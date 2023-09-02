تحرش جماعي بفتاة في السعودية.. حاصروها كالذئاب وفيديو صادم!

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وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق تحرش عدد كبير من الشبان السعوديين، بفتاة وحيدة في أحد شوارع العاصمة الرياض ليلاً دون أن تتمكن من إبعادهم أو ردعهم.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” فتاة تلبس عباءة وتحتها بنطال جينز وتضع على رأسها طاقية، وهي تسير بسرعة.

فيما شوهد عدد من الشبان وهم يلاحقونها، ويسمع أحدهم وهو يقول لها “اعطيني بوسة”.

ورغم وجود عدد من المارة في المكان، لم يتدخل أحد لإنقاذها من الشبان الذين بدوا في منتهى الوقاحة.

تحرش جماعي بفتاة في السعودية

وعلقت صفحة “نفقات هيئة التفريط” التي نشرت الفيديو المؤذي :”لم نكن نعرف التحرش بهذه الطريقة الوقحة الفجة إلا بعد أن عرفنا هيئة الترفيه وحفلاتها الماجنة المختلطة”.

لم نكن نعرف التحرش بهذه الطريقة الوقحة الفجة إلا بعد أن عرفنا هيئة الترفيه وحفلاتها الماجنة المختلطة

مجموعة من الشباب يتجمعون حول فتاة للتحرش بها#نرفض_مايحدث_في_بلاد_الحرمين pic.twitter.com/sO6vllQJCJ — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) August 31, 2023

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ولاقى الفيديو صدى وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حياله بين مندد بالتصرف محملين الشباب مسؤولية ما حدث، فيما اعتبر آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق الفتاة التي خرجت بمفردها وهو ما نتج عنه تصرف الشبان ومضايقاتهم لها.

محمد بن سلمان وسياسة الانفتاح

وليست هي المرة الأولى التي تشهدها فيها المملكة العربية السعودية، مثل هذه التصرفات التي شجعت عليها سياسة الانفتاح التي اتبعها ولي العهد محمد بن سلمان منذ سنوات.

ففي أكتوبر 2022 و تزامناً مع انطلاق موسم الرياض في موسمه الثالث، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو صادماً يوثّق لحظة تحرّش عدد كبير من الشبان بإحدى الفتيات.

ووفقاً للفيديو المتداوَل التي رصدته “وطن” وقتها، فقد حاولت الفتاة تسلّقَ إحدى المنصات للجلوس عليها، ومتابعة فعاليات انطلاق “موسم الرياض”، حتى تجمّع عدد كبير من الشبان لمساعدتها في تسلق المنصة.

وأظهر الفيديو عمليةَ تحرش كبيرة من القبل الشبان، تمثّلت بدفعها بأيديهم من مؤخرتها، حتى تمكنت من الصعود والجلوس.

وتعتبر جرائم التحرش من الجرائم الجنائية حسب نظام مكافحة التحرش، حيث صنف المشرع جريمة التحرش على أنها جريمة جنائية لها طابع الحق العام.