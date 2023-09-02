رغد صدام حسين فاتنة بالتايجر في عيد ميلادها الـ55 والفضل لعمليات التجميل

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وطن- يوافق اليوم، 2 سبتمبر، يوم ميلاد رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حيث أنها من مواليد 2 سبتمبر 1968 في بغداد بالعراق، وأصبحت تبلغ من العمر حاليا 55 عاما.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ55 نشرت رغد صدام، عبر حسابها الرسمي بتويتر صورة حديثة لها أظهرت رشقاتها وجمالها رغم بلوغها هذا السن.

رغد صدام حسين وهدية والدها في عيد ميلادها

وظهرت رغد بفستان تايجر أنيق مع تسريحة شعر جذابة أبرزت أنوثتها، وأرجع البعض مظهرها الشبابي لما قالوا إنها عدة عمليات تجميل أجرتها الابنة الكبرى للرئيس الراحل صدام حسين.

أبو الرغد، هكذا يناديني ..

في يوم ميلادي سمعت صوته ظهرا والدي الرئيس صدام حسين عائدا من عمله لتناول الغداء مع العائلة ثم استراحة قصيرة ليعود بعدها إلى العمل مرة أخرى كعادته كل يوم، ابتسمت ونزلت مسرعة باتجاهه، كنت مرتدية فستان احمر اضفت عليه لمساتي في التصميم، فهذه احد هواياتي منذ… pic.twitter.com/i8lm6wzKhM — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 2, 2023

وعلقت رغد صدام حسين، على صورتها بالقول وفق ما رصدت (وطن):”أبو الرغد، هكذا يناديني.. في يوم ميلادي سمعت صوته ظهرا والدي الرئيس صدام حسين عائدا من عمله لتناول الغداء مع العائلة ثم استراحة قصيرة ليعود بعدها إلى العمل مرة أخرى كعادته كل يوم.”

وتابعت وصف الموقف الراسخ بذاكرتها:”ابتسمت ونزلت مسرعة باتجاهه، كنت مرتدية فستان أحمر أضفت عليه لمساتي في التصميم، فهذه أحد هواياتي منذ الصغر، لم أكن قد انتهيت بعد من تصفيف شعري، إلا أنني عندما سمعت صوته تركت كل شي وركضت نحوه.”

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وأضافت رغد:”ذلك الصوت الذي احب، كان في اخر الدرج مبتسما في يده علبه عندما وصلت قبلني وقال لي “بنيتي كل عام وانتِ بخير” وقدم لي الهدية وهو ما زال مبتسما مع نظرة إعجاب لابنته التي أصبحت شابة.”

وشددت ابنة صدام حسين على أن “هذه الذكرى التي أراها وأتذكرها كل سنة في مثل هذا اليوم.. شكرا أيها الأحبة على الأمنيات الجميلة التي أرسلتموها على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكل المحبين.”

محبو رغد صدام يهنئونها بعيد ميلادها

هذا وانهالت تعليقات المباركة على رغد بمناسبة عيد ميلادها الـ55، من قبل متابعيها والعديد من الشخصيات العامة العراقية وغيرها.

وعلقت حنان عبد اللطيف، المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بالقول:”كل عام والغالية ابنة الغالي بخير وعز وصحة و سؤدد.”

فيما كتب حساب باسم “ابن العراق”:”كل عام وانتِ بالف خير وصحة وسعادة وعودة ميمونة باذن الله.”

فيما سخر “زياد” من ابنة الرئيس الراحل متحدثا عن عمليات التجميل التي أجرتها رغد لتظهر بهذا الشكل الشبابي:”عمليات التجميل لاعبه معك.”

وقال “فارس”:”عمرا مديدا.. ورحم الله شهيد العرب والعروبة.”

جدير بالذكر أن السيدة رغد صدام حسين، هي أرملة حسين كامل رئيس هيئة التصنيع العسكري في عهد والدها.

وتقيم رغد حاليا في الأردن حيث لجأت إليها منذ عام 2003، وقد كانت تتابع من هناك فريق الدفاع عن والدها في أثناء محاكمته قبل إعدامه الذي فجر جدلا واسعا، بعد فجر يوم عيد الأضحى في 30 ديسمبر عام 2006.