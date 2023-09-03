الاتحاد السعودي يتوصل إلى اتفاق مع سيرجيو راموس.. وهذه تفاصيله

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وطن- أكدت تقارير صحفية سعودية، بأن نادي الاتحاد السعودي قد توصل إلى اتفاق نهائي مع النجم الإسباني سيرجيو راموس المخضرم للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن نادي الاتحاد. بطل دوري روشن للموسم الماضي، يُنهي اتفاقه مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس لموسم واحد مع أفضلية التجديد لعام إضافي آخر.

اتفاق سيرجيو راموس مع الاتحاد السعودي

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، بشأن اتفاق الإسباني سيرجيو راموس مع نادي الاتحاد السعودي، ” عرض الاتحاد لراموس، هي صفقة لمدة عامين كاملين”.

#عاجل| نادي #الاتحاد يصل إلى اتفاق نهائي مع الإسباني الشهير سيرجيو راموس، لتمثيل الفريق موسما مع أفضلية التجديد، في صفقة انتقال حر (من: @majed_ma_10) — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) September 2, 2023

كما وأضاف رومانو، ” يتضمن عرض نادي الاتحاد مع سيرجيو راموس، الصفقة. لمدة عامين مع شرط الاستراحة المتضمن في العقد..”.

وختم الإيطالي تغريدته، ” ينتظر الجانب السعودي القرار النهائي، حيث أن أندية تركية تواصلت مع راموس أيضاً”.

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وكان النجم الإسباني راموس، قد رحل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. مع نهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

Al Ittihad proposal to Sergio Ramos: two year deal with break clause included in the contract. 🟡⚫️🇪🇸 #AlIttihad Saudi side waiting for final decision as Ramos has also been approached by Turkish clubs. pic.twitter.com/ZVcHvLD075 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2023

مباراة الاتحاد السعودي القادمة

وكان فريق الاتحاد السعودي (العميد)، قد تلقى الهزيمة. أمام الهلال في مباراة الكلاسيكو المثيرة والقوية الماضية، برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

كما وسيلتقي فريق الاتحاد في المباراة القادمة. أمام الأخدود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، الخميس، في ال14 من شهر سبتمبر / أيلول القادم.

وجاء فريق الاتحاد السعودي في المركز الثالث من الدوري السعودي روشن 2023. برصيد 12 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة لهذا الموسم.