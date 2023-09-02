السبت, سبتمبر 2, 2023
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بحرينية تعمل بالسلك العسكري تقتل زوجها سالم المسيفر بطريقة بشعة

الزوجة البحرينية قتلت زوجها الناشط الشهير سالم المسيفر، أثناء شجار عائلي بينهما في المنزل حيث قامت بطعنه بالسكين في صدره

كتب باسل سيد
بحرينية تعمل بالسلك العسكري تقتل زوجها سالم المسيفر بطريقة بشعة
الناشط المعروف سالم المسيفر
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بخبر مقتل الناشط المعروف سالم المسيفر، التي شيعت جنازته الخميس، بعد مقتله على يد زوجته التي تعمل بالسلك العسكري إثر خلاف حدث بينهما.

وبحسب التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام بحرينية عن الحادث الذي هز البلاد، فإن زوجته أثناء الخلاف كانت تمسك بسكين المطبخ أثناء انفعالهما وقامت بطعنه في الصدر.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

تفاصيل مقتل الناشط البحريني سالم المسيفر على يد زوجته

وأثار مقتل سالم المسيفر (38 عاما) بسبب خلافات عائلية بينه وبين زوجته داخل منزلهما في منطقة “قلالي” بمدينة المحرق في البحرين، صدمة كبيرة بين نشطاء الخليج على مواقع التواصل.

وتمكنت قوات الشرطة البحرينية من إلقاء القبض على المتهمة زوجة سالم المسيفر بعد هروبها من المنزل، حيث تمت مواجهتها بأدلة تثبت ارتكابها للجريمة بحق زوجها، مثل بصماتها على أداة الجريمة وهي السكين التي طعنته بها في صدره.

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لتنهار الزوجة في التحقيقات بعد ثبوت الأدلة عليها، وتعترف بتفاصيل جريمتها وقتلها لزوجها.

ووثقت فيديوهات تم تداولها جوانبا من جنازة سالم المسيفر، يوم الخميس، حيث قامت جموع غفيرة، بتشييع جثمان الشاب البحريني الراحل في مقبرة المحرق.

وتفاعل العديد من النشطاء مع خبر وفاة سالم المسيفر مقتولا على يد زوجته، وسط استنكار كبير للجريمة البشعة ودعوات له بالرحمة والمغفرة.

وطالب البعض بتوقيع أقصى العقوبات على الزوجة القاتلة، والتي تعمل بالسلك العسكري في البحرين، حتى تكون عبرة لغيرها.

مقتل الناشط البحريني سالم المسيفر على يد زوجته
مقتل الناشط البحريني سالم المسيفر على يد زوجته

من هو سالم المسيفر؟

جدير بالذكر أن سالم المسيفر حصل على شهادات احترافية في مجال تقنية المعلومات. وشغل منصب رئيس لجنة صيانة الحاسب الآلي بوزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني.

كما شغل “المسيفر” منصب رئيس الخدمات الفنية في بنك البحرين الوطني، وكان رئيس الدعم الفني في “بي بي سي البحرين”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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