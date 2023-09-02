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الهدهد

“صوص” مشجعة الاتحاد وإطلالة الكلاسيكو.. هل تعمدت الإثارة الجنسية؟ (فيديو)

المشجعة الاتحادية الشهيرة صوص ظهرت في فيديو وهي تعبر عن حزنها، بعد هزيمة الاتحاد أمام الهلال في الكلاسيكو

كتب باسل سيد
مشجعة الاتحاد صوص
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وطن- أثارت الإطلالة الحديثة للمشجعة الاتحادية الشهيرة المعروفة باسم “صوص”، عقب خسارة ناديها الاتحاد لمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، جدلا واسعا بين السعوديين عبر مواقع التواصل وسط اتهامات لها بتعمد إتيان حركات مثيرة للفت الأنظار إليها.

وثقت المشجعة الاتحادية الشهيرة “صوص” في فيديو بثته عبر حسابها بـ”سناب شات” ورصدته (وطن) لحظات حزنها، عقب خسارة الاتحاد من الهلال، 4-3، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة.

مشجعة الاتحاد “صوص” تثير الجدل

وظهرت “صوص” وهي تقول ويبدو عليها علامات الحزن واضحة: “ما توقعت الخروج من الملعب بهذا الحزن، لخسارة الاتحاد ولكن المباراة كانت حلوة.”

إلا أن إطلالة “صوص” عرضتها لانتقادات حادة، واتهمها البعض بأنها تتعمد للفت الأنظار إليها وجذب المتابعين عبر استعراض جسدها.

صوص مشجعة الاتحاد وإطلالة الكلاسيكو
صوص مشجعة الاتحاد وإطلالة الكلاسيكو

حيث ظهرت تمشي مسرعة وهي ترتدي تيشيرت الاتحاد المجسم، وظهر صدرها يهتز بقوة ـ كأنها تعمدت هذا ـ بحسب زعم نشطاء.

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وسخر ناشطون من المشجعة الاتحادية الشهيرة، وصرح البعض في تعليقاتهم لها بأنها تعتمد على جسدها وإبراز مفاتنها للفت الأنظار إليها.

جدير بالذكر أن نادي الهلال قد نجح في الفوز على مضيفه الاتحاد أمس، الجمعة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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