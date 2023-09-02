لوسي: “بخلص رقص وأصلي وأنام على القرآن وربنا رب قلوب” (فيديو)

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وطن- في تصريحات أثارت جدلا وسخرية واسعة في آن واحد، أكدت الممثلة والراقصة المصرية لوسي، أنها حريصة دائماً على أن تنام على صوت القرءان الكريم، وليس فقط بعد أدائها شخصية “هند بنت الاحمر ” ، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل المداح الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقالت “لوسي” أثناء تكريمها من قبل موقع “صدى البلد” عن دورها في مسلسل المداح: “طول عمرى من أول لما وعيت على القرآن وانا ماشية بيه، وسيرته والله دائماً على لساني واتذكره ، وأنا صغيرة كنت بصلي فى رمضان كنت ببقى عايزه أدي ربنا حقه”.

لوسي تثير الجدل بأحدث تصريحات لها

وزعمت لوسي أن “وقت الصلاة صلاة ووقت الشغل شغل.. وكذلك الأكل والاستحمام.”

لوسي- كنت بخلص رقص وأصلي واقول للمنتقدين 'ربنا رب قلوب'#صدي_البد pic.twitter.com/W5CcobIVRS — صدى البلد 🇪🇬 (@ElBaladOfficial) September 2, 2023

وأردفت الراقصة المثيرة للجدل: “طول عمري ماشية بالقرآن واسم المولى عز وجل لا يغيب عن لساني.. دايماً مفتكرة ربنا بالخير الحمد لله”.

وحول من يسخرون من كونها راقصة وتتكلم عن القرآن الكريم قالت لوسي:

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“أنا من سوف أحصل على الثواب وليست أنتي، من أدراك أن الله لن يتقبل هذه الأعمال مني ، لأنه يحاسب النية والقلب، ربنا رب قلوب.”

بدلة الرقص

وكانت لوسي انتقدت تصريحاتِ بعض زملائها من الفنانين، حول تحريم الفن واعتزالهم لأسباب دينية.

وقالت خلال ندوة في “القاهرة 24“: “الحرام والحلال حاجة جديدة علينا.. وطول عمر الفنانين بيطلعوا ببدل الرقص والمايوه.. وكان في مشاهد حميمية وبيتباسوا”.

وتابعت: “اللي بيحرم أنت إيه عرفك أني هروح النار؟ ما يمكن أنا عند ربنا أفضل منك؟”.

وأكملت لوسي: لو توفيت بـ بدلة الرقص ربنا هيسترني، وأنا عندي صفحة عند المولى عز وجل وكاتب فيها حياتي، هل لما أموت هيقولي خشي يا لوسي النار عشان بترقصي؟ يمكن أنا بعمل حاجات أحسن من الرقص.”

ووجّهت لوسي رسالة إلى مَن يحرم الفن، قائلة: “الفن عموما مش حرام لأنه بيتعمل في النور.. وأنا برقص واللي مستحرم يدعيلي ميحضرش حفلات”.