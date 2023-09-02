كامل الوزير يبكي لـ السيسي ويثير سخرية مؤيديه (شاهد)

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وطن- في إطار التلميع المستمر له مع حالة عدم اليقين في ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة وفي ظل السخط الشعبي العارم لتردي الأوضاع الاقتصادية، اختارت الأجهزة الامنية السيادية هذه المرة وزير النقل كامل الوزير للتطبيل لمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخلال استضافته في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” ويقدمه الصحفي والبرلماني الذي أكل على جميع الموائد، مصطفى بكري، روى وزير النقل كامل الوزير موقفا حدث بينه وبين السيسي عند بدء حفر قناة السويس الجديدة ، زاعما أنه في أول يوم حفر لقناة السويس الجديدة (تفريعة قناة السويس) حدث عطل في ماكينة التشغيل.

بكاء كامل الوزير

وقال: “في الفجر لقيت السيسي بيتصل بيا بعد الصلاة فبقوله هو إنت عارف إني مزنوق وفي ضيقه يا فندم؟ قالي لأ، وبدأت أبكي، فقالي وحياة دموعك يا كامل هننجح وما تقلقش”.

واختتم كامل الوزير حديثه قائلا: “خلصت المكالمة وبعدها ظهرت عبقرية المهندس المصري وتم حل مشكلة عطل الماكينة”، لافتا إلى أن المهندسين أخبروه أن “الفايبر اللي كنا حاطينه لما اتقطع سدّ الصمامات بتاعة ماكينة الفصل”.



سخرية مؤيدي السيسي واعتراضهم على حديث كامل الوزير

تصريحات كامل لوزير هذه أثارت سخرية وغضب حتى المؤيدين لـ”لسيسي” ومن بينهم الإعلامية داليا أبو عمر التي علقت عليها بالقول:” السيد كامل الوزير محتاج ما يتكلمش الحقيقه علشان ده مش كلام رجل دوله ولا ينفع يتقال كده انتوا ماعندكمش تمييز ايه يتقال في الغرف المغلقه وايه يتقال في العلن”.

السيد كامل الوزير محتاج ما يتكلمش الحقيقه علشان ده مش كلام رجل دوله ولا ينفع يتقال كده انتوا ماعندكمش تمييز ايه يتقال في الغرف المغلقه وايه يتقال في العلن https://t.co/d1P90AJCdm — Dalia Abou Omar (@daliaAO) September 2, 2023

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وتوالت السخرية من تصريحات كامل الوزير، حيث علق المتابع محمد عبدالنبي ساخرا:” هههههههه لقد تأثرت كثيرا يبكي فجرا يجري صبحا يأكل جزرا يشرب سحلب”.

وقال متابع آخر:” محنا بهايم عادي نصدق”.

أما المتابع “مصطفى” فقال:” دا معلم لقطه بيحرق نفسه بنفسه”.

وعلقت المستشار الصحية أماني برهام على تصريحات الوزير بالقول:” السيد كامل الوزير يشتغل وبس ، يا ريت ما يمسكشي ميكرفون”.

محدش عارف قيمة السيسي

يشار إلى أنه وفي إطار حملة التلميع للسيسي، زعم كامل الوزير أن “مفيش حد عارف قيمة الرئيس السيسي.. أنا عشت معاه كتير وعارف هو عمل إيه للبلد”.

وقال أنه سيدون في مذكراته للتعريف بإنجازات السيسي من أجل الوطن، مشيرا إلى أنه تلقى عروضا من قِبل العديد من الكتّاب لمساعدته في كتابة المذاكرات.