السبت, سبتمبر 2, 2023
الرئيسيةرياضةالثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة.. كم كلف ذلك خزينة البلوغرانا؟!
رياضة

الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة.. كم كلف ذلك خزينة البلوغرانا؟!

انتقال البرتغالي فيليكس ومواطنه كانسيلو إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة دون تفعيل خيار الشراء لكليهما مع نهاية الموسم

كتب فارس أبو شيحة
الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكانسيلو
البرتغالي جواو كانسيلو ومواطنه فيليكس
- Advertisement -

وطن- نجح نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو على سبيل الإعارة، قبيل ساعات فقط على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، الجمعة.

وتعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس 23 عاماً، على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.

انتقال فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة

كما وتمكن برشلونة من التعاقد مع مواطنه جواو كانسيلو لاعب الجناح، القادم من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ الألماني الموسم المنصرم، ليكون الخيار البديل عن الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تعاقد مع باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، بتغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” اللاعب جواو كانسيلو وفيليكس، انتقلا إلى نادي برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون تفعيل خيار الشراء لكليهما”.

كما وعلق البرتغالي فيليكس بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى صفوف نادي برشلونة. هذا الصيف، ” أود أن ألعب لبرشلونة، لقد كان النادي خياري الأول ..”.

- Advertisement -
البرتغالي جواو فيليكس
لاعب برشلونة جواو فيليكس

وأضاف البرتغالي فيليكس، ” لقد كان حلمي دائماً منذ أن كنت طفلاً. فهو حلم لي وتحقق”.

كما ووفق التقارير الصحيفة، فإن برشلونة مقابل الحصول على خدمات جواو كانسيلو. نحو 20 مليون يورو، بينما دفع نحو 30 مليون أو يزيد مقابل التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس هذا الصيف.

صفقات برشلونة في سوق  الانتقالات

وتعاقد نادي برشلونة في سوق الميركاتو الصيفي مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوفه. لعل أبرزهم إلكاي غوندوغان وميكايل فاي وأوريول وروميو و إينييغو مارتينيز، كما ويضاف إليهم جواو فليكيس ومواطنه كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فيما رحل عن صفوف برشلونة هذا الصيف العديد من النجوم لعل أبرزهم، عثمان ديمبيلي وعبد الصمد الزلزولي وفرانك كيسييه وجوردي ألبا. وبوسكيتس وإريك غارسيا وأنسو فاتي على سبيل الإعارة وغيرهم.

البرتغالي كانسيلو
النجم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب برشلونة الجديد

وسيلتقي برشلونة حامل اللقب في المباراة القادمة. أمام أوساسونا على ملعب (ستاد السادار)، الأحد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. برصيد 7 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر برصيد 9 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + فابريزيو رومانو / منصة X + نادي برشلونة / منصة X

اقرأ أيضاً

رياضة

أنسو فاتي إلى برايتون على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل الصفقة مع برشلونة

رياضة

كانسيلو إلى برشلونة على سبيل الإعارة.. وهذه تفاصيل بنود عقده

رياضة

لامين يامال يكشف المستور بين الاتحاد المغربي والإسباني.. هل يعود الركراكي بـ كنز برشلونة؟

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال القادمة والتشكيلة والقنوات الناقلة

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة وتعادل أتلتيكو مدريد

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد قادش والتشكيلة في الدوري الإسباني الممتاز

رياضة

عقوبة تشافي ولاعبه رافينيا بعد طردهما في افتتاح الدوري الإسباني (صور)

رياضة

تاليسكا معروضٌ على برشلونة بقرارٍ من النصر السعودي

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وتعادل برشلونة

رياضة

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

رياضة

جواو فيلكس على رادار الهلال السعودي.. وهذا شرط اللاعب الوحيد

رياضة

نبأ سار لجماهير برشلونة بشأن التعاقدات هذا الصيف

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معلومات جديدة توثق تفاصيل مقتل سائحين مغربيين بنيران الأمن الجزائري

فيديو مرعب لفيل جريح وغاضب يسحق حارس غابة حتى الموت! (شاهد)

دنيا بطمة تغري عشيقها الجديد بـ هوت شورت جينز ممزق (شاهد)

ولي العهد السعودي في طهران.. صورة غريبة باهظة الثمن تثير الذهول

أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.. السعودية تجهز “مفاجأة أرامكو”

هدف بنزيما العالمي في كلاسيكو الهلال والاتحاد بدوري روشن (شاهد)

استعانوا بـ أحمد سعد.. موظفو مكتب الملكة رانيا يفاجئونها بالاحتفال بعيد ميلادها وهذه ردة فعلها؟ (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي تصور ظلها عارية (فيديو)

طائرة الكنز.. عمرو واكد يواجه السيسي بتساؤلات لافتة بعد الإفراج عن المتهمين الخمسة

جريمة بشعة ارتكبتها شابة عراقية في ألمانيا مع شبيهة لها.. لن تُصدق ما فعلته ولماذا؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC