ولي العهد السعودي في طهران.. صورة غريبة باهظة الثمن تثير الذهول

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وطن- مع استمرار عملية إعادة العلاقات بين طهران والرياض، وإعادة فتح السفارات وإعادة السفراء، سارع الجانب الإيراني إلى طمأنة السعوديين على حسن نواياهم من خلال عرض سجادات رائعة عليها صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وتتمتع إيران بتقليد طويل في نسج السجاد الفاخر المصنوع يدويًا، والذي يصور أحيانًا صورًا للأماكن الإسلامية المقدسة والشخصيات الدينية والزعماء السياسيين المؤثرين.

صورة محمد بن سلمان

وقبل أيام، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية وأعادت نشرها من قبل المنافذ الرسمية، تكشف عن سجادة باهظة الثمن في المعرض الدولي الثلاثين للسجاد اليدوي في إيران وعليها صورة ولي العهد السعودي.

وقدرت بعض وسائل الإعلام الفارسية، أن تكلفة هذه السجادة ستبلغ حوالي 10 آلاف دولار.

تمجيد ولي العهد

ويبدو أن هذه الخطوة لتمجيد ولي العهد بدأت بعد أن توسطت الصين في اتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية في مارس لاستعادة العلاقات السياسية.

وقبل هذا الاتفاق، كان البلدان عدوين لدودين، وأشارت وسائل الإعلام الحكومية في إيران إلى محمد بن سلمان على أنه “أسوأ من مجرم”، ويحكم المملكة العربية السعودية من خلال “نظام حكم من القرون الوسطى”.

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كما ندد الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بشدة بالسعوديين قبل استعادة العلاقات، ووصف العائلة المالكة في البلاد بأنها “الورم السرطاني في العالم الإسلامي”.

وتجنب الإعلام الرسمي الذي أعاد نشر صورة السجادة تقديم أي تفسير.

فيما نشرت صحيفة “خبر أونلاين” الصورة تحت عنوان “غريبة وغير قابلة للتصديق، صورة بن سلمان في معرض السجاد في طهران”.

كما نشر موقع “غتره” الصورة، تحت عنوان: “فجأة شوهد ولي العهد السعودي في طهران!”.