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جريمة بشعة ارتكبتها شابة عراقية في ألمانيا مع شبيهة لها.. لن تُصدق ما فعلته ولماذا؟!

تم استدراج الضحية "خديجة" إلى الغابة وضربها على رأسها ثم توجه 56 طعنة لها

كتب سالم حنفي
جريمة بشعة ارتكبتها شابة عراقية في ألمانيا مع شبيهة لها.. لن تُصدق ما فعلته ولماذا؟!
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وطن- تواجه فتاة عراقية تدعى “شهربان ك” السجن مدى الحياة في ألمانيا بعد أن طعنت مدوّنة تجميل تشبهها تدعى “خديجة”في محاولة غريبة لتزييف وفاتها من أجل الهروب من عائلتها مع عشيقها.

ووفقا لما ورد في تحقيقات الجريمة المروعة تم استدراج المدونة خديجة وطعنها بوحشية بسبب تشابهها مع القاتل شهربان ك، من اجل الإيحاء بأنها قد ماتت حتى تتركها عائلتها وشأنها.

شهربان ك
شهربان ك

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد ساعد شاب يدعى “شقير ك” صديقته “شهربان ك” في الجريمة وقاما بطعن الضحية البالغة من العمر 23 عامًا أكثر من 50 مرة – بما في ذلك جروح متكررة في وجهها لإخفاء هويتها.

صديق شهربان ك ويدعى شقير ك
صديق شهربان ك ويدعى شقير ك

واعتقدت الشابة وصديقها وكلاهما يبلغان من العمر 24 عامًا، أنهما قادران على خداع المحققين للاعتقاد بأن جثة الضحية هي شهربان ك، حيث أرادت الهروب من عائلتها العراقية الصارمة وبدء حياة جديدة في ألمانيا.

وقام الزوجان بتوجيه العديد من الجروح والطعنات إلى وجه الضحية، على ما يبدو لتسهيل خداع أي تحقيق.

الاتصال بفتيات عشوائيات

واستمعت محكمة في إنغولشتات بولاية بافاريا إلى كيفية اتصال الزوجين القاتلين بفتيات عشوائيات يشبهن شهربان ك. على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وقالت المدعية العامة للدولة فيرونيكا جريسر لوسائل الإعلام المحلية: “لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب حجج عائلية داخلية..لقد أرادت تزييف موتها وبدء حياة جديدة.”

فشل محاولة الخداع الأولى

وكشفت الصحيفة كيف تم ارتكاب الجريمة، موضحة أنه في 9 أغسطس/آب 2022، أرسل القتلة إلى الضحية التي تدعى “خديجة” رسالة من حساب مزيف يحمل اسم “lunee.officiel” يسألونها عما إذا كانت تريد أن تكون في فيديو موسيقي لمغني الراب الألماني لون.

وجاء في الرسالة: “ليس عليك أن تفعل الكثير. سيكون من الرائع أن نسمع منك. ستقام في أوفنبرج”.
وأضافوا: “يجب أن يبقى سرا حتى صدور الأغنية”.

لكن “خديجة” ارتابت وأرسلت رسالة على الحساب الرسمي للنجم لون ليرد عليها قائلاً: “إنه مزيف يا أختي. لا تردي!”

مدوّنة تجميل خديجة
مدوّنة تجميل خديجة

محاولة جديدة

وبعد يومين فقط، استخدم المتهمون حسابًا آخر على انستغرام للتواصل معها من جديد.

وقالت المدعي العام فيرونيكا جريسر: “هذه المرة، عرضوا علاجًا تجميليًا يمكن أن يأتي مجانًا إذا أعلنت الضحية عنه على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضحت:”لقد توجهوا نحو إنغولشتات لكنهم طلبوا من الشابة البالغة من العمر 23 عامًا النزول من السيارة في الغابة”.

وأضافت : “لقد ضُربت على رأسها مرة واحدة على الأقل ثم طعنتها 56 طعنة”.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الشرطة أندرياس أيشيلي أن “وجهها أصيب بجروح خطيرة بأكثر من 50 طعنة بالسكين”.

ولفت إلى أن القتلة وضعوا جثتها في السيارة ثم تركوا السيارة بالقرب من منزل شهربان ك. حتى يكتشف والداها الجثة ويفترضان أنها ابنتهما.

ترك الزوجان القاتلان جثتيهما في سيارة لتعثر عليها عائلة شهربان ك
ترك الزوجان القاتلان جثتيهما في سيارة لتعثر عليها عائلة شهربان ك

واتهم الادعاء الثنائي بالقتل بعد إجراء فحوصات واسعة النطاق للحمض النووي والتحقيق في سجلات وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة.

وتم احتجاز المتهمان ومن المتوقع أن تبدأ محاكمتهما الكاملة قريبًا.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وطن

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