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اقتصاد

الإصدار الأكبر.. سلطنة عُمان تعتزم طرح نحو نصف أسهم شركة أوكيو للغاز للاكتتاب العام

الهيئة العامة لسوق المال تعكف على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو تمهيدا للطرح

كتب خالد السعدي
الإصدار الأكبر.. سلطنة عُمان تعتزم طرح نحو نصف أسهم شركة أوكيو للغاز للاكتتاب العام
شركة أوكيو للغاز في سلطنة عمان
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وطن- تعتزم سلطنة عمان، ممثلة في الهيئة العامة لسوق المال، طرح 49% من رأس مال شركة “أوكيو” لشبكات الغاز، الذي يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني، للاكتتاب العام بقيمة 212 مليون ريال عُماني (550 مليون دولار).

ونشرت وكالة الأنباء العمانية، بيانا صادرا عن الهيئة، قالت فيها إنها تعكف على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو تمهيدا للطرح.

وفي بيانها، دعت الهيئة المقبلين على الاستثمار من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الاستعداد لهذا النوع من الاستثمار من خلال فتح حساب مستثمر عبر “شركة مسقط للمقاصة والإيداع” التي تعد الجهة المعنية بتنظيم وحفظ سجلات المساهمين.

ونشرة الإصدار هي الدليل الذي يوجه المستثمرين نحو القرار الاستثمار، حيث تتضمن أهم المعلومات والبيانات المهمة بشأن المركز المالي للشركة المطروحة ورؤيتها التوسعية وفرصها للنجاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها وحجم قدرتها على المنافسة، كما تعد هذه البيانات أساسية للمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب.

ميزات تمويلية كبيرة

ووفق الوكالة، تسعى شركة أوكيو لشبكات الغاز من طرح الأسهم إلى الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال للتخارج وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية.

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الغاز في سلطنة عمان
الغاز في سلطنة عمان

و”أوكيو” لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عمان، الذي يزود محطات الطاقة في البلاد والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وعملاء آخرين بالغاز الطبيعي.

اتفاقيات تمويلية مع بنوك محلية وإقليمية

يُشار إلى أنه في يوليو/ تموز الماضي، وقّعت شركة “أوكيو لشبكات الغاز” على اتفاقيات تمويلية، مع 16 بنكاً محلياً وإقليمياً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم أنشطتها المؤسسية ومتطلبات إعادة التمويل.

الغاز في سلطنة عمان
شركة أوكيو للغاز في سلطنة عمان

وسبق أن أفادت وكالة بلومبرغ، بأن الاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز قد يجمع ما يصل إلى 800 مليون دولار، وقالت إن الشركة تدرس أيضاً إمكانية الإدراج المزدوج في بورصة مسقط وسوق المال السعودية.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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