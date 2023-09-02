الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة.. كم كلف ذلك خزينة البلوغرانا؟!

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وطن- نجح نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو على سبيل الإعارة، قبيل ساعات فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، الجمعة.

وتعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس 23 عاماً، على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.

انتقال فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة

كما وتمكن برشلونة من التعاقد مع مواطنه جواو كانسيلو لاعب الجناح، القادم من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني الموسم المنصرم، ليكون الخيار البديل عن الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعاقد مع باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” اللاعب جواو كانسيلو وفيليكس، انتقلا إلى نادي برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون تفعيل خيار الشراء لكليهما”.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB João, prepared to travel to Barcelona tonight. Loan deal with buy option clause included. …it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

كما وعلق البرتغالي فيليكس بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي برشلونة. هذا الصيف، ” أود أن ألعب لبرشلونة، لقد كان النادي خياري الأول ..”.

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وأضاف البرتغالي فيليكس، ” لقد كان حلمي دائماً منذ أن كنت طفلاً. فهو حلم لي وتحقق”.

كما ووفق التقارير الصحيفة، فإن برشلونة مقابل الحصول على خدمات جواو كانسيلو. نحو 20 مليون يورو، بينما دفع نحو 30 مليون أو يزيد مقابل التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس هذا الصيف.

🚨 EXCLUSIVE — João Félix statement on his future: “I’d love to play for Barça”. ◉ “Barcelona has always been my first choice and I’d love to join Barça”. ◉ “It was always my dream since I was a kid”. ◉ “If it happens, it will be a dream come true for me”. pic.twitter.com/3zg9BiCDgO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023

صفقات برشلونة في سوق الانتقالات

وتعاقد نادي برشلونة في سوق الميركاتو الصيفي مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوفه. لعل أبرزهم إلكاي غوندوغان وميكايل فاي وأوريول وروميو و إينييغو مارتينيز، كما ويضاف إليهم جواو فليكيس ومواطنه كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فيما رحل عن صفوف برشلونة هذا الصيف العديد من النجوم لعل أبرزهم، عثمان ديمبيلي وعبد الصمد الزلزولي وفرانك كيسييه وجوردي ألبا. وبوسكيتس وإريك غارسيا وأنسو فاتي على سبيل الإعارة وغيرهم.

وسيلتقي برشلونة حامل اللقب في المباراة القادمة. أمام أوساسونا على ملعب (ستاد السادار)، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 9 نقاط حتى الآن.