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ترحيل مشهورة سورية من قطر بعد فيديو استفزازي.. طالبت بهذا الأمر أسوة بالقطريين

أفاد ناشطون أن المقيمة تدعى بيان وهي أم لطفلين وجاء ترحيلها من قطر على خلفية انتقادها لوضع المقيمين ومطالبتها باسقاط الماء والكهرباء والرسوم عنهم أسوة بالقطريين

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
ترحيل مشهورة سورية من قطر بعد فيديو استفزازي.. طالبت بهذا الأمر أسوة بالقطريين
المشهورة السورية بيان

وطن- أبعدت السلطات القطرية مقيمة سورية تدعى “بيان” عرفت بتصوير مقاطع فيديو استفزازية للمواطن القطري وإساءات لعادات وتقاليد أهل البلاد ومحاولة فرض عادات دخيلة عليهم.

وأفاد ناشطون أن المقيمة تدعى “بيان” وهي أم لطفلين وجاء ترحيلها، على خلفية انتقادها لوضع المقيمين، ومطالبتها بإسقاط الماء والكهرباء والرسوم عنهم أسوة بالقطريين.

وأظهر مقطع فيديو المقيمة المبعدة وهي تقود سيارة فخمة وبدت في كامل أناقتها ومكياجها المفرط ، ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول لها: “ما هي سيارة أحلامك”.. فتقول له “عندي موجودة” وعندما يسألها من اشتراها لك تجيب بنبرة غنج: “جبلياها بابي غانم الله يخليلياه “.

إبعاد مشهورة سورية بيان من قطر
ترحيل مشهورة سورية من قطر

ظروف إبعاد المقيمة السورية بقطر

وفي مشهد تال تظهر المقيمة وهي سافرة الرأس وهي تقول: “اليوم جاني ابعاد بلا سبب وبلا سابق إنذار ولا تحقيق –حسب قولها-”

وأضافت أن قسم الجرائم الإلكترونية اتصلوا بها وقالوا لها أن تأتي لتوقع وتعود خلال 10 دقائق وبعد ذلك تم أخذها إلى البحث والمتابعة وهي الآن –وقت تسجيل الفيديو- في مطار حمد فقط لأنها مشهورة وتصور فيديوهات على السوشيال ميديا –حسب قولها-

زاعمة أنها “لم تفعل أي شيء مثلها مثل أي فتاة تصور وتنشر مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي” وتابعت: “حجزولي تيكت وقالوا لي باي باي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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