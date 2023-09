سفيان أمرابط إلى دوري البريميرليج من بوابة اليونايتد.. وهذه تفاصيل الصفقة

- Advertisement -

وطن- انتقل النجم المغربي سفيان أمرابط صاحب ال27 عاماً، في سوف الانتقالات الصيفية، إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من نادي فيورنتينا الإيطالي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع المغربي أمرابط لاعب وسط ميدان فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو/ حزيران عام 2024.

ونشر نادي مانشستر يونايتد صورة للوافد الجديد سفيان أمرابط، عبر حسابه على منصة x، معلقاً عليها: ” علاش نخاف وعنا أمرابط؟.. أسد الأطلس سفيان أمرابط ينضم إلى كتيبة الشياطين الحمر”. مرفق التغريده بعلم دولة المغرب.

كما وأصدر النادي عبر موقعه الرسمي كذلك، إعلاناً يؤكد فيه حصوله على خدمات اللاعب المغربي سفيان أمرابط على سبيل الإعارة لموسم واحد، بشرط الحصول على التصريح الدولي للاعب ومتطلبات التسجيل.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” سفيان أمرابط أكمل الاختبارات الطبية كلاعب جديد لمانشستر يونايتد”.

كما وأضاف رومانو، ” سفيان أمرابط انتقل على سبيل الإعارة إلى مانشستر يونايتد، بمبلغ 10 ملايين يورو”.

وعلق المغربي سفيان أمرابط على انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد. هذا الصيف، قائلاً: ” إنه لشرف كبير أن أصبح لاعباً في صفوف مانشستر يونايتد، كان عليّ التحلي بالصبر لتحقيق هذه اللحظة”.

Understand Sofyan Amrabat has already completed first part of medical tests as new Manchester United player! 🚨🔴

🛩️ He’s now set to fly to Manchester in order to complete €10m loan move.

Documents being prepared between clubs with Fiorentina. pic.twitter.com/2aSEcLhy29

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023