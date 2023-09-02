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رياضة

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز الهلال على الاتحاد في قمة الكلاسيكو

فوز الهلال على الاتحاد في ريمونتادا مثيرة برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في الدوري السعودي روشن

كتب فارس أبو شيحة
الاتحاد والهلال
احتفال فريق الهلال في الكلاسيكو السعودي
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وطن- اعتلى فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2023، بعد فوزه على منافسه الاتحاد برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في قمة الكلاسيكو الغزير بالأهداف بين كلا الفريقين.

وافتتح الاتحاد السعودي أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال16 عن طريق اللاعب رومارينيو في الدقيقة ال16. ليدرك بعدها الهلال هدف التعادل بعدها بأربعة دقائق فقط عن طريق اللاعب ألكساندر ميتروفيتش.

مباراة الهلال ضد الاتحاد في الكلاسيكو السعودي

كما وفي الدقيقة ال38 تقدم فريق الاتحاد بهدف ثاني من توقيع الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة ال38، كما وتلها هدف ثالث بتوقيع المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال45+8.

ليعود بعدها الهلال في الشوط الثاني ويقلب الطاولة على الاتحاد بريمونتادا مجنونة، حيث قلص الفارق بهدفين من توقيع ميتروفيتش مسجل الهاتريك التاريخي، كما وبعدها هدف الانتصار عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة ال71.

كما وشهدت المباراة تفوق الاتحاد على الهلال على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة، مقابل 14 تسديدة للفريق المنافس الهلال السعودي.

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واستحوذ فريق الهلال السعودي على الكرة بنسبة 57%، على عكس الفريق المنافس الاتحاد الذي استحوذ على الكرة بنسبة 43% في المباراة.

ترتيب الدوري السعودي 2023

وجاء ترتيب الدوري السعودي 2023-2024، بعد فوز الهلال على الاتحاد في قمة الكلاسيكو من منافسات الجولة الخامسة، كما يلي:

الهلال  13 نقطة.

الاتحاد 12 نقطة.

الأهلي 13 نقطة.

التعاون 10 نقاط.

الاتفاق 7 نقاط.

النصر 6 نقاط.

الوحدة 6 نقاط.

المغربي عبد الرزاق حمد الله
لاعب الاتحاد السعودي حمد الله

الفيحاء 6 نقاط.

أبها 6 نقاط.

الطائي 6 نقاط.

الفتح 5 نقاط.

الأخدود 4 نقاط.

مباراة الاتحاد والهلال في الكلاسيكو السعودي
الاتحاد والهلال في الكلاسيكو السعودي

الرائد 4 نقاط.

الرياض 4 نقاط.

ضمك 3 نقاط.

الخليج نقطتين.

الحزم نقطتين.

الشباب نقطتين.

المصدروطن + الدوري السعودي / منصة x + الاتحاد/ منصة x + الهلال / منصة x

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