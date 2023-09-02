ترحيل مشهورة سورية من قطر بعد فيديو استفزازي.. طالبت بهذا الأمر أسوة بالقطريين

وطن- أبعدت السلطات القطرية مقيمة سورية تدعى “بيان” عرفت بتصوير مقاطع فيديو استفزازية للمواطن القطري وإساءات لعادات وتقاليد أهل البلاد ومحاولة فرض عادات دخيلة عليهم.

وأفاد ناشطون أن المقيمة تدعى “بيان” وهي أم لطفلين وجاء ترحيلها، على خلفية انتقادها لوضع المقيمين، ومطالبتها بإسقاط الماء والكهرباء والرسوم عنهم أسوة بالقطريين.

وأظهر مقطع فيديو المقيمة المبعدة وهي تقود سيارة فخمة وبدت في كامل أناقتها ومكياجها المفرط ، ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول لها: “ما هي سيارة أحلامك”.. فتقول له “عندي موجودة” وعندما يسألها من اشتراها لك تجيب بنبرة غنج: “جبلياها بابي غانم الله يخليلياه “.

في #قطر تم أبعاد مقيمة سورية من #مشاهير_الفلس عرفت بتصوير مقاطع استفزازية للمواطن القطري واساءات ومحاولة فرض عادات دخيلة على المجتمع القطري …

قرار موفق ومن اجمل القرارات التي نتمنى تطبيقها في جميع دول الخليج .. pic.twitter.com/7HRC3nZN4Y — هاني صنيتان ١٧٢٧م (@hanisunitan) September 1, 2023

ظروف إبعاد المقيمة السورية بقطر

وفي مشهد تال تظهر المقيمة وهي سافرة الرأس وهي تقول: “اليوم جاني ابعاد بلا سبب وبلا سابق إنذار ولا تحقيق –حسب قولها-”

وأضافت أن قسم الجرائم الإلكترونية اتصلوا بها وقالوا لها أن تأتي لتوقع وتعود خلال 10 دقائق وبعد ذلك تم أخذها إلى البحث والمتابعة وهي الآن –وقت تسجيل الفيديو- في مطار حمد فقط لأنها مشهورة وتصور فيديوهات على السوشيال ميديا –حسب قولها-

زاعمة أنها “لم تفعل أي شيء مثلها مثل أي فتاة تصور وتنشر مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي” وتابعت: “حجزولي تيكت وقالوا لي باي باي”.