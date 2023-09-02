السبت, سبتمبر 2, 2023
الرئيسيةالهدهدولي العهد السعودي في طهران.. صورة غريبة باهظة الثمن تثير الذهول
الهدهد

ولي العهد السعودي في طهران.. صورة غريبة باهظة الثمن تثير الذهول

انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية وأعادت نشرها من قبل المنافذ الرسمية، تكشف عن سجادة باهظة الثمن في معرض السجاد اليدوي في إيران وعليها صورة ابن سلمان

كتب خالد السعدي
ولي العهد السعودي في طهران.. صورة غريبة باهظة الثمن تثير الذهول
محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن- مع استمرار عملية إعادة العلاقات بين طهران والرياض، وإعادة فتح السفارات وإعادة السفراء، سارع الجانب الإيراني إلى طمأنة السعوديين على حسن نواياهم من خلال عرض سجادات رائعة عليها صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وتتمتع إيران بتقليد طويل في نسج السجاد الفاخر المصنوع يدويًا، والذي يصور أحيانًا صورًا للأماكن الإسلامية المقدسة والشخصيات الدينية والزعماء السياسيين المؤثرين.

صورة محمد بن سلمان

وقبل أيام، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية وأعادت نشرها من قبل المنافذ الرسمية، تكشف عن سجادة باهظة الثمن في المعرض الدولي الثلاثين للسجاد اليدوي في إيران وعليها صورة ولي العهد السعودي.

وقدرت بعض وسائل الإعلام الفارسية، أن تكلفة هذه السجادة ستبلغ حوالي 10 آلاف دولار.

صورة محمد بن سلمان
صورة محمد بن سلمان

تمجيد ولي العهد

ويبدو أن هذه الخطوة لتمجيد ولي العهد بدأت بعد أن توسطت الصين في اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية في مارس لاستعادة العلاقات السياسية.

وقبل هذا الاتفاق، كان البلدان عدوين لدودين، وأشارت وسائل الإعلام الحكومية في إيران إلى محمد بن سلمان على أنه “أسوأ من مجرم”، ويحكم المملكة العربية السعودية من خلال “نظام حكم من القرون الوسطى”.

- Advertisement -

كما ندد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بشدة بالسعوديين قبل استعادة العلاقات، ووصف العائلة المالكة في البلاد بأنها “الورم السرطاني في العالم الإسلامي”.

وتجنب الإعلام الرسمي الذي أعاد نشر صورة السجادة تقديم أي تفسير.

فيما نشرت صحيفة “خبر أونلاين” الصورة تحت عنوان “غريبة وغير قابلة للتصديق، صورة بن سلمان في معرض السجاد في طهران”.

كما نشر موقع “غتره” الصورة، تحت عنوان: “فجأة شوهد ولي العهد السعودي في طهران!”.

المصدرفردا ,وسائل الإعلام الفارسية ، وطن

اقرأ أيضاً

اقتصاد

أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.. السعودية تجهز “مفاجأة أرامكو”

الهدهد

الرئيس البرازيلي السابق وزوجته يخضعان للتحقيق مجدداً بسبب هدايا ابن سلمان وملك البحرين

تقارير

هل يسعى ولي العهد لتخليد نفسه؟.. محمد بن سلمان ينفق مليار دولار سنوياً لأبحاث إطالة العمر!

الهدهد

مسؤول بالمراسم الملكية يعلن انشقاقه ويصف محمد بن سلمان بالخائن ويطالب بعزله (شاهد)

رياضة

ميدو يهين الكرة المصرية بتغريدة صادمة.. هل يغازل أموال السعودية؟

حياتنا

بـ”رقصة رونالدو”.. فتاة تتوسط حشدا شبابيا بالسعودية وتستعرض جسدها (فيديو)

الهدهد

دولتان غربيتان متهمتان بتدريب جنود سعوديين ارتكبوا عمليات قتل جماعي

رياضة

صدمة للسعوديين.. موقع مقرب من ليفربول يكشف تطورات مفاجئة في صفقة محمد صلاح

تقارير

“المحمدان” وأسباب الفراق.. “BBC” حاولت الإجابة على السؤال المحير!

الهدهد

السعودية تمهل الأسد حتى آخر العام لتنفيذ شروطها وحسام لوقا يطير سراً للقاء نصر الله.. تفاصيل!

الهدهد

المرتزق عبد الجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت ويكشف كيف ورطوه في عداء قطر (شاهد)

حياتنا

ميان بنت شهاب بن طارق تتصدر غلاف مجلة “فوغ”.. هذا ما ارتدته وعبرت عن فخرها به (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معلومات جديدة توثق تفاصيل مقتل سائحين مغربيين بنيران الأمن الجزائري

الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة.. كم كلف ذلك خزينة البلوغرانا؟!

فيديو مرعب لفيل جريح وغاضب يسحق حارس غابة حتى الموت! (شاهد)

دنيا بطمة تغري عشيقها الجديد بـ هوت شورت جينز ممزق (شاهد)

أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.. السعودية تجهز “مفاجأة أرامكو”

هدف بنزيما العالمي في كلاسيكو الهلال والاتحاد بدوري روشن (شاهد)

استعانوا بـ أحمد سعد.. موظفو مكتب الملكة رانيا يفاجئونها بالاحتفال بعيد ميلادها وهذه ردة فعلها؟ (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي تصور ظلها عارية (فيديو)

طائرة الكنز.. عمرو واكد يواجه السيسي بتساؤلات لافتة بعد الإفراج عن المتهمين الخمسة

جريمة بشعة ارتكبتها شابة عراقية في ألمانيا مع شبيهة لها.. لن تُصدق ما فعلته ولماذا؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC