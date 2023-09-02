السبت, سبتمبر 2, 2023
الرئيسيةالهدهدتحرش جماعي بفتاة في السعودية.. حاصروها كالذئاب وفيديو صادم!
الهدهد

تحرش جماعي بفتاة في السعودية.. حاصروها كالذئاب وفيديو صادم!

الفيديو الصادم للتحرش بالفتاة يبدو أن التقط خلال إحدى فاعليات هيئة الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض

كتب باسل سيد
تحرش جماعي بفتاة في السعودية.. حاصروها كالذئاب وفيديو صادم!
تحرش جماعي بفتاة في السعودية
- Advertisement -

وطن- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يوثق تحرش عدد كبير من الشبان السعوديين، بفتاة وحيدة في أحد شوارع العاصمة الرياض ليلاً دون أن تتمكن من إبعادهم أو ردعهم.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن” فتاة تلبس عباءة وتحتها بنطال جينز وتضع على رأسها طاقية، وهي تسير بسرعة.

فيما شوهد عدد من الشبان وهم يلاحقونها، ويسمع أحدهم وهو يقول لها “اعطيني بوسة”.

ورغم وجود عدد من المارة في المكان، لم يتدخل أحد لإنقاذها من الشبان الذين بدوا في منتهى الوقاحة.

تحرش جماعي بفتاة في السعودية

وعلقت صفحة “نفقات هيئة التفريط” التي نشرت الفيديو المؤذي :”لم نكن نعرف التحرش بهذه الطريقة الوقحة الفجة إلا بعد أن عرفنا هيئة الترفيه وحفلاتها الماجنة المختلطة”.

- Advertisement -

ولاقى الفيديو صدى وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، وانقسمت الآراء حياله بين مندد بالتصرف محملين الشباب مسؤولية ما حدث، فيما اعتبر آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق الفتاة التي خرجت بمفردها وهو ما نتج عنه تصرف الشبان ومضايقاتهم لها.

تحرش جماعي بفتاة في السعودية.. حاصروها كالذئاب وفيديو صادم!
تحرش جماعي بفتاة في السعودية

محمد بن سلمان وسياسة الانفتاح

وليست هي المرة الأولى التي تشهدها فيها المملكة العربية السعودية، مثل هذه التصرفات التي شجعت عليها سياسة الانفتاح التي اتبعها ولي العهد محمد بن سلمان منذ سنوات.

ففي أكتوبر 2022 و تزامناً مع انطلاق موسم الرياض في موسمه الثالث، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو صادماً يوثّق لحظة تحرّش عدد كبير من الشبان بإحدى الفتيات.

ووفقاً للفيديو المتداوَل التي رصدته “وطن” وقتها، فقد حاولت الفتاة تسلّقَ إحدى المنصات للجلوس عليها، ومتابعة فعاليات انطلاق “موسم الرياض”، حتى تجمّع عدد كبير من الشبان لمساعدتها في تسلق المنصة.

وأظهر الفيديو عمليةَ تحرش كبيرة من القبل الشبان، تمثّلت بدفعها بأيديهم من مؤخرتها، حتى تمكنت من الصعود والجلوس.

وتعتبر جرائم التحرش من الجرائم الجنائية حسب نظام مكافحة التحرش، حيث صنف المشرع جريمة التحرش على أنها جريمة جنائية لها طابع الحق العام.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

ولي العهد السعودي في طهران.. صورة غريبة باهظة الثمن تثير الذهول

اقتصاد

أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.. السعودية تجهز “مفاجأة أرامكو”

الهدهد

الرئيس البرازيلي السابق وزوجته يخضعان للتحقيق مجدداً بسبب هدايا ابن سلمان وملك البحرين

تقارير

هل يسعى ولي العهد لتخليد نفسه؟.. محمد بن سلمان ينفق مليار دولار سنوياً لأبحاث إطالة العمر!

الهدهد

مسؤول بالمراسم الملكية يعلن انشقاقه ويصف محمد بن سلمان بالخائن ويطالب بعزله (شاهد)

رياضة

ميدو يهين الكرة المصرية بتغريدة صادمة.. هل يغازل أموال السعودية؟

حياتنا

بـ”رقصة رونالدو”.. فتاة تتوسط حشدا شبابيا بالسعودية وتستعرض جسدها (فيديو)

الهدهد

دولتان غربيتان متهمتان بتدريب جنود سعوديين ارتكبوا عمليات قتل جماعي

رياضة

صدمة للسعوديين.. موقع مقرب من ليفربول يكشف تطورات مفاجئة في صفقة محمد صلاح

تقارير

“المحمدان” وأسباب الفراق.. “BBC” حاولت الإجابة على السؤال المحير!

الهدهد

السعودية تمهل الأسد حتى آخر العام لتنفيذ شروطها وحسام لوقا يطير سراً للقاء نصر الله.. تفاصيل!

الهدهد

المرتزق عبد الجليل السعيد ينقلب على السعودية والإمارت ويكشف كيف ورطوه في عداء قطر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رغد صدام حسين فاتنة بالتايجر في عيد ميلادها الـ55 والفضل لعمليات التجميل

شعرت كأنها عارية تماما.. إجبار سيدة مسلمة على خلع حجابها في ولاية أمريكية

كامل الوزير يبكي لـ السيسي ويثير سخرية مؤيديه (شاهد)

بشار الأسد يحرم القتلى السوريين من آخر حقوقهم.. تقرير يفضح “انتهاكات الجزار”

موقع “أفريك”: محمد السادس في محنة بعد الانقلاب على علي بونغو ويعاني من مرارته!

سفيان أمرابط إلى دوري البريميرليج من بوابة اليونايتد.. وهذه تفاصيل الصفقة

فيديو جديد لكويتي بصقت عليه فتاة بعد احتكاك مروري.. هل تلفظت بكلمات مخلة؟

موقع أمريكي: مصر في الطريق إلى الهاوية وعلى حافة التخلف عن سداد الديون بأفعال السيسي!

هيا مرعشلي تكشف جزءاً كبيراً من صدرها بدون حمالات أمام المصور (فيديو)

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC