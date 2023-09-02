“الكلاسيكو لا يزال تريند”.. تصرف صادم لأحد مشجعي الاتحاد بعد الخسارة أمام الهلال (فيديو)

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وطن- لا يزال كلاسيكو الهلال والاتحاد في دوري روشن السعودي، يفرض نفسه على صدارة اهتمام وتفاعل الجمهور في المملكة، وذلك بعد فوز الزعيم بسيناريو ماراثوني.

وانتشر مقطع فيديو، يُظهر رد فعل غاضبا من قِبل أحد مشجعي نادي الاتحاد، بعدما فرّط فريقه في فوز كان قريبا منه للغاية، قبل أن يقلب عليه الهلال الطاولة.

وشوهد المشجع الاتحادي، وهو يحمل شاشة تلفاز ضخمة، ثم أقدم على تحطيمها عبر إلقائها أرضا، تعبيرا على ما يبدو، عن غضبه من الخسارة التي مني بها فريقه.

شاب يلقي بالتلفاز خارجاً بعد فوز الهلال على الاتحاد😅!! pic.twitter.com/i75prPaAHQ — HereandHere (@HereandHere) September 2, 2023

ونجح فريق الهلال، في تحقيق انتصار ماراثوني، حيث قلب الطاولة على نظيره الاتحاد بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في قمة مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

سجل الاتحاد أولا بعد مرور 16 دقيقة عن طريق نجمه البرازيلي رومارينهو، لكن بعد أربع دقائق فقط تعادل للهلال المهاجم الصربي ميتروفيتش بهدف رائع بعدما وصلته كرة عرضية من زميله سعود عبدالحميد.

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وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 38، وعزز حمدالله بالهدف الثالث في الدقيقة 45+8 في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد ميتروفيتش ليسجل الهدفين الثانى والثالث للزعيم في شباك نظيره الاتحاد في الدقيقتين 61 و65 (ركلة جزاء)، من زمن كلاسيكو الكرة السعودية، وسجل سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 71.

ترتيب الدوري السعودي بعد 5 جولات

وبعد انتهاء خمس جولات من البطولة، يتقاسم ناديا الهلال والتعاون صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما، ويحل ثالثا ورابعا نادي الاتحاد والأهلي برصيد 12 نقطة.