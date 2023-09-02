السبت, سبتمبر 2, 2023
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حياتنا

هيفاء وهبي تنافس ابنتها في التعري.. صورة لكل عضو بالمايوه! (شاهد)

تغزل متابعو هيفاء وهبي برشاقتها بينما رأى آخرون أن المنافسة أصبحت واضحة بينها وبين ابنتها زينب فياض واضحة في الإثارة والإغراء

كتب رفيف عبدالله
هيفاء وهبي تنافس ابنتها في التعري.. صورة لكل عضو بالمايوه! (شاهد)
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي
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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها، أجرأ لحظاتها على البحر في اليونان، وهي ترتدي مايوه يكشف مفاتنها.

ونشرت هيفاء وهبي مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي مايوه ملون، وتستمتع بأشعة الشمس على البحر.

هيفاء وهبي بالمايوه
لم تكشف هيفاء الصورة كاملة بالمايوه

صورة لكل عضو

وأبرزت زوايا التصوير مفاتن هيفاء وهبي بالتفصيل، فركزت في إحداها على صدرها ثم أردافها، وساقيها ويديها أيضاً.

هيفاء وهبي بالمايوه
زاوية تصوير تكشف صدر هيفاء
زاوية تصوير تكشف صدر هيفاء وهبي
كشفت الفنانة عن سيقانها في هذه الصورة
هيفاء وهبي بالمايوه
استعرضت الفنانة حتى يديها على حدة

ووضعت هيفاء نظارات شمسية ورفعت شعرها بتوربان، تاركةً الباقي منسدلاً على أكتافها، واستمتعت بالفواكه الموسمية في لوحة صيفية مثالية.

هيفاء وهبي بالمايوه
استمتعت هيفاء بطبق من الفاكهة في اليونان
هيفاء وهبي بالمايوه
وضعت هيفاء توربان على شعرها

وتغزل متابعو هيفاء برشاقتها وجمالها، بينما انتقد آخرون جرأتها مؤكدين أن المنافسة أصبحت واضحة بينها وبين ابنتها في الإثارة والإغراء.

صلحة قريبة

وفي وقت سابق، ادعى حساب “شربليتا” الذي ينشر فضائح الفنانين، أن هناك صلحة قريبة بين هيفاء وهبي وابنتها زينب التي أنجبتها من زوجها السابق نصر فياض.

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وسبق أن أكدت المحامية اللبنانية بشرى الخليل التي كانت محامية هيفاء أثناء طلاقها، إن الفنانة لم تتخل مطلقاً عن ابنتها، كما هو متداول.

المصدررصد ومتابعة وطن

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