أحدث ظهور لمحمد العريفي يُحرج ولي العهد محمد بن سلمان (فيديو)

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أحدث ظهور للشيخ محمد العريفي، الداعية السعودي الشهير الذي غاب عن الأنظار والساحة فجأة في المملكة منذ فترة، وسط أنباء عن تضييق النظام السعودي عليه.

وظهر محمد العريفي في مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته (وطن)، إلى جانب شخص يرحب به على أرض ملعب كما يبدو.

ويسمع الشخص وهو يقول: “هذا الشيخ العريفي شرفنا ونورنا بمهرجاننا خير وبركة غالي على قلوبنا”، ويرد عليه الشيخ محمد العريفي بالقول: “جزاك الله الخير الله يعافيك ويسلمك.”

الشيخ محمد العريفي في احدث ظهور له. pic.twitter.com/wenSDAYV36 — Golden Dose (@GoldenDose) September 2, 2023

واعتبر النشطاء هذا الظهور المفاجئ للشيخ العريفي، محرجا لحاكم السعودية الفعلي ولي العهد محمد بن سلمان، حيث يذكر بقمع العلماء في المملكة وكتم صوتهم واعتقال عدد كبير منهم، لرفضهم مجاراة هوى ابن سلمان.

ولفت ناشطون إلى أن “العريفي” لمجرد رفضه التطبيل لولي العهد، حسب وصفهم تم منعه من الخطابة والظهور الإعلامي ووضعه قيد الإقامة الجبرية، ولا يمكنه مغادرة المملكة.

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وأثار غياب “العريفي” عن حساباته في مواقع التواصل، واختفاء حسابه على موقع ” إكس”- تويتر- سابقاً في الفترة الماضية، قلقاً كبيرا لدى متابعيه ومحبينه الذين تساءلوا إن كان ثمة خطب حدث معه، أو مشكلة صحية أو أي شيء آخر أثّر على ظهوره للعلن. وخصوصاً في ظل الحملة التي يشنها ولي العهد محمد بن سلمان، على العلماء والدعاة في المملكة وزجهم في السجون لمجرد تغريدة أحياناً.

آخر ظهور للشيخ محمد العريفي. pic.twitter.com/dOJ6pV9LV8 — قبل وبعد (@be4after) September 2, 2023

وبعد هذا الغياب المريب، عاد الداعية الإسلامي في، مايو الماضي، للظهور بفيديو جديد أثار الصدمة لدى المتابعين ونشطاء مواقع التواصل.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان “شتاء طنطورة” على “تويتر” مقطع فيديو ظهر فيه العريفي، أثناء ترويجه لهذا المهرجان في محافظة العلا، ودعوة الناس لحضوره والتزود بالمعلومات التاريخية عن الأمم السابقة، مؤكدا على أهمية السفر في اكتساب الخبرة والمعرفة بالعلم والتاريخ والأدب، والالتقاء بأشخاص من حول العالم والصحبة الطيبة.

وعلقت صفحة “لحظات العلا” :”محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال شتاء طنطورة.”

"ومَن وعى التاريخَ في صدرهِ

أضافَ أعمارًا إلى عمرهِ" محطات تاريخية بين إرث الماضي وواقع تنمية الحاضر، من #العُلا يشرفنا الشيخ محمد العريفي خلال #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/S4Z2eYJBsp — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) February 19, 2019

إطلاق سراح نجل العريفي

ويشار إلى أنه في فبراير 2022، كشف حساب “معتقلي الرأي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، عن قيام السلطات بالإفراج عن نجل الداعية الشهير محمد العريفي بعد اعتقال دام لثلاثة سنوات.

🔴 تأكد لنا إطلاق سراح الشاب #عبدالرحمن_العريفي، نجل الداعية الشيخ محمد العريفي، بعد قضائه أكثر من 3 سنوات خلف قضبان السجن. pic.twitter.com/A5tG03gj7r — معتقلي الرأي (@m3takl) February 14, 2022

وقال الحساب في تدوينة له رصدتها “وطن” وقتها: “تأكد لنا إطلاق سراح الشاب عبدالرحمن العريفي، نجل الداعية الشيخ محمد العريفي، بعد قضائه أكثر من 3 سنوات خلف قضبان السجن.”

وقال في تدوينة أخرى أن ” أن المحكمة الجزائية المتخصصة كانت قد عقدت للشاب عبدالرحمن العريفي جلسة محاكمة في ديسمبر 2018. ووجهت له النيابة العامة تهما عديدة، أهمها “دعم الإخوان المسلمين”.

وتزامن إيقاف العريفي عن الخطابة مع محاكمة دعاة سعوديين بارزين، بينهم سلمان العودة وعوض القرني، والمطالبة بإعدامهم، بعد توقيفهم في اتهامات بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “الخلية الاستخباراتية”، التي يُتّهم أفرادها بممارسة أعمال تهدّد أمن المملكة السعودية.

ومنذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدّة الحكم، تشنّ السلطات حملات اعتقال طالت دعاة بارزين في المملكة، منهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعوض القرني، وعلي العمري.