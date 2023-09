الاتحاد السعودي يتوصل إلى اتفاق مع سيرجيو راموس.. وهذه تفاصيله

- Advertisement -

وطن- أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الاتحاد السعودي قد توصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الإسباني سيرجيو راموس المخضرم للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن نادي الاتحاد. بطل دوري روشن للموسم الماضي، يُنهي اتفاقه مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لموسم واحد مع أفضلية التجديد لعام إضافي آخر.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، بشأن اتفاق الإسباني سيرجيو راموس مع نادي الاتحاد السعودي، ” عرض الاتحاد لراموس، هي صفقة لمدة عامين كاملين”.

كما وأضاف رومانو، ” يتضمن عرض نادي الاتحاد مع سيرجيو راموس، الصفقة. لمدة عامين مع شرط الاستراحة المتضمن في العقد..”.

وختم الإيطالي تغريدته، ” ينتظر الجانب السعودي القرار النهائي، حيث أن أندية تركية تواصلت مع راموس أيضاً”.

وكان النجم الإسباني راموس، قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. مع نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

Al Ittihad proposal to Sergio Ramos: two year deal with break clause included in the contract. 🟡⚫️🇪🇸 #AlIttihad

Saudi side waiting for final decision as Ramos has also been approached by Turkish clubs. pic.twitter.com/ZVcHvLD075

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2023