رونالدو ينفرد في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

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وطن- ينفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023، بفارق هدف وحيد عن الوصيف المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد السعودي مع ختام منافسات الجولة الخامسة.

وكان الدون رونالدو قد نجح في قيادة فريقه النصر السعودي (العالمي)، بفوز ثالث على التوالي أمام الحزم في منافسات الدوري السعودي روشن 2023-2024، بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد خسارتين مع بداية الموسم.

مباريات الدوري السعودي 2023 الجولة الخامسة

كما وحقق فريق الهلال السعودي الفوز المثير على نظيره الاتحاد برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي.

فيما تلقى الأهلي الخسارة الثقيلة أمام الفتح بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، بعد أربع انتصارات على التوالي ماضية في منافسات دوري روشن السعودي. كما هو حال الشباب الذي تلقى الخسارة أمام الخليج بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

أرقام الأسطورة التاريخية @Cristiano لا تتوقف! 👏🔥 ساهم بـ 3 أهداف وانفرد بصدارة الهدافين والأكثر مساهمة بالأهداف#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/c5YrkEMrjC — دوري روشن السعودي (@SPL) September 2, 2023

كما وستنطلق منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن 2023-2024، بين الأخدود والاتحاد. بعد فترة التوقف الدولي في 14 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم، وستنتهي منافسات الجولة بمباراة الأهلي والتعاون في ال16 من الشهر ذاته.

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ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023 روشن بصدارة الدون رونالدو ووصافة عبد الرزاق حمد الله مع ختام الجولة الخامسة، وفق ما نشره موقع جوول، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 6 أهداف.

عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي) 5 أهداف.

ساديو ماني (النصر السعودي) 5 أهداف.

مالكوم دي أوليفيرا (الهلال السعودي) 4 أهداف.

ألكساندر ميتروفيتش (الهلال السعودي) 4 أهداف.

سالم الدوسري (الهلال السعودي) 4 أهداف.

فراس البريكان (الفتح السعودي) 4 أهداف.

روبرتو فيرمينو (الأهلي السعودي) 3 أهداف.

فاشيون ساكالا (الفيحاء السعودي) 3 أهداف.

إيجور كورونادو (الاتحاد السعودي) 3 أهداف.