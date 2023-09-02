دنيا بطمة تغري عشيقها الجديد بـ هوت شورت جينز ممزق (شاهد)

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وطن– تزامناً مع أنباء دخولها في علاقة حب، رفعت الفنانة المغربية دنيا بطمة مستوى الجرأة إلى درجة ارتداء هوت شورت جينز.

ونشرت دنيا بطمة صورة لها عبر خاصية الستوري في انستجرام، وهي ترتدي هوت شورت جينز ممزق مع قميص أبيض ساتان بأكمام.

استعراض مؤخرة أيضاً

كما استعرضت دنيا بطمة مؤخرتها بشكل متعمد، بارتداء فستان أزرق ضيق جداً والتقاط الصورة من زاوية تبرزها.

وفي آخر فيديو نشرته الفنانة المغربية، تراقصت في السيارة على أنغام أغنية أجنبية، مرتدية فستاناً أسوداً مكشوف الصدر والأكمام.

دنيا بطمة وعشيقها

هذا وقد رجح متابعون أن دنيا بطمة تعيش قصة حب جديدة . بعدما تعمدت مشاركة صورة تستعرض بها خاتماً ماسياً تلقته كهدية.

وأرفقت دنيا بطمة الصورة بأغنية رومانسية. ما جعل متابعيها يرجحون أن الخاتم من عشيقها الجديد، بعد طلاقها من المنتج البحريني محمد الترك.

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دنيا بطمة أيضاً شاركت قبل أسابيع صورة لها مع شاب عبر تطبيق “سناب شات”، إلا أنها أخفت ملامحه عن الجميع. وأكد متابعون أنه عشيقها.