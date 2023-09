الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة.. كم كلف ذلك خزينة البلوغرانا؟!

- Advertisement -

وطن- نجح نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو على سبيل الإعارة، قبيل ساعات فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، الجمعة.

وتعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس 23 عاماً، على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.

كما وتمكن برشلونة من التعاقد مع مواطنه جواو كانسيلو لاعب الجناح، القادم من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني الموسم المنصرم، ليكون الخيار البديل عن الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعاقد مع باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” اللاعب جواو كانسيلو وفيليكس، انتقلا إلى نادي برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون تفعيل خيار الشراء لكليهما”.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB

João, prepared to travel to Barcelona tonight.

Loan deal with buy option clause included.

…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023