السبت, سبتمبر 2, 2023
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رياضة

سفيان أمرابط إلى دوري البريميرليج من بوابة اليونايتد.. وهذه تفاصيل الصفقة

مانشستر يونايتد يتعاقد مع المغربي أمرابط على سبيل الإعارة حتى صيف 2024

كتب فارس أبو شيحة
سفيان أمرابط
المغربي سفيان أمرابط
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وطن- انتقل النجم المغربي سفيان أمرابط صاحب ال27 عاماً، في سوف الانتقالات الصيفية، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من نادي فيورنتينا الإيطالي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع المغربي أمرابط لاعب وسط ميدان فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

انتقال سفيان أمرابط إلى مانشستر يونايتد

ونشر نادي مانشستر يونايتد صورة  للوافد الجديد سفيان أمرابط، عبر حسابه على منصة x، معلقاً عليها: ” علاش نخاف وعنا أمرابط؟.. أسد الأطلس سفيان أمرابط ينضم إلى كتيبة الشياطين الحمر”. مرفق التغريده بعلم دولة المغرب.

كما وأصدر النادي عبر موقعه الرسمي كذلك، إعلاناً يؤكد فيه حصوله على خدمات اللاعب المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة لموسم واحد، بشرط الحصول على التصريح الدولي للاعب ومتطلبات التسجيل.

قيمة صفقة سفيان أمرابط

من  جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” سفيان أمرابط أكمل الاختبارات الطبية كلاعب جديد لمانشستر يونايتد”.

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كما وأضاف رومانو، ” سفيان أمرابط انتقل على سبيل الإعارة إلى مانشستر يونايتد، بمبلغ 10 ملايين يورو”.

وعلق المغربي سفيان أمرابط على انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد. هذا الصيف، قائلاً: ” إنه لشرف كبير أن أصبح لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد، كان عليّ التحلي بالصبر لتحقيق هذه اللحظة”.

كما وأردف أمرابط، ” لكنني كشخص يستمع دائماً إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي، أنا لاعب حماسي. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق، كما سأبذل قصارى جهدي في كل ما أقوم به من أجل الفريق”.

وختم أسد الأطلس المغربي، ” أعرف تماماً كيف يحب إريك تين هاغ مدرب الفريق، العمل وما يحتاجه من لاعبيه، لقد طورني تدريبه وتوجيهاته كلاعب في وقت سابق. أعلم أنه سيساعد في إبراز أفضل ما لدي من قدرات حتى أساعد المجموعة على تحقيق النجاح هذا الموسم”.

المغربي أمرابط
النجم المغربي سفيان أمرابط

ولعب المغربي أمرابط مع نادي فيورنتينا الإيطالي. منذ القدوم إلى صفوفه عام 2020، نحو 107 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، استطاع اللاعب من تسجيل هدفاً وصناعة آخر.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد المغربي سفيان أمرابط مع نادي فيورنتينا الإيطالي ينتهي في صيف عام 2024.

المصدروطن + فابريزيو رومانو / منصة X + مانشستر يونايتد/ منصة X

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