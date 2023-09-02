تحدث عن فضائح لمشعل الأحمد.. أسرة الكويتي سلمان الخالدي تتبرأ منه

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وطن- أصدرت أسرة الناشط الحقوقي الكويتي “سلمان الخالدي”، بياناً حول تصرفاته الأخيرة في لندن واصفة هذه التصرفات بالصبيانية التي تنم عن سفه، وأعلنت تبرؤها من هذه التصرفات التي تمثل مرتكبها فقط، بعدما أساء لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

وكان “الخالدي” قد طالب الحكومة البريطانية بالقبض على ولي العهد الكويتي، ومحاكمته، والزج به في السجن بسبب ارتكابه جرائم حرب ضد حقوق الانسان-حسب وصفه-

وقالت أسرة الخالدي في بيان لها تداولته وسائل إعلام كويتية :”طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي بالتصرفات الهوجاء وغير المسؤولة والتي حاول بها “سلمان عبد الله فهد الخالدي الإساءة لمقام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.”

وأضاف البيان: “نعلن نحن الموقعون أدناه عن إدانتنا واستنكارنا لهذه التصرفات الصبيانية التي لا تنم إلا عن سفه واضح وعدم مسؤولية”.

وأضافت أسرة سلمان الخالدي:”نعلن تبرؤنا من هذه التصرفات المستنكرة التي لا تمثل إلا مرتكبها.”

سلمان الخالدي يهاجم ولي العهد الكويتي

وكان “سلمان الخالدي”الذي يصف نفسه بـ مُعارض سياسي كويتي ومُناضل حقوقي، قد نشر على حسابه في موقع “إكس” تويتر سابقاً- في 30 آب الماضي تغريدة قال فيها :”اُعتقلت،وسُجنت،وهُجرت،وهُددت في جنسيتي” واضاف :”حُربت في رزقي ودراستي،وضُيق علي أمنيًا وإجتماعيًا،وشُنت الحملات للطعن بكرامتي وسمعتي.”

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واستدرك:”وها أنا اليوم ؛ أنتصر لحقي ورد اعتباري وأدق خشـووم النظام وأدواته وفداويته.. لا تتحدون ثوري . . عشقه التحدي والميادين”.

كما نشر مقطع فيديو وهو يرشق البيض على وفد ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، في مبنى احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن في الذكرى السبعين لتأسيسه.

اُعتقلت،

وسُجنت،

وهُجرت،

وهُددت في جنسيتي،

وحُربت في رزقي ودراستي،

وضُيق علي أمنيًا وإجتماعيًا،

وشُنت الحملات للطعن بكرامتي وسمعتي.. وها أنا اليوم ؛ أنتصر لحقي ورد اعتباري

وبدق خشـووم النظام و أدواته و فداويته

وعبر ( بــيــضــة ) 🥚🥚 لا تتحدون ثوري . . عشقه التحدي والميادين ! pic.twitter.com/j6S7Ynurnz — سلمان الخالدي | Salman Al-Khaldi (@SalmanAl_Khald1) August 30, 2023

ثم يرى الخالدي وهو يقرأ بأوراق في يده ويقوم بحركات مريبة قبل أن يرفع الأوراق عالياً.

وحُكم على الخالدي بالحبس 10 سنوات في الكويت بسبب التعبير عن رأيه، وهُدد بسحب جنسيته، وتمت ملاحقته أمنيًا والتضييق عليه بحسب “رابطة اللاجئين الكويتية“.

الناشط والمعارض السياسي، سلمان الخالدي، يعكر حفل مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بذكرى 70 عامًا من تأسيسه بحضور ولي العهد مشعل الأحمد الخالدي، حُكم ضده بالحبس 10 سنوات في الكويت بسبب التعبير عن رأيه، وهُدد بسحب جنسيته، وتمت ملاحقته أمنيًا والتضييق عليه.#رابطة_اللاجئين_الكويتية pic.twitter.com/l5NPLJl4Gz — رابطة اللاجئين الكويتية (@KwtRefugee) August 30, 2023

وأشارت الرابطة في تغريدة أخرى إلى أن الناشط سلمان الخالدي، اعترض وفد ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، في مقر الرئاسة البريطاني “10 داونينغ”، وطرح عليه أسئلة حول حقوق الكويتيون البدون، وسجناء الرأي، وضحايا القوانين المقيدة للحريات.

الناشط سلمان الخالدي، يعترض وفد ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، في مقر الرئاسة البريطاني "10 داونينغ"، ويطرح عليه أسئلة حول حقوق الكويتيون البدون، وسجناء الرأي، وضحايا القوانين المقيدة للحريات.#رابطة_اللاجئين_الكويتية pic.twitter.com/CQcurLFtZH — رابطة اللاجئين الكويتية (@KwtRefugee) August 29, 2023

كان يعيش ويدرس في قطر

وكان سلمان الخالدي يعيش ويدرس في قطر. وفي 25 مارس 2021 ، نشر عدة تغريدات على التويتر كانت بالغة الأهمية عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأثناء سفره من قطر إلى الكويت براً، تم إيقاف الخالدي على الحدود السعودية في 25 ديسمبر 2021، وقيل له إنه مُنع من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 25 عاماً.

وبعد أشهر، أي في 7 أبريل 2022 تم إبلاغ الخالدي عبر رسالة نصية بأن السفير السعودي في الكويت قد وجه اتهامات ضده، بموجب المادة 4 من فصل قانون أمن الدولة في قانون الجزاء الكويتي.

كما استدعته الرسالة النصية للاستجواب في أمن الدولة الكويتي في نفس الشهر. لكن الخالدي لم يتمكن من حضور التحقيقات بسبب دراسته وخوفاً من الانتقام.

وحكم عليه القضاء الكويتي بالسجن خمس سنوات قبل أن يتمكن من الفرار إلى المملكة المتحدة.