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سعره خيالي.. يخت حمد بن عيسى في ميناء طنجة ولقاء غير معلن سيجمعه بمحمد السادس (شاهد)

شوهد يخت عاهل البحرين الفاخر في سواحل مدينة طنجة بالمغرب حيث يستمتع بإجازته الصيفية، ومن المتوقع أن يلتقي العاهل المغربي الملك محمد السادس

كتب خالد الأحمد
سعره خيالي.. يخت حمد بن عيسى في ميناء طنجة ولقاء غير معلن سيجمعه بمحمد السادس
يخت حمد بن عيسى
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وطن- يقضي عاهل مملكة البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عطلته الخاصة بمدينة طنجة المغربية، مع أفراد من عائلته الملكية بعد أن وصلها قبل أسبوع.

وكان الملك حمد بن عيسى، قد وصل إلى المغرب على متن طائرة ملكية بحرينية منذ أسبوع.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن مصادر مطلعة، أن طائرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حطت في مطار طنجة قادمة من مدينة المنامة، كما أن يخته الملكي رسى في ميناء طنجة قبل عدة أيام.

ويمتلك آل خليفة أسطولاً من الطائرات تبلغ قيمتها – 248 مليونا و625 ألف دولار، وتستخدم حصرا للعائلة المالكة.

ووفق ذات المصادر، فقد انتقل العاهل البحريني وسط موكب رسمي بشوارع المدينة، حيث شهد المسار الذي سلكه استنفارا أمنيا كبيرا.

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وتربط العاهل البحريني علاقة جيدة مع ملك المغرب محمد السادس، ومن المتوقع أن يجتمعا خلال فترة إقامته بالمملكة، بحسب وسائل إعلام مغربية.

يخت حمد بن عيسى في ميناء طنجة
يخت حمد بن عيسى في ميناء طنجة

يخت عاهل البحرين

وشوهد يخت عاهل البحرين الفاخر في سواحل مدينة طنجة. حيث يستمتع بإجازته في هذا المكان الخلاب والذي يعتبر واحدًا من أهم وجهات السياحة والاستجمام في المنطقة.

سعره 250 مليون يورو

واشترى ملك البحرين يخته الذي أطلق عليه اسم ” راية” عام 2018. وبلغ سعره 250 مليون يورو ويبلغ طوله 360 قدما، أي ما يعادل 110 أمتار ويضم 16 كبينة للضيوف.

ويستوعب يخت الراية المملوك لحمد بن عيسى، 16 راكبًا و47 فردًا من أفراد الطاقم، ويوفر لهم العديد من وسائل الراحة.

وسبق للعاهل البحريني أن قضى عطلته الصيفية على متن نفس اليخت بسواحل مدينة الرباط سنة 2021. حيث استغل تواجده أيضا في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة ومسؤولي دول أخرى.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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