أحدهم قام بتصويرها وشتمها، وركلها. بينما قام آخرون برمي الحجارة على عائلتها.

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سجن وتحقيق

وناشدت المشهورة السورية السلطات اللبنانية بالتحرك وأخذ حقها من المعتدين.

وأكدت بيسان في فيديو لاحق أنه تم القبض على المعتدي وهو على ذمة التحقيق.

لكن يبدو أن الأمور انتهت بالصلح بين بيسان وصاحب القارب.

المصدررصد ومتابعة وطن

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