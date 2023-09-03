الأحد, سبتمبر 3, 2023
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رياضة

الاتحاد السعودي يتوصل إلى اتفاق مع سيرجيو راموس.. وهذه تفاصيله

الاتحاد السعودي يريد التوقيع مع الإسباني راموس لمدة موسم واحد مع الأفضلية للتجديد

كتب فارس أبو شيحة
سيرجيو راموس والاتحاد السعودي
النجم الإسباني سيرجيو راموس
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وطن- أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الاتحاد السعودي قد توصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الإسباني سيرجيو راموس المخضرم للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن نادي الاتحاد. بطل دوري روشن للموسم الماضي، يُنهي اتفاقه مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لموسم واحد مع أفضلية التجديد لعام إضافي آخر.

 اتفاق سيرجيو راموس مع الاتحاد السعودي

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، بشأن اتفاق الإسباني سيرجيو راموس مع نادي الاتحاد السعودي، ” عرض الاتحاد لراموس، هي صفقة لمدة عامين كاملين”.

كما وأضاف رومانو، ” يتضمن عرض نادي الاتحاد مع سيرجيو راموس، الصفقة. لمدة عامين مع شرط الاستراحة المتضمن في العقد..”.

وختم الإيطالي تغريدته، ” ينتظر الجانب السعودي القرار النهائي، حيث أن أندية تركية تواصلت مع راموس أيضاً”.

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وكان النجم الإسباني راموس، قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. مع نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

مباراة الاتحاد السعودي القادمة

وكان فريق الاتحاد السعودي (العميد)، قد تلقى الهزيمة. أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو المثيرة والقوية الماضية، برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

كما وسيلتقي فريق الاتحاد في المباراة القادمة. أمام الأخدود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، الخميس، في ال14 من شهر سبتمبر / أيلول القادم.

الإسباني سيرجيو راموس
اللاعب سيرجيو راموس

وجاء فريق الاتحاد السعودي في المركز الثالث من الدوري السعودي روشن 2023. برصيد 12 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صحيفة الرياضية السعودية+ فابريزيو رومانو / منصة X

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