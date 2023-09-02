هيا مرعشلي تكشف جزءاً كبيراً من صدرها بدون حمالات أمام المصور (فيديو)

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وطن- ألهبت الفنانة السورية هيا مرعشلي، قلوب متابعيها، بظهور مثير من جديد، كشفت به عن صدرها بدون حمالة صدر.

ونشرت هيا مرعشلي فيديو عبر حسابها على انستجرام، وهي ترتدي جمبسوت أسود، أوف شولدر من جهة واحدة.

جلسة تصوير

وبدا واضحاً أن هيا مرعشلي لم ترتدي حمالة صدر، ما كشف مساحةً كبيرة من صدرها أثناء وقوفها أمام المرآة واللعب بشعرها، وربطة تارة وتركه منسدلاً تارة.

ونوهت هيا أن الفيديو بلا هدف، سوى الاستعراض، حيث علقت: “شي هيك عالسريع”.

لكن تبين أن المقطع جزءاً من جلسة تصوير قادمة، حيث ظهر المصور مع هيا بالفيديو.

إثارة وجرأة

كما اتضحت تفاصيل الجمبسوت الذي ترتديه، بفتحات عديدة من الظهر والخصر.

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وفي أغلب المنشورات التي تشاركها هيا مرعشلي على انستغرام، يتهمها الجمهور بتعمّد الإطلالات المثيرة والجريئة.