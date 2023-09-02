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رياضة

رونالدو ينفرد في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

رونالدو في صدارة هدافي الدوري السعودي روشن بفارق هدف وحيد عن الوصيف عبد الرزاق حمد الله

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو وعبد الرحمن غريب
احتفال رونالدو مع زميله عبد الرحمن غريب
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وطن- ينفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، بفارق هدف وحيد عن الوصيف المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي مع ختام منافسات الجولة الخامسة.

وكان الدون رونالدو قد نجح في قيادة فريقه النصر السعودي (العالمي)، بفوز ثالث على التوالي أمام الحزم في منافسات الدوري السعودي روشن 2023-2024، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد خسارتين مع بداية الموسم.

مباريات الدوري السعودي 2023 الجولة الخامسة

كما وحقق فريق الهلال السعودي الفوز المثير على نظيره الاتحاد برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي.

فيما تلقى الأهلي الخسارة الثقيلة أمام الفتح بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد أربع انتصارات على التوالي ماضية في منافسات دوري روشن السعودي. كما هو حال الشباب الذي تلقى الخسارة أمام الخليج بثلاثية ثمينة مقابل  هدف وحيد.

كما وستنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن 2023-2024، بين الأخدود والاتحاد. بعد فترة التوقف الدولي في 14 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، وستنتهي منافسات الجولة بمباراة الأهلي والتعاون في ال16 من الشهر ذاته.

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ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 روشن بصدارة الدون رونالدو ووصافة عبد الرزاق حمد الله مع ختام الجولة الخامسة، وفق ما نشره موقع جوول، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 6 أهداف.

عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) 5 أهداف.

ساديو ماني (النصر السعودي) 5 أهداف.

مالكوم دي أوليفيرا (الهلال السعودي) 4 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) 4 أهداف.

المغربي حمد الله
عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي

سالم الدوسري (الهلال السعودي) 4 أهداف.

فراس البريكان (الفتح السعودي) 4 أهداف.

روبرتو فيرمينو (الأهلي السعودي) 3 أهداف.

السعودي سالم الدوسري
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي

فاشيون ساكالا (الفيحاء السعودي) 3 أهداف.

إيجور كورونادو (الاتحاد السعودي) 3 أهداف.

المصدروطن + الدوري السعودي / منصة x + موقع جوول

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