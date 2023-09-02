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حوار الأميرة عالية مع قناة مصرية وهذا ما قالته عن رجوة آل سيف (فيديو)

الأميرة عالية أدلت بتصريحات خاصة خلال مقابلة صحفية مع قناة "القاهرة نيوز" المصرية

كتب باسل سيد
حوار الأميرة عالية مع قناة مصرية وهذا ما قالته عن رجوة آل سيف
الأميرة عالية بنت الحسين
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وطن- بعد أكثر من شهرين على الزفاف الملكي الذي شهده الأردن، بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة الحسين، تحدثت الأميرة عالية بنت الحسين عن هذا الزفاف الملكي الذي شغل العالم.

وتمت مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله، على رجوة آل سيف في قصر زهران مطلع يونيو الماضي، وأشرف على مراسم الحفل إمام الحضرة الهاشمية.وحضر عقد القران حوالي 140 ضيفاً، بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من دول العالم.

الأميرة عالية والزفاف الملكي

وقالت الأميرة عالية خلال مقابلة صحفية مع قناة “القاهرة نيوز“، إن كل الأردنيين أحسوا أن العرس الملكي كان للجميع وكل الهدايا والتصميمات كانت بأيد أردنية.

وأضافت أن ولي العهد الأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف، كانت شخصيتهما جذابة وطيبة وأضفت حضوراً آسراً على حفل الزفاف الذي كان فرصة لالتقاء الأهل والأصدقاء بعضهم ببعض والضيوف الذين جاءوا من خارج المملكة.

وحول قصر زهران الذي شهد زفاف الأمير حسين والأميرة رجوة، أشارت الأميرة عالية إلى أن هذا القصر يُعد واحدا من أقدم القصور الملكية الأردنية.

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حوار الأميرة عالية مع قناة مصرية وهذا ما قالته عن رجوة آل سيف
حوار الأميرة عالية بنت الحسين مع قناة مصرية

الملكة زين الشرف وقصر زهران

وتأسس كما قالت قبل عام 1954 لأن والديها عقدا قرانهما فيه عام 1955، ولهذا القصر مثل قصر بسمان طابع خاص كما قالت، مضيفة أن قصر زهران كان مقر سكن جدتها الملكة زين الشرف.

كما تربت هي وولدت في قصر بسمان، وكان الديوان والسكن الخاص بوالدها هناك ثم انتقلوا إلى قصر زهران مع الوالدة.

وللقصر-كما قالت الأميرة عالية بنت الحسين – ذكريات خاصة بها، إذ كانت الأعراس الملكية تخرج منه عادة حيث أقيمت فيه العديد من الأعراس الملكية، مثل حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملك الراحل الحسين بن طلال.

الأميرة عالية بنت الحسين

وعالية بنت الحسين مواليد 13 فبراير 1956 أميرة أردنية، وهي الابنة الكبرى للملك الراحل الحسين بن طلال من زوجته الأولى الأميرة دينا بنت عبد الحميد. والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله الثاني.

وهي رئيسة فخرية لعدد من النوادي والجمعيات الخيرية، وتساهم في تشجيع الحركة النسائية وحقوق المرأة والطفل في الأردن.

ولديها شغف بالخيول العربية الأصيلة وأنسابها وتربيتها ومهرجانات سباقها، وترأس اتحاد الفروسية الملكيّ الأردني والمنظمة العربية للجواد العربي .تحمل وسام النهضة المرصَّع.

المصدريوتيوب، رصد وتحرير وطن

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